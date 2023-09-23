«Ньюкасл» договорился о продлении контракта с одним из лидеров команды

«Ньюкасл» договорился о продлении контракта с полузащитником сборной Бразилии Бруно Гимараесом. Новый контракт рассчитан до июня 2028 года. Сообщается, что переговоры проходили в позитивном ключе, так как сам игрок хотел остаться в клубе. Основным вопросом была сумма отступных. Она составит около 100 миллионов фунтов.
Гимараес перешёл в «Ньюкасл» из «Лиона» в январе 2022 года. В текущем сезоне бразилец сыграл 6 матчей и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего полузащитника в 70 миллионов евро.
В летнее трансферное окно Гимараесом интересовался «Ливерпуль».
Ливерпулю ЦЗ нужен
Ливерпулю ЦЗ нужен