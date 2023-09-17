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Почеттино сравнил новичков «Челси» с Зиданом

вчера, 09:45

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о трансферной кампании «синих», а также о том, что некоторым футболистам лондонского клуба пока не удаётся раскрыть свой потенциал.

Игроки – не машины. Например, «Реал» в своё время заплатил большую сумму денег за одного игрока, и его звали Зинедин Зидан. Он был потрясающим футболистом, но через шесть месяцев можно спросить болельщиков «Реала», и они скажут: кого мы купили? Зидан начал показывать класс через семь-восемь месяцев. Зинедину было 26-27 лет. Когда вы покупаете игрока, которому 18, 19, 20, 21 лет, дайте ему время.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:00
Зидан приходил в ранге обладателя Золотого Мяча, выиграл к тому моменту и Мундиаль и Евро, был одним из сильнейших полузащитников Серии А. Сравнение вообще Почеттино выбрал неуместное. Тем более Зидан не откладывал в долгий ящик, а быстро адаптировался в Мадриде и стал показывать игру высочайшего уровня.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:06
Ты определись они Зидан? Или Лемпард и Дрогба?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:31
А где его сравнение?
Он просто высказался о Зидане.
adekvat
adekvat
вчера в 11:31
Время покажет, посмотрим кто будет тренером Челси через семь-восемь месяцев.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:24
Почеттино соломой запасается на зиму
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:17
Такое ощущение складывается, что в руководстве Челси вообще ничего не знают о футболе и непонимают что делать и кого покупать . Да и сравнение тех игроков которых приобрёл Челси с Зиданом вообще как-то не корректно. Боссы Челси купили бренд, а не команду и делают всё чтобы на этом имени заработать, а футбол это дело третье.
Mekail
Mekail
вчера в 10:17
Теперь его задача встроить их в игру, чтобы они показывали результат...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 10:16, ред.
Тут трудно с ним поспорить. Сейчас такое давление на игроков идёт, тем более на тех, кого купили за большие деньги. Помните, как сильно давили Винисиуса, Родригои т.д.? Теперь они супер игроки. Мартин Эдегор не выдержал такое давление в Реале. Потом, все мы знаем, как хорошо он заиграл в Арсенале. Мудрику, к примеру, тоже очень сложно, учитывая ситуацию в Челси с приходом нового владельца. Дайте пацанам время, не давите на них. Увидите, как они заиграют.
shlomo
shlomo
вчера в 10:13
В принципе он прав... но посмотрим что покажет игра Челси через несколько месяцев...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:12
Профи должны играть сразу как перешли в клуб!
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