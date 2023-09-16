«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм»

«Вест Хэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги (1:3).
На 36-й минуте поединка лондонцы открыли счёт — отличился Джеймс Уорд-Праус. На 46-й «горожане» отыгрались усилиями Жереми Доку. Второй мяч гостей забил Бернарду Силва на 76-й. Точку поставил Эрлинг Холанд на 86-й.
«Вест Хэм» занимает 6-е место в АПЛ с 10 очками. «Манчестер Сити» — лидер турнира, у команды 15 баллов.
Гвардиола гений конечно который в лч три сезона подряд вылетал в 1/4 ЛЧ от Лиона, тотенхэма и Ливерпуля до своего преображения....как раз с Агуэро, Сильвой, Гондоганом и тд........ да выходил в финал в 21 году, но проиграл его, а вот купил Холанда и взял ушастый........ чудеса да и только в гениальности. именно еще голы норвега и набор очков в матчах с середняками МС помогло догнать Арсенал в прошлом сезоне и оформить в итоге требл.......
Гвардиола гений конечно который в лч три сезона подряд вылетал в 1/4 ЛЧ от Лиона, тотенхэма и Ливерпуля до своего преображения....как раз с Агуэро, Сильвой, Гондоганом и тд........ да выходил в финал в 21 году, но проиграл его, а вот купил Холанда и взял ушастый........ чудеса да и только в гениальности. именно еще голы норвега и набор очков в матчах с середняками МС помогло догнать Арсенал в прошлом сезоне и оформить в итоге требл.......