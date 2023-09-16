«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм»

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вчера, 18:56

«Вест Хэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги (1:3).

На 36-й минуте поединка лондонцы открыли счёт — отличился Джеймс Уорд-Праус. На 46-й «горожане» отыгрались усилиями Жереми Доку. Второй мяч гостей забил Бернарду Силва на 76-й. Точку поставил Эрлинг Холанд на 86-й.