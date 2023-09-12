Сборная Португалии одержала самую крупную победу в своей истории

Сборная Португалии разгромила Люксембург в матче 6-го тура отбора на Евро-2024 (9:0).
Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды.
В следующем туре португальцы сыграют дома со Словакией 13 октября, а люксембуржцы в этот же день на выезде встретятся с Исландией.
Покуражились на славу :)
Покуражились на славу :)
И кстати напиши каким лучшим вратарям забивал Роналду в плэй-офф ЧМ?
И кстати напиши каким лучшим вратарям забивал Роналду в плэй-офф ЧМ?
Доказал? Что он доказал? Всё еще вспоминаешь Евро 7-летней давности. Какое это отношение имеет сейчас? Нани и Куарежма тоже выиграли Евро, но их нет в сборной. Роналду давно перестал делать разницу, а только набивает статистику. Я отметил игру Португалии, а не результат. Если Люксембург не показатель, вспомни плей-офф ЧМ с Швейцарией.
Доказал? Что он доказал? Всё еще вспоминаешь Евро 7-летней давности. Какое это отношение имеет сейчас? Нани и Куарежма тоже выиграли Евро, но их нет в сборной. Роналду давно перестал делать разницу, а только набивает статистику. Я отметил игру Португалии, а не результат. Если Люксембург не показатель, вспомни плей-офф ЧМ с Швейцарией.
По поводу игры с Люксембургом- люди отмечают то, что без Роналду сборная играет ярко, красиво, отыгрывает множество комбинаций, п когда Рон на поле, то все должны играть только на него. И опять таки, с Роналду выиграли 6:0, а без него установили национальный рекорд. То же самое было и на ЧМ
По поводу игры с Люксембургом- люди отмечают то, что без Роналду сборная играет ярко, красиво, отыгрывает множество комбинаций, п когда Рон на поле, то все должны играть только на него. И опять таки, с Роналду выиграли 6:0, а без него установили национальный рекорд. То же самое было и на ЧМ
А теперь, радуетесь, что Португалия добилась рекордного успеха с той же сборной Люксембурга. Вы определились бы для начала. Если вы забыли, то напомню вам. В первом матче в гостях у сборной Люксембурга, сборная Португалии выиграла Со счётом 0-6. Вами "любимый" Роналду в том матче сделал дубль. Этот результат не о чём не говорит. Роналду всем всё уже доказал. Просто под него никто и никогда не устраивал подставные ЧМ.
А теперь, радуетесь, что Португалия добилась рекордного успеха с той же сборной Люксембурга. Вы определились бы для начала. Если вы забыли, то напомню вам. В первом матче в гостях у сборной Люксембурга, сборная Португалии выиграла Со счётом 0-6. Вами "любимый" Роналду в том матче сделал дубль. Этот результат не о чём не говорит. Роналду всем всё уже доказал. Просто под него никто и никогда не устраивал подставные ЧМ.