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«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Шеффилд Юнайтед»

вчера, 19:06
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

«Тоттенхэм» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги (2:1).

На 73-й минуте игры Густаво Хамер вывел «клинков» вперёд. На 90+8-й Ришарлисон восстановил равенство. Победный мяч забил Деян Кулусевски на 90+10-й. На 90+14-й ШЮ остался в меньшинстве — красную карточку получил Оливер МакБарни.

«Тоттенхэм» занимает 2-е место в АПЛ с 13 очками. «Шеффилд Юнайтед» находится на 17-й строчке, у команды 1 балл.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:46
Вообще, это как-то неправильно, что в последнее время стали так много добавлять к основному времени. Что в этой игре, что в параллельной: Астон Вилла - Кристал Пэлас, фактически, обе команды хозяев выиграли на 90+ минутах.
Надо пересматривать формат работы с ВАРом. Конечно, хорошо, когда меньше ошибок, но ведь сами матчи этими остановками сбивают ритм и частенько получается, что вот как сегодня, гостевые команды даже по ничьей не смогли взять.
DXTK
DXTK
вчера в 20:15
Победили ну и Славно. Ттх продолжает оказывать давление на МС. Да я не понимаю это был матч на кубок что ли или как, сыграли лишние почти полчаса. Вроде рядовой матч тура, а будто играли до золотого гола или кто кого переосилит. Если честно достали добавлять по столько времени.

С одной стороны приятно что победил Ттх, а с другой у Шеффилда будто судья этим добавленым временем украл победу и очки. Мне кажется судье будет сложно объяснить почему он столько добавил, наверно как я люблю говорить "Судья потерял дорогие часы на поле, и пока их искал, столько времени и добавилось". Надо же Ришарлисон забил - чудо случилось.

Я вспоминаю матч сезона 92/93 между Шеффил Уэн и Ман Юнайтед, когда в похожем стиле команда Сафа вырвала победу 2-1, дубль оформил Стив Брюс, тогда тоже добавили 7 минут, и будто ждали что МЮ вырвет победу, ведь большую часть игры совы вели в счете, а в итоге проиграли?........Эта победа стала ключевой МЮ оформил титул....... Ттх это конечно вряд ли поможет но не позволит отстать на страте от лидеров.
,
PS Шеффил мне жаль, они могли отнять очки у МС и должны были победить тут, но...........
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:40
Зря добавляют много минут, за счет этого проиграли слабые клубы сегодня.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:19
Я думал что уже всё,не будет даже ничейки,а вон оно как !
a-league
a-league
вчера в 19:18
Что в матче ТТХ, что в матче Астон Виллы - цирк с конями
Elliada
Elliada
вчера в 19:13
Неожиданно.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:10
Играй до конца.. 👍.
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