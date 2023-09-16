Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм»

вчера, 18:56
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Вест Хэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги (1:3).

На 36-й минуте поединка лондонцы открыли счёт — отличился Джеймс Уорд-Праус. На 46-й «горожане» отыгрались усилиями Жереми Доку. Второй мяч гостей забил Бернарду Силва на 76-й. Точку поставил Эрлинг Холанд на 86-й.

«Вест Хэм» занимает 6-е место в АПЛ с 10 очками. «Манчестер Сити» — лидер турнира, у команды 15 баллов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Лондон Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Страница ФК «Вест Хэм» в соцсети «X»
Гол Мбаппе помог медиаклубу 2DROTS обыграть «Дружину»
Сегодня, 14:17 Фото
«Барселона» разгромила «Бетис» в матче Ла Лиги
Вчера, 23:54
«Наполи» сыграл вничью с «Дженоа», проигрывая 0:2 по ходу второго тайма
Вчера, 23:41
«Балтика» сыграла вничью с «Ростовом», отыгравшись с 0:2
Вчера, 23:11
Гол Бабича на 90+1-й минуте принёс «Спартаку» победу над «Сочи»
Вчера, 21:00
«Интер» крупно обыграл «Милан» в дерби
Вчера, 20:55
Сортировать
Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:03
Только Холланд помогал Сити в ЛЧ вплоть до 1/2 финала. С этой стадии его будто не было на поле
SonicStar
SonicStar ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:02
Так он сегодня забил гол, который уже ничего не решал. А когда нужен был год - он порол моменты. Он сегодня был худшим в составе МС несмотря на гол. Оценки это подтверждают
azkan
azkan
вчера в 21:42
Наконец то разрушили этот автобус)) Автобусную игру от Мойеса.
Сити с победой!
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:16
Счет 3:1. Победный гол на счету Бернарду Силвы, а не Холанна. Гвардиола вылетал из ЛЧ? Покажи мне тренера, который всё время выигрывает ЛЧ. Пеп годами строил команду, вот и плоды пожинает. Поражение в финале ЛЧ это скорее результат страха первого финала в истории. Немногие клубы выиграли ЛЧ с первого финала. Холанн пропал с 1/4 финала. Заслуженно лучшим игроком ЛЧ признали Родри, а не Холанна. Всё-таки, польза не всегда связана со статистикой. Арсенал сам упустил чемпионство. У них было 8 очков преимущества зимой, а потом начали терять очки. Сити просто делал свое дело, как и до Холанна. Эрлинг полезен, но не надо из него лепить тащера.
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:01
Вот Холанд не забивает и тд и тп в решающих матчах, он упускает какие то возможности.....но вы все не видите его важность голов именно с командами автобусами...... он таранный форвард и выполняет большой объем работы, именно его голы уже шеффилду и сегодня ВХ позволяет дальше идти Мс без потерь очков.........

Гвардиола гений конечно который в лч три сезона подряд вылетал в 1/4 ЛЧ от Лиона, тотенхэма и Ливерпуля до своего преображения....как раз с Агуэро, Сильвой, Гондоганом и тд........ да выходил в финал в 21 году, но проиграл его, а вот купил Холанда и взял ушастый........ чудеса да и только в гениальности. именно еще голы норвега и набор очков в матчах с середняками МС помогло догнать Арсенал в прошлом сезоне и оформить в итоге требл.......
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:32
А что до Холанна Сити не забивал и не побеждал? МС побеждал и без Холанна, и без КДБ. Сити не зависит от одного игрока. Сколько топовых игроков ушло из Сити, а МС всё еще топ? Агуэро, Давид Сильва, Гюндоган и т. д. Всё держится на Гвардиоле. Вот без него будет трудно.

ЗМ Холанну за то, что с десятой попытки забил??? Смешно. У Холанна низкая эффективность. Забивает много, но моментов не реализует еще больше. 1 из 5 примерно реализует.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:26
Я комментарий написал до того, как шпоры отыгрались. Кто знал, что добавят 10+ минут и они отыграются?
DXTK
DXTK ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:20
Как видишь и без Де Брюйне МС побеждает, значит не в нем ключ к победам, а то ему нужно отдать золотой мяч, без него ничего бы не было...... А.золотой мяч надо отдать футболисту который снова забил Холанд машина.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:17
Все пасы навесы были на Холланда, почему ему не забивать столько голов? Вся команда пашет чтобы ему набить статистику
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:11
Тоттенхэм ничего не терял
SonicStar
SonicStar
вчера в 19:44
Холланд это нечто...сегодня дежурный гол забил в концовке,но сколько убойных моментов запороли, когда нужно было забивать! Все восхищаются его количеству голов,но с таким количеством моментов, как у него - любой средний форвард будет стабильно забивать
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 19:04
С волевой победой болельщиков Сити!)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:02
1:3 - популярный счёт для гостей сегодня в АПЛ ..
Elliada
Elliada
вчера в 19:01
Перед матчем была некая тревога, что Сити потеряет очки. После матчей сборных лидеры выглядят неубедительно. ПСЖ, Бавария уже потеряли очки. Из Англии - МЮ, Тоттенхэм. Но Сити это Сити. Даже в отсутствие Де Брюйне. 5 побед подряд! Отличный результат.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:00
С Победой Соседи по Манчестеру!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:59
Скоро в статистике будет неизвестная молодёжь... все в Катаре и ОАЭ...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 