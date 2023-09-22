Кучаев пока не может согласовать новый контракт с ЦСКА

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с его клиентом.
По продлению контракта Кучаева с ЦСКА пока есть общение. Пока не пришли к пониманию, переговоры ведутся. Устраивает ли нас положение Константина в команде? Как оно может устраивать? Но тут всё зависит и от него самого.
Текущее соглашение Кучаева с ЦСКА действует до лета 2024 года.
Кстати в Оренбурге армейцы сейчас получают по ушам.....)))
ЛОКО УРАЛ 5:0,
УОР 5 - Ростов 0:9,
Зенит : Урал 7:3.....
Вот из кого надо лепить молодежную команду России!
ЕРМАКОВА НИКИТУ МОЖНО ЕЩЁ ВЗЯТЬ.
ОСТАЛЬНЫХ ЗРИТЕЛЯМИ НА ТРИБУНУ)
Кстати в Оренбурге армейцы сейчас получают по ушам.....)))
ЛОКО УРАЛ 5:0,
УОР 5 - Ростов 0:9,
Зенит : Урал 7:3.....
Вот из кого надо лепить молодежную команду России!
ЕРМАКОВА НИКИТУ МОЖНО ЕЩЁ ВЗЯТЬ.
ОСТАЛЬНЫХ ЗРИТЕЛЯМИ НА ТРИБУНУ)
Видать агент хочет выбить для него хорошую зарплату, но при таком подходе самого Кости к футбольному делу это явно не получится.
Видать агент хочет выбить для него хорошую зарплату, но при таком подходе самого Кости к футбольному делу это явно не получится.