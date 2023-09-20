Фанаты «Ньюкасла» отметили реакцию Мерфи на гимн Лиги чемпионов

Полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи принял участие в матче Лиги чемпионов против «Милана» (0:0).
Болельщики отметили реакцию игрока на гимн турнира. Один из них написал:
Джейкоб Мерфи в этот момент был одним из нас.
Полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи принял участие в матче Лиги чемпионов против «Милана» (0:0).
Болельщики отметили реакцию игрока на гимн турнира. Один из них написал:
Джейкоб Мерфи в этот момент был одним из нас.
пусть и скучный Милан задушил их, но все же
пусть и скучный Милан задушил их, но все же