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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыКатар. Старс-Лига 2023/2024

Дракслер перешёл в «Аль-Ахли» из чемпионата Катара

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протон
протон
сегодня в 00:17
У Юлиана конечно очень необычная карьера выдалась. Вроде и трофеи есть, и денег заработал сполна, и с топ звёздами вместе поиграл в клубе и сборной. А ощущение такое, что так и остался многообещающим янгстером. Смешно конечно)) 20 миллионов, это чистой воды мошенническая схема для ффп. Его бесплатно в Европе никто забирать не хотел, а тут 20 миллионов, ну ну. Того же Кесье за 12 миллионов продали
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:55
Так они намеренно и сливают, они же озвучили, что 20 миллиардов долларов надо потратить, и уж точно не чтобы топ-лигу делать.
stanichnik
stanichnik ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Доброго Здоровья Саркис!
Глядя на эти ежедневные покупки, складывается впечатление, что арабы намеренно сливают баксы, вкладывая их в футболистов, потому что дворцы, яхты машины, гаремы, скакуны, соколы и прочие развлечения их уже не забавляют. Теперь после ЧМ-2022 в Катаре у шейхов в тренде футбол.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:38
Пока все едут доигрывать к Саудитам, ПСЖ скидывает свой неликвид в страну владельцев ПСЖ...
А Дракслера по - человечески жаль, травмы сильно скосили его карьеру
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 21:02
Отличный был игрок, талантливый во время игры в Вольфсбурге
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:59
Что то рано наигрался парень в Европе...
Incredulous
Incredulous
вчера в 20:23
Шило на мыло
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:18
Дракслера примерно можно описать легендарными словами про ТТХ, несколько переиначив. "Никем ты не был, но и кем-то не стал."
Naherger
Naherger
вчера в 19:47
А где он был??? Я вообще забыл о его существовании
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:43
Опять Азия рулит
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