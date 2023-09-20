Клопп высказался о назначении Нагельсманна на пост тренера сборной Германии

Главный тренер «Ливерпуля» оценил новость о грядущем назначении на пост наставника сборной Германии.

Считаю, что Юлиан – подходящий кандидат, поскольку он грамотный тренер. Я был бы огорчен, если бы все произошло иначе.

Возраст? Не играет роли! В свои 28 лет он уже показал, что является отличным специалистом. У него восьмилетний опыт работы. У других это происходит в 45 или 50 лет – на элитном уровне. Это вообще не критерий.

В настоящее время мы создаем «Ливерпуль 2.0». Мы хотим вновь по-настоящему атаковать. Я предан «Ливерпулю». Мое сердце принадлежит этому клубу. Нельзя просто забыть эти восемь лет.