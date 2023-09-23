Гол Бруну Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» переиграть «Бернли»

«Бернли» уступил «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре АПЛ (0:1).
Гол забил Бруну Фернандеш на 45-й минуте.
После матча «кларетовые» замыкают таблицу (1 пункт), «дьяволы» идут на 8-м месте (9 баллов).
|Бернли0 : 1Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
«Бернли» уступил «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре АПЛ (0:1).
Гол забил Бруну Фернандеш на 45-й минуте.
После матча «кларетовые» замыкают таблицу (1 пункт), «дьяволы» идут на 8-м месте (9 баллов).
Действия Далота в роли нападающего на правом фланге - это канеш., жесть ещё та.
Маркус (на левом фланге) как обычно идёт в обыгрыш и ... безуспешно..., и это, попрошу заметить, против английского дога. В этой связи, подытожим: Хейлунну мячики на острие прилетать нихрена не будут. Вот и сегодня бедный датчