«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону»

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вчера, 18:59

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брайтона» в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги (1:3).

Дэнни Уэлбек на 20-й минуте открыл счёт. Паскаль Гросс на 53-й удвоил преимущество «чаек». Жоао Педро на 71-й забил 3-й мяч гостей. Ганнибал Межбри на 73-й провёл единственный гол манкунианцев.