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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону»

вчера, 18:59
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брайтона» в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги (1:3).

Дэнни Уэлбек на 20-й минуте открыл счёт. Паскаль Гросс на 53-й удвоил преимущество «чаек». Жоао Педро на 71-й забил 3-й мяч гостей. Ганнибал Межбри на 73-й провёл единственный гол манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в АПЛ с 6 очками. «Брайтон» — 3-й, у коллектива 12 баллов.

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Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Страница ФК «Брайтон» в соцсети «X»
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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 10:21, ред.
Ну так расскажи какая тренерская ошибка была? А в матче с Брайтоном почему нельзя поставить Ван Биссаку.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 23:56
Когда играли против Арсенала там была тренерская ошибка, а в матче с Брайтоном просто некого было поставить на правый фланг, это разные вещи так-то. Никому больше не рассказывай такую чепуху про XG, а то за дурака примут)))
протон
протон
вчера в 23:55
В стартовом составе "Брайтона" на матч с "МЮ" были:

Джейсон Стил - 0 £
Льюис Данк - 0 £
Махмуд Дауд - 0 £
Адам Лаллана - 0 £
Дэнни Уэлбек - 0 £
Йоэл Велтман - 0,9 £
Каору Митома - 2,4 £
Паскаль Гроос - 3,1 £
Тарик Лэмпти - 1,5 £

7,9 млн £ за 9 игроков:)

