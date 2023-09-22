«Барселона» продлила контракт с Хави

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вчера, 20:38

Главный тренер «Барселоны» подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2025 года с возможностью продления ещё на год. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Специалист возглавил «сине-гранатовых» в ноябре 2021 года.