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Фанаты «Ньюкасла» отметили реакцию Мерфи на гимн Лиги чемпионов

вчера, 12:17

Полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Мерфи принял участие в матче Лиги чемпионов против «Милана» (0:0).

Болельщики отметили реакцию игрока на гимн турнира. Один из них написал:

Джейкоб Мерфи в этот момент был одним из нас.

Фанаты «Ньюкасла» отметили реакцию Мерфи на гимн Лиги чемпионов

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 13:56
как приятно видеть новые команды в ЛЧ
пусть и скучный Милан задушил их, но все же
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:49
Да походу это у него обычное состояние... блаженный.

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