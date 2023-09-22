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Кучаев пока не может согласовать новый контракт с ЦСКА

вчера, 13:39

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с его клиентом.

По продлению контракта Кучаева с ЦСКА пока есть общение. Пока не пришли к пониманию, переговоры ведутся. Устраивает ли нас положение Константина в команде? Как оно может устраивать? Но тут всё зависит и от него самого.

Текущее соглашение Кучаева с ЦСКА действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
Over 9000
Over 9000 ответ DAD81 (раскрыть)
сегодня в 03:47
да тут как бы момент истины. тот матч с крыльями подвёл черту. он был не первый такой матч где была такая игра спустя рукава...
я думаю Костя всё закончился, не продлят его...
DAD81
DAD81
вчера в 21:28
Тут больше вопрос не в том, устраивает ли Кучаева положение в команде, а устраивает ли тренерский штаб и руководство клуба игра Константина. Пора бы ему уже вернуться в футбол из свадебного путешествия.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:54
Байкал-38Байкал-38 24 / 289
А я и не писал, что они 100% в основе, но выходит и в основе и на замену. А главное в заявке есть, т.е. на подходе. А кто у нас в РПЛ в 17 лет был игроком основы стабильно. В прошлом году Худяков, а в этом таких нет, кто в старте выходил бы. Рядно сыграл 2 матча в основе и 2 раза выходил, выходили также еще Лукин ( с Локо в прошлом сезоне был признан лучшим игроком матча). Но в общей сложности реально в этом сезоне выходили на поле уже 6 человек.
А к тому же тренеры некоторые говорят :" Основа - это те кто выходит на поле хотя бы на 2 минуты"
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:25
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
А ты не в курсе, что в основе ЦСКА сейчас играют 17-летние Глебов и Рядно, 18 летние Кисляк и Тороп.? Все свои воспитанники.


Нет я не хочу придраться особо к данному утверждению, но когда эти игроки стали основными в составе ЦСКА?
Я не знаю, может, что то пропустил, но когда Акинфеева уже отправили на пенсию, если основным вратарём ЦСКА стал Тороп? Может подскажите?
Посмотрел последние игры ЦСКА в РПЛ, все очень хорошо полируют лавку.
Посмотрел кубок и то там только Тороп отыграл потому что Акинфееву дали отдохнуть, Кисляка заменили, Глебова выпустили на замену, а Рядно всё так и полирует лавку.

Вывод никто из этих игроков не является игроком основы!!!
Возможно в будущем кто то и заиграет в ЦСКА, но это будет потом и то не факт.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 18:20


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Nifan
Nifan
вчера в 17:44
Кучаев сейчас бледная тень самого себя, и ладно бы если хоть старался. Но он ходит с унылым лицом как будто ему на поле все должны.
Видать агент хочет выбить для него хорошую зарплату, но при таком подходе самого Кости к футбольному делу это явно не получится.
lotsman
lotsman
вчера в 17:28
А что Кучаева не устраивает? Не такой уж он классный, чтобы условия ставить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:26
А остальных это Глебова, Рядно, Кисляка, Арбузоваа, Торопа, которые в ЦСКА в основе играют на трибуну? Так им по 17-18 лет. В других командах РПЛ таких много, кто в основе выходи в 17-18 лет:? Назови.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:23
"Костя понимает, что ставки в этой команде на своих мизерные". Это чьи слова? Я и реагирую именно на эти слова, которые мягко говоря не соответствуют действительности. А ты переводишь разговор на иную тему, на какой то матч. Да мало ли что в одной игре случиться может. Жаль, что ты придерживаешься по прежнему КБ - принципом ведения дискуссии. А я надеялся поговорить о молодежном футболе и месте молодых в основе.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:14
Добрый вечер Анатолий!

Я видел игру с Оренбургом, счет 2:1.... Предпоследнее место (19!!!!!) Вынесло на Ура ЦСКА мол.
Статистика по ТОП командам ниже, у них тоже ребята появляются в основе взрослых.
Удачи!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:06
А ты не в курсе, что в основе ЦСКА сейчас играют 17-летние Глебов и Рядно, 18 летние Кисляк и Тороп.? Все свои воспитанники. А Кучаев, как и Ермаков проигрывают пока конкуренцию. Жаль, что ты не в теме, а судишь так безапеляционно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:57
Костя понимает, что ставки в этой команде на своих мизерные... Логично, молодежи своей практически нет (играющей...)
Кстати в Оренбурге армейцы сейчас получают по ушам.....)))
ЛОКО УРАЛ 5:0,
УОР 5 - Ростов 0:9,
Зенит : Урал 7:3.....

Вот из кого надо лепить молодежную команду России!
ЕРМАКОВА НИКИТУ МОЖНО ЕЩЁ ВЗЯТЬ.
ОСТАЛЬНЫХ ЗРИТЕЛЯМИ НА ТРИБУНУ)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:32, ред.
Костя позвони....я знаю что делать...
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:28
Костя сам виноват, сейчас он бледная самого себя прежнего.
FenixSL
FenixSL ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 16:05
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 16:00
    Просто он сильно сдал. Ему шанс регулярно дается, но пока он не на уровне играет. Трудно понять в чем дело, но конкуренцию он проигрывает однозначно.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 15:49
    Хочет наверно повышение зарплаты.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:41
    Видать время пребывания в ЦСКА подошло к концу . И такое бывает.
    Capral
    Capral ответ mv2yze63x7aa (раскрыть)
    вчера в 15:37
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 15:18
      Даже воспитанники ЦСКА играют не за преданность клубу, а за зарплату.
      Точнее преданность должна дорого стоит клубу.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      вчера в 14:59
      Агент считает Кучаева топ-игроком, но это далеко не так.
      Если ЦСКА не продлит с ним контракт, ничего не случится.
      mv2yze63x7aa
      mv2yze63x7aa
      вчера в 14:34, ред.
      С жадным четверопалым евреем трудно сторговаться
      Ванечка
      Ванечка
      вчера в 14:07
      Думаю, что тренеру и руководству клуба на месте виднее судьба Костика.
      Гость
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