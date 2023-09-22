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«Барселона» продлила контракт с Хави

вчера, 20:38

Главный тренер «Барселоны» Хави подписал новый контракт с клубом до 30 июня 2025 года с возможностью продления ещё на год. Об этом сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Специалист возглавил «сине-гранатовых» в ноябре 2021 года.

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Все комментарии
протон
протон ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 23:01
При Хави и Лапорте Барса обрела новую возможность вернуться на вершину: грамотные трансферы при текущих возможностях, работа с Ла-Масией и выигранная Ла Лига. Да даже Камп Ноу начали реконструировать. Главное теперь не обделаться в ЛЧ и выйти в плей-офф (было бы хорошо выйти в 1/4). Есть все шансы выиграть и Ла Лигу снова. Хави молодец
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 22:14
Лучший тренер для Барселоны на сегодняшний день!
Действующий чемпион Испании.
q5a73qh76vby
q5a73qh76vby
вчера в 22:06
Отступные 1 млрд евро😎
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:35
Опять?..
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:50
Отличная новость!!!
Успехов Хави с Барсой!!!
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 20:48
Желаю больших побед. Удачи.
Гость
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