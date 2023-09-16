«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед»

«Тоттенхэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги (2:1).
На 73-й минуте игры Густаво Хамер вывел «клинков» вперёд. На 90+8-й Ришарлисон восстановил равенство. Победный мяч забил Деян Кулусевски на 90+10-й. На 90+14-й ШЮ остался в меньшинстве — красную карточку получил Оливер МакБарни.
«Тоттенхэм» занимает 2-е место в АПЛ с 13 очками. «Шеффилд Юнайтед» находится на 17-й строчке, у команды 1 балл.
С одной стороны приятно что победил Ттх, а с другой у Шеффилда будто судья этим добавленым временем украл победу и очки. Мне кажется судье будет сложно объяснить почему он столько добавил, наверно как я люблю говорить "Судья потерял дорогие часы на поле, и пока их искал, столько времени и добавилось". Надо же Ришарлисон забил - чудо случилось.
Я вспоминаю матч сезона 92/93 между Шеффил Уэн и Ман Юнайтед, когда в похожем стиле команда Сафа вырвала победу 2-1, дубль оформил Стив Брюс, тогда тоже добавили 7 минут, и будто ждали что МЮ вырвет победу, ведь большую часть игры совы вели в счете, а в итоге проиграли?........Эта победа стала ключевой МЮ оформил титул....... Ттх это конечно вряд ли поможет но не позволит отстать на страте от лидеров.
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PS Шеффил мне жаль, они могли отнять очки у МС и должны были победить тут, но...........
С одной стороны приятно что победил Ттх, а с другой у Шеффилда будто судья этим добавленым временем украл победу и очки. Мне кажется судье будет сложно объяснить почему он столько добавил, наверно как я люблю говорить "Судья потерял дорогие часы на поле, и пока их искал, столько времени и добавилось". Надо же Ришарлисон забил - чудо случилось.
Я вспоминаю матч сезона 92/93 между Шеффил Уэн и Ман Юнайтед, когда в похожем стиле команда Сафа вырвала победу 2-1, дубль оформил Стив Брюс, тогда тоже добавили 7 минут, и будто ждали что МЮ вырвет победу, ведь большую часть игры совы вели в счете, а в итоге проиграли?........Эта победа стала ключевой МЮ оформил титул....... Ттх это конечно вряд ли поможет но не позволит отстать на страте от лидеров.
,
PS Шеффил мне жаль, они могли отнять очки у МС и должны были победить тут, но...........
Надо пересматривать формат работы с ВАРом. Конечно, хорошо, когда меньше ошибок, но ведь сами матчи этими остановками сбивают ритм и частенько получается, что вот как сегодня, гостевые команды даже по ничьей не смогли взять.
Надо пересматривать формат работы с ВАРом. Конечно, хорошо, когда меньше ошибок, но ведь сами матчи этими остановками сбивают ритм и частенько получается, что вот как сегодня, гостевые команды даже по ничьей не смогли взять.