Похоже, что скоро новый цикл начнется…
Каждый год, приходится только верить, что следующий будет лучше.
Столько надежд было, когда Ван Гал приходил, в итоге никакой игры.
Потом Маур, шикарный второй сезон его, второе место в чемпионате и надежда на будущее, потом провал.
В Сульшера никто не верил, но дядька поставил игру, местами даже все было близко к идеалу. Потом снова провальное начало сезона и увольнение.
Тен Хаг, в середине прошлого сезона была шикарная игра, выносили Барсу и в какой-то момент была призрачная надежда догнать лидеров. Не получилось, ждали нового сезона.
И все снова, одно разочарование. Теперь еще и под ним стул зашатался.
ХЗ что не так, вроде бы сильные тренеры, хороших игроков покупаем но каждый год одно и тоже…
И так уже 10 лет …
balalay
balalay
вчера в 23:48
честно говоря нанимать тренера из посредственной голландской лиги сразу в клуб уровня МЮ - это тупость еще большая чем Поттера из этого же брайтона сразу в челси... такая арифметика... еще ни разу наверное в истории тренеришки днищенских клубов не делали чемпионами никого
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:47
Брайтон хорош. А у МЮ всё ещё впереди. Сезон только начался
balalay
balalay ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:40
фергюсон ушел с поста главного тренера 10 ЛЕТ НАЗАД, хватит уже говорить что он имеет к происходящему какое-то отношение, за 10 лет можно было как в Челси 3 раза нанимать тренера и выкидывать за сезон , как они меняли
можно было каждый месяц менять ВСЕХ дополнительных тренеров - это 120 раз получается сменить их.. если у кого то с логикой не лады, это не фергюсон сделал фанатов "критически насторенными" а затраты на команду ее хозяев
в марте была статья по анализу затрат клубов АПЛ - МЮ находится на 1 месте по затратам на клуб за последние 5 лет, около 1,5 миллиарда долларов в год в среднем... ливерпуль только пятый
это ПЕРВОЕ МЕСТО фактически в мире и где отдача?
balalay
balalay
вчера в 23:30
если бы в брайтоне знали сколько получают игроки МЮ сливающие всем подряд все кубки и чемпионаты - они бы повесились от зависти
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 22:51
Да играл Антони и Ван Биссака в прошлом матче с Арсеналом и что мы видим - 0,94 xG c Арсеналом и 0,95 xG с Брайтоном, то есть разницы никакой. Проблема тренерская. Тут хоть Мбаппе будет играть показатели xG будут такими, в автобус играет Тен Хаг, а со слабыми командами xG становится выше, только вот команды пошли сложнее. Чтобы наиграть на гол нужен показатель 1,10-1,20 xG, это если команду тренирует правильный тренер. Если ниже 1,00 xG значит тренер вытащил на индивидуалке игрока, как это сделал Ганнибал. Бодяжит Тен Хаг результаты, а некоторые болельщики ещё могут признать это шедевром. Некоторые болельщики МЮ называют результаты непрухой.
А непруха была у Сельты в матче с Мальоркой, когда Сельта создала 1,53 xG, а судья отобрал гол, когда у Мальорки было 0,64 xG. Но в прошлом матче Сельта создала 1,65 xG, а Альмерия 2,88 xG, но Сельта выиграла и такое бывает. В матче Сельта - Реал, Сельта создала 1,09 xG, а Реал 1,29 xG, в этом матче тоже отобрали гол у Сельты.
Вообще судейство в Испании пока хромает, а мы ещё жалуемся на судейство в АПЛ.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:49
Во всем виноваты Глейзеры!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:29
Три поражения в пяти матчах, 10 голов пропущено, КРАХ!
lobsterdam
lobsterdam ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 22:28
Рэша заездили в сборной, а Бруну истерил, потому что игры нет, выполняют наставления тренера, гоняют мяч в своей штрафной, это не стиль МЮ
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:21
Возможно, через некоторое время эта же участь ждет сити...
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:11
Брайтон играет очень симпатично. Мне нравится игра этой команды
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:06
Вот так в соц.сетях сейчас описывают итог данного матча...
У МЮ действительно огромные проблемы и это психологически давит на команду....терпения болельщикам, мы прршли через это после эпохи Арсена, вы же сейчас тоже перестраиваетесь после ухода вашей легенды САФ!!!
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:56
После дебюта Тен Хага в МЮ, уже тогда закрадывались мысли, что тренер не подходящий, так разгромно влетать не каждому дано. И вот уже сколько времени прошло, а по сути ничего не поменялось. Весь матч не смотрел, но по обзору было видно, кроме тактики, отдай Рэшворду, он пройдёт по флангу и ударит, больше голландец не знает как играть. Тен Хаг и Де Зерби примерно одинаковое количество времени в своих клубах, но какая разная игра у них.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:20
По сути то Брайтон создал всего 4 голевых момента и 3 из них закончились голами. Или было 4 удара в створ ворот и 3 из них голы.))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:05
Я бы удивился, если было наоборот. Токсичное руководство, переоцененные игроки, переоцененный тренер идеально сложились.
ЦСКА-06
ЦСКА-06 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:54
    usk
    usk ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 20:44
    Поверьте после ухода Гвардиоли сити ждёт такая же судьба
    Все успехи сити последних лет только и только заслуга Гвардиоли
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 20:41
    Нету Антони и нет Ван Бисаки, и на правом фланге как будто пропасть. Печально все! Анибал нормальный голешник положил, думаю Тен Хагу пора делать ставку на академию, раз политика Клуба такая что нельзя давать играть таким извергам, маньякам и насильникам как Антони и Гринвуд
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:29
    Брайтон хорош, а МЮ похоже в простракции, ну наверно кристинылюбы должны зайти, сказать что Роналду был прав и Тен Хаг физрук, мне кажется или пора голландца менять?
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 20:17
    И это они еще хотят в ЛЧ чего-то добиться
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 19:51
    молодцы чайки, с заслуженной победой
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 19:49
    Тоска-печаль.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 19:47, ред.
    Все английские топ-клубы сегодня победили со счётом 3-1.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    вчера в 19:46, ред.
    Каземиро кажется не хочет играть, они сегодня с Мактоминеем не отрабатывали при отборе. Бруну как всегда одна истерика на поле. Регилон не плох, Ганнибал Молодец и Хойлунд старался. Рэшфорд заиграл наконец-то.
    SonicStar
    SonicStar ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:45
    А ещё МЮ входит в топ посещаемости ) как по мне, нужно считать людей после финального свистка, тогда МЮ очень просядет по этому показателю )
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 19:16
    А впереди Бавария! Интересно, сколько заглотит "великий умелец играть ногами" Ананасов? Ну и сбывается мой прогноз, что Хаг не доживет до зимы, а зачем-то купил уже коньки? Они ему не пригодятся! Ему пора уже лыжи смазывать на выход! Печально все это... Для меня было очевидно, что все его трансферы провальные, а продажи необязательные. Довел до ручки МЮ и свалит перед Рождеством!
    adekvat
    adekvat ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 19:09
    В каждом матче? Теперь любая победа для них за счастье.
    kovalev-barin
    kovalev-barin
    вчера в 19:07, ред.
    Блин, как же много вопросов...
    1) почему вообще был выбран такой стартовый состав?
    2) где вообще наши опорники? Все 3 гола - чистейший расстрел Онаны
    3) почему так поздно выпустили Фагундо и Гарначо?
    4) почему не был заменен Рэшфорд, который еле ходил под конец матча, молчу про бег
    5) почему вместо Расмуса выпустили бездарного на позиции центрфорварда Марсиаля?
    6 и самое главное) возвращаясь к стартовому составу... КАКОГО ЧЕРТА ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ И ТРЕНЕРОВ ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ ЕЩЕ НЕ ПОГНАЛИ МЕТЛОЙ ПОД ЗАД ИЗ КЛУБА, И ПОЧЕМУ НА ИХ МЕСТО НЕ НАНЯЛИ ХОТЯ БЫ ПРОСТО КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ???
    Гость
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