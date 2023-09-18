Дракслер перешёл в «Аль-Ахли» из чемпионата Катара

Полузащитник Юлиан Дракслер перешёл из ПСЖ в «Аль-Ахли» из чемпионата Катара.
Футболист подписал контракт на 2 года. Стоимость трансфера составила более 20 млн евро.
Полузащитник Юлиан Дракслер перешёл из ПСЖ в «Аль-Ахли» из чемпионата Катара.
Футболист подписал контракт на 2 года. Стоимость трансфера составила более 20 млн евро.
Глядя на эти ежедневные покупки, складывается впечатление, что арабы намеренно сливают баксы, вкладывая их в футболистов, потому что дворцы, яхты машины, гаремы, скакуны, соколы и прочие развлечения их уже не забавляют. Теперь после ЧМ-2022 в Катаре у шейхов в тренде футбол.
Глядя на эти ежедневные покупки, складывается впечатление, что арабы намеренно сливают баксы, вкладывая их в футболистов, потому что дворцы, яхты машины, гаремы, скакуны, соколы и прочие развлечения их уже не забавляют. Теперь после ЧМ-2022 в Катаре у шейхов в тренде футбол.