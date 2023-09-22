«Барселона» продлила контракт с Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2025 года с возможностью продления ещё на год. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.
Специалист возглавил «сине-гранатовых» в ноябре 2021 года.
Главный тренер «Барселоны» Хави подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2025 года с возможностью продления ещё на год. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.
Специалист возглавил «сине-гранатовых» в ноябре 2021 года.
Действующий чемпион Испании.
Действующий чемпион Испании.
Успехов Хави с Барсой!!!
Успехов Хави с Барсой!!!