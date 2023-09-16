Салах стал лучшим ассистентом в истории АПЛ среди африканских игроков

«Ливерпуль» переиграл «Вулверхэмптон» в матче 5-го тура АПЛ (3:1).
Нападающий «красных» Мохамед Салах отметился в игре голевыми передачами. Всего у египтянина теперь 63 результативных паса в Английской Премьер-Лиге, что больше, чем у любого другого африканского футболиста в истории турнира, он побил рекорд Рияда Мареза.
Салах преодолел отметку в 200 очков по системе «гол+пас» за «Ливерпуль» в АПЛ, ему потребовалось для этого 223 матча. Только Тьерри Анри удалось набрать такое количество баллов за один клуб быстрее (206 за «Арсенал»).