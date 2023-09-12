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Сборная Португалии одержала самую крупную победу в своей истории

вчера, 08:42
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия9 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Сборная Португалии разгромила Люксембург в матче 6-го тура отбора на Евро-2024 (9:0).

Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды.

В следующем туре португальцы сыграют дома со Словакией 13 октября, а люксембуржцы в этот же день на выезде встретятся с Исландией.

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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:29, ред.
В каждом матче. Постоянно пытаются играть на него, несмотря на наличие более интересных вариантов. Это не упрек в сторону Роналду, точно так же играют аргентинцы - отдай мяч Месси, он что-нибудь сделает. Просто присутствие Роналду как-то сковывает португальцев, если можно так сказать.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 22:27
Играй Роналду за такую сильную сборную, как Аргентина, он мог бы выиграть ЧМ, и не один раз.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:25
А где они жертвуют моментами ради Роналду? Где ты такое видел за последний год?
vova505
vova505
вчера в 13:17
Молодцы!!!

Покуражились на славу :)
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 12:29
И что же он тогда так убого играл в группе на ЧМ? И запомнился лишь тем, что хотел позорно переписать гол Фернандеша на себя.

И кстати напиши каким лучшим вратарям забивал Роналду в плэй-офф ЧМ?
Rattlehead
Rattlehead ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 12:20
Проблема в том, что когда Роналду на поле, команда старается играть на него, зачастую жертвуя потенциально более эффективными вариантами. Я не хейтер нарцисса, не поклонник эреборца, но всему свое время. Если Роналду в своем возрасте хочет играть за сборную и быть ей действительно полезен - придется жертвовать игровым временем и местом в старте, а на это он, видимо, не совсем согласен.
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 12:16
Стрелки переводим. Предсказуемо.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:05
Поэтому Сантуш и проиграл против Марокко. И заслуженно поплатился. Роналду своим присутствием может помочь команде, и в плане игры, и в плане настроя, как, к примеру, Рамос, Пепе и т.д.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:02
А может вспомнишь игру против Марокко? Или тебе выгоднее вспоминать игру против провалившейся сборной Швейцарии? Роналду столько всего сделал для сборной, что заслужил возможность "набивать статистику". Это Месси мало что сделал для сборной, пока в старости лет не устроили подставной ЧМ и давно уже не проводившийся Кубок Генералиссимуса. Будь победителем прошлого Евро сборная Франции, то очень может быть так, что и вовсе не проводили этот матч за Кубок Генералиссимуса. Сколько раз Месси проваливался с такой сильной сборной на ЧМ и КА?! Любите всегда всё сваливать на Игуаина. Но закрываете глаза на то, что именно Месси не забил пенальти против Чили, что именно Месси не смог переиграть Нойера. Пока Буффон не состарился, Месси никак не мог забить ему. А Роналду забивал всегда лучшим вратарям.
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 11:49
Это точно. Сантуш посадил его на лавку и его тотчас уволили, хотя он добился хорошего результата на ЧМ. С Роналду дальше 1/8 не проходили, а тут 1/4. Поэтому поставили удобного для Роналду тренера.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:43, ред.
Нарцисс тогда еще 3 голевых отдал. Но это не важно. Зачем держат, спрашиваешь? Из-за имени, очевидно. Иногда бывает на поле полезен. Иногда - это когда забывает про статистику и играет на команду, но это редко. Да и не выпрешь ты его просто так из сборной, скандал обеспечен.
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 11:39
Нани и Роналду забили по 3 гола. Причем Нани забивал тем же сборным, что и Роналду. Куарежма забил Хорватии в 1/8. Но это всё не имеет значение, просто меня удивляет, что до сих пор поднимают тему Евро, чтобы оправдать Роналду. 7 лет прошло!!!!! Если сейчас от него пользы нет, зачем он нужен?
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:31
Ага, Нани и Куарежма выиграли Евро, и плевать, что две трети всех голов команды сделал нарцисс.
Elliada
Elliada ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 11:26
Так и есть. Роналду повелитель карликовых сборных. В последний раз Роналду забивал топ сборной 2 года назад на Евро французам, и то с пенальти. А дальше только Люксембург и Лихтенштейн.

Доказал? Что он доказал? Всё еще вспоминаешь Евро 7-летней давности. Какое это отношение имеет сейчас? Нани и Куарежма тоже выиграли Евро, но их нет в сборной. Роналду давно перестал делать разницу, а только набивает статистику. Я отметил игру Португалии, а не результат. Если Люксембург не показатель, вспомни плей-офф ЧМ с Швейцарией.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:25
Как же здорово,что это было без Рона ,это ведь сколько желчи было бы
112910415
112910415
вчера в 11:24
Португалия не пропадёт, короче
SonicStar
SonicStar ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 11:09
Ну да, зато Роналду в одно лицо выиграл евро 16, да? Только благодаря новому регламенту португалы вышли с 3го места из группы смерти с Венграми и австрийцами. Потом лёгкая сетка по пути в финал ) ах да...и в финале к победе Роналду не имеет и малейшего отношения.

По поводу игры с Люксембургом- люди отмечают то, что без Роналду сборная играет ярко, красиво, отыгрывает множество комбинаций, п когда Рон на поле, то все должны играть только на него. И опять таки, с Роналду выиграли 6:0, а без него установили национальный рекорд. То же самое было и на ЧМ
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:50, ред.
Вот вы даёте. Сначала вы говорите, что Роналду забивал сборным Люксембурга, Лихтенштейна и т.д.
А теперь, радуетесь, что Португалия добилась рекордного успеха с той же сборной Люксембурга. Вы определились бы для начала. Если вы забыли, то напомню вам. В первом матче в гостях у сборной Люксембурга, сборная Португалии выиграла Со счётом 0-6. Вами "любимый" Роналду в том матче сделал дубль. Этот результат не о чём не говорит. Роналду всем всё уже доказал. Просто под него никто и никогда не устраивал подставные ЧМ.
ОПС
ОПС
вчера в 09:14
Пролетел известный всем товарищ. Плохо еме сейчас и обидно. Но ничего, переживет.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 09:07
Я так понимаю, предыдущий рекорд был против России в 2004?
drug01
drug01
вчера в 09:03
Вот это результат!!!! Исторический..
Elliada
Elliada
вчера в 08:58
Да как они только посмели это сделать без "величайшего футболиста в истории"??? Португалия должна была проиграть или сыграть в ничью, чтобы фанаты игрока из Camelship с гордостью могли заявить, что он тащер и без него Португалия на уровне Польши или Норвегии. А так им придется оправдываться, что это всего лишь Люксембург, хотя эта сборная любимая команда Роналду. Никому он не забил больше, чем этой сборной.
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:55
И запишите в историю... без Рональдо...
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