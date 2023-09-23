«Ньюкасл» договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды

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вчера, 13:13

«Ньюкасл» договорился о продлении контракта с полузащитником сборной Бразилии . Новый контракт рассчитан до июня 2028 года. Сообщается, что переговоры проходили в позитивном ключе, так как сам игрок хотел остаться в клубе. Основным вопросом была сумма отступных. Она составит около 100 миллионов фунтов.

Гимараес перешёл в «Ньюкасл» из «Лиона» в январе 2022 года. В текущем сезоне бразилец сыграл 6 матчей и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 70 миллионов евро.

В летнее трансферное окно Гимараесом интересовался «Ливерпуль».