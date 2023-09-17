Почеттино сравнил новичков «Челси» с Зиданом

Главный тренер «Челси» высказался о трансферной кампании «синих», а также о том, что некоторым футболистам лондонского клуба пока не удаётся раскрыть свой потенциал.

Игроки – не машины. Например, «Реал» в своё время заплатил большую сумму денег за одного игрока, и его звали Зинедин Зидан. Он был потрясающим футболистом, но через шесть месяцев можно спросить болельщиков «Реала», и они скажут: кого мы купили? Зидан начал показывать класс через семь-восемь месяцев. Зинедину было 26-27 лет. Когда вы покупаете игрока, которому 18, 19, 20, 21 лет, дайте ему время.