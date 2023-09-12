Сборная Португалии одержала самую крупную победу в своей истории

1694497335

вчера, 08:42

Сборная Португалии разгромила Люксембург в матче 6-го тура отбора на Евро-2024 (9:0).

Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды.

В следующем туре португальцы сыграют дома со Словакией 13 октября, а люксембуржцы в этот же день на выезде встретятся с Исландией.