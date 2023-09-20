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Клопп высказался о назначении Нагельсманна на пост тренера сборной Германии

вчера, 11:42

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил новость о грядущем назначении Юлиана Нагельсманна на пост наставника сборной Германии.

Считаю, что Юлиан – подходящий кандидат, поскольку он грамотный тренер. Я был бы огорчен, если бы все произошло иначе.

Возраст? Не играет роли! В свои 28 лет он уже показал, что является отличным специалистом. У него восьмилетний опыт работы. У других это происходит в 45 или 50 лет – на элитном уровне. Это вообще не критерий.

В настоящее время мы создаем «Ливерпуль 2.0». Мы хотим вновь по-настоящему атаковать. Я предан «Ливерпулю». Мое сердце принадлежит этому клубу. Нельзя просто забыть эти восемь лет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:21
Да уж, вспоминая что до него были ребята вроде Далглиша, Роджерса. Понимаешь что клубу действительно повезло что получилось нанять такого тренера. Клопп как раз тренер под династию. То что Ливерпуль искал так долго.
Клопп еще нужен клубному футболу, Нагеля тоже не хочется терять, но ему похоже пока нет места. Поэтому идеальный вариант - контракт с Нагелем до конца евро-24.
Capral
Capral
вчера в 12:31
Я бы очень удивился, скажи, он иначе. В Германии принято поддерживать земляков, где бы они не работали. Что получится из этого назначения- поглядим. После того, как из Герты, беспринципно убрали мудрого Магата и поставили долбодятла, я уже ничему не удивляюсь... Однако, мокроклимат в команде, Ноготь создавать не умеет, что и подтвердила его работа в Баварии... Да и как тактик, тем более стратег- он никакой. Если учесть, что вторично, увольнять национального тренера будет неприлично, можно предположить, что несмотря на результаты- Нагель будет в сборной до упора.
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:27
Будем судить по результатам сборной Германии, поживём - увидим....
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:02
"Нельзя просто забыть эти восемь лет"
это точно)
g532aw3pdcg9
g532aw3pdcg9
вчера в 12:00
Думаю Юлиан справится, ему не привыкать
Гость
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