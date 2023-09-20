Клопп высказался о назначении Нагельсманна на пост тренера сборной Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил новость о грядущем назначении Юлиана Нагельсманна на пост наставника сборной Германии.
Считаю, что Юлиан – подходящий кандидат, поскольку он грамотный тренер. Я был бы огорчен, если бы все произошло иначе.
Возраст? Не играет роли! В свои 28 лет он уже показал, что является отличным специалистом. У него восьмилетний опыт работы. У других это происходит в 45 или 50 лет – на элитном уровне. Это вообще не критерий.
В настоящее время мы создаем «Ливерпуль 2.0». Мы хотим вновь по-настоящему атаковать. Я предан «Ливерпулю». Мое сердце принадлежит этому клубу. Нельзя просто забыть эти восемь лет.
Клопп еще нужен клубному футболу, Нагеля тоже не хочется терять, но ему похоже пока нет места. Поэтому идеальный вариант - контракт с Нагелем до конца евро-24.
Клопп еще нужен клубному футболу, Нагеля тоже не хочется терять, но ему похоже пока нет места. Поэтому идеальный вариант - контракт с Нагелем до конца евро-24.
это точно)
это точно)