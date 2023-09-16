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Салах стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди африканских игроков

вчера, 17:56

«Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» в матче 5-го тура АПЛ (3:1).

Нападающий «красных» Мохамед Салах отметился в игре голевыми передачами. Всего у египтянина теперь 63 результативных паса в Английской Премьер-Лиге, что больше, чем у любого другого африканского футболиста в истории турнира, он побил рекорд Рияда Мареза.

Салах преодолел отметку в 200 очков по системе «гол+пас» за «Ливерпуль» в АПЛ, ему потребовалось для этого 223 матча. Только Тьерри Анри удалось набрать такое количество баллов за один клуб быстрее (206 за «Арсенал»).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:52
браво Мо, так держать!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:01
Универсальный фараон..
ABir
ABir
вчера в 18:26
Египет рулит в Англии
протон
протон
вчера в 18:17
Может к лучшему для Салаха что его не отпустили в СА.
Ванечка
Ванечка
вчера в 18:16
Лучше бы он забил. Ну а так что, поздравляем с новым достижением.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:08
ерунда подумаешь передачи кто их раньше считал
Гость
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