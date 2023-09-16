«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону»

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брайтона» в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги (1:3).
Дэнни Уэлбек на 20-й минуте открыл счёт. Паскаль Гросс на 53-й удвоил преимущество «чаек». Жоао Педро на 71-й забил 3-й мяч гостей. Ганнибал Межбри на 73-й провёл единственный гол манкунианцев.
«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в АПЛ с 6 очками. «Брайтон» — 3-й, у коллектива 12 баллов.
1) почему вообще был выбран такой стартовый состав?
2) где вообще наши опорники? Все 3 гола - чистейший расстрел Онаны
3) почему так поздно выпустили Фагундо и Гарначо?
4) почему не был заменен Рэшфорд, который еле ходил под конец матча, молчу про бег
5) почему вместо Расмуса выпустили бездарного на позиции центрфорварда Марсиаля?
6 и самое главное) возвращаясь к стартовому составу... КАКОГО ЧЕРТА ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ И ТРЕНЕРОВ ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ ЕЩЕ НЕ ПОГНАЛИ МЕТЛОЙ ПОД ЗАД ИЗ КЛУБА, И ПОЧЕМУ НА ИХ МЕСТО НЕ НАНЯЛИ ХОТЯ БЫ ПРОСТО КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ???
1) почему вообще был выбран такой стартовый состав?
2) где вообще наши опорники? Все 3 гола - чистейший расстрел Онаны
3) почему так поздно выпустили Фагундо и Гарначо?
4) почему не был заменен Рэшфорд, который еле ходил под конец матча, молчу про бег
5) почему вместо Расмуса выпустили бездарного на позиции центрфорварда Марсиаля?
6 и самое главное) возвращаясь к стартовому составу... КАКОГО ЧЕРТА ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ И ТРЕНЕРОВ ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ ЕЩЕ НЕ ПОГНАЛИ МЕТЛОЙ ПОД ЗАД ИЗ КЛУБА, И ПОЧЕМУ НА ИХ МЕСТО НЕ НАНЯЛИ ХОТЯ БЫ ПРОСТО КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ???