Неймар, Бензема и Мане – потери бурного лета. В Саудовской Аравии захлопнули трансферное окно

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сегодня, 10:34

Подбиваем итоги необычной кампании.

Клубы из Европы потеряли ветеранов

Клубы из Саудовской Аравии летом совершили ровно двадцать трансферов дороже 10 млн евро. Из них четырнадцать сделок дороже двадцати миллионов. Рекорд принадлежит «Аль-Хилялю», за Неймара отдали 90 млн евро. Заметная переплата, учитывая возраст, травмы и нестабильность элитного игрока. На втором месте Малком, вингер «Зенита» с рыночной стоимостью в 30 млн евро уехал на Ближний Восток за вдвое большую сумму. Также 60 млн евро получил «Порту», который отдал 28-летнего вингера Отавиу. Но если сравнивать с европейским рынком трансфером до пандемии, то саудовский его не переплюнул.

Среди футболистов, подписанных шейхами, почти не встретишь людей моложе 25 лет. С одним из таких футболистов, Жотой из «Селтика», главный тренер «Аль-Насра» успел поссориться. Европейский футбол может сожалеть о потере одного юного таланта. Испанец Габри Вейга в 21 год променял шанс перейти из «Сельты» в большой клуб, вроде «Наполи», на деньги от «Аль-Ахли». А если смотреть на список потерянных ветеранов, то есть где разгуляться. Неймар, Фабиньо, Мане, Брозович, Ляпорт, Карраско, Бензема, Кулибали, Буну, вратарь Менди, Фирмино, Хендерсон, Вейналдум, Теллес, Крыховяк и Канте уехали на заработки. На новичков потратили 945 млн евро. Чистый убыток – 892 миллиона, не считая зарплат.

Роналду не собрал чемпионский состав

Основная особенность закупок, что государство выдало деньги пяти клубам. «Аль-Наср» с Роналду, из которого началась золотая лихорадка, в их числе. Но команда тренера Эшпириту Санту не получила чемпионский состав. Кроме свободного агента Роналду, у них есть вингеры Отавиу и Мане. В центре поля Брозович и Секо Фофана, который в 28 лет не является ключевым игроком ивуарийской сборной, куда отправился, когда понял, что проиграет конкуренцию в команде Франции. «Аль-Наср» с приличной атакой, но в обороне нужен большой успех Ляпорта и Теллеса, чтобы заиграли в приличный футбол.

Куда солиднее смотрится состав, построенный вокруг Неймара и Малкома. К бразильцам добавили Кулибали, который имеет организаторские способности. В центре поля у «Аль-Хиляля» молодые Невеш и Милинкович-Савич. Португалец и серб играют на уровне ЛЧ , одни из самых обидных потерь лета. Наконец, у новой команды Неймара есть приличный нападающий, серб Митрович из «Фулхэма». А ещё классный голкипер Буну, который тащил сборную Марокко на ЧМ и помогал «Севилье». Не удивляет, что «Аль-Хиляль» первый в чемпионате с 13 очками после 5 туров, а команда Роналду проиграла дважды, прежде чем начала побеждать деревенские команды. Неймар ляпнул, что чемпионат Саудовской Аравии лучше, чем французский, но это неправда.

У Бензема и Мареза интересные проекты

На короткой дистанции середняки могут воспользоваться плохой сыгранностью пяти ключевых клубов, одаренных деньгами шейхов, но в итоге всё сведется к борьбе Роналду, Неймара, Бензема, Мареза и Хендерсона. У «Аль-Иттифака», команды Джордана, всё зависит от квалификации тренера. Джеррард возглавил клуб, который пригласил Вейналдума, форварда Дембеле из «Лиона», вингера «Эвертона» Грея и защитника из Шотландии Джека Хендри. Вот только состав «Аль-Иттифака» сильно уступает заявкам двух других заметных проектов.

В прошлом сезоне чемпионом страны стал «Аль-Иттихад». За этот клуб играет Бензема, пока ещё действующий обладатель «Золотого мяча». Рядом Фабиньо и Канте в центре поля, а в защите Фелипе из «Бетиса». Но наличие пяти звезд на поле не помогает местным игрокам и очень слабым легионерам заиграть намного лучше. Матчи чемпионата Саудовской Аравии по-прежнему больно смотреть. Атака сильнее обороны, а подписание Эдуара Менди из «Челси» и Буну из «Севильи» не изменило общий уровень вратарей чемпионата.

Шейхам, быть может, выгодна концентрация на атаке. Получают шоу. Для этого в «Аль-Ахли», помимо голкипера Менди, привезли Мареза, Кессье, Фирмино и Сен-Максимена из «Ньюкасла». Никого из них не нужно представлять фанатам футбола. Из «Ромы» взяли защитника Ибаньеса, из «Аталанты» забрали его коллегу Демирала. А про хавбека «Сельты» Вейгу говорили чуть выше. Восемь сильных легионеров в заявке, но «Аль-Ахли» может оказаться на четвертом или пятом месте. Надолго хватит мотивации звёздных футболистов?

Играют на стадионах без раздевалки

Шейхам удалось заманить примерно три десятка приличных игроков. В основном в районе 30 лет и старше. Но в любой сильной лиге классных мастеров намного больше и есть крутая молодежь, даже в РПЛ . Также важны помощники наставников, наставники голкиперов, агрономы, готовящие поля. Врачи, которые не поедут в Саудовскую Аравию, если могут работать в клубах из Европы. В одном из матчей «Аль-Наср» очутился в раздевалке, похожей на подвал. Вернее, это был обычный пустой подвал. Футболки Мане и Роналду разложили по бабушкиным стульям с красной обивкой.