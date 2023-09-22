Кучаев пока не может согласовать новый контракт с ЦСКА

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА , рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с его клиентом.

По продлению контракта Кучаева с ЦСКА пока есть общение. Пока не пришли к пониманию, переговоры ведутся. Устраивает ли нас положение Константина в команде? Как оно может устраивать? Но тут всё зависит и от него самого.