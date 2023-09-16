Салах стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди африканских игроков

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вчера, 17:56

«Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» в матче 5-го тура АПЛ (3:1).

Нападающий «красных» отметился в игре голевыми передачами. Всего у египтянина теперь 63 результативных паса в Английской Премьер-Лиге, что больше, чем у любого другого африканского футболиста в истории турнира, он побил рекорд Рияда Мареза.