«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед»

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вчера, 19:06

«Тоттенхэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги (2:1).

На 73-й минуте игры Густаво Хамер вывел «клинков» вперёд. На 90+8-й Ришарлисон восстановил равенство. Победный мяч забил Деян Кулусевски на 90+10-й. На 90+14-й ШЮ остался в меньшинстве — красную карточку получил Оливер МакБарни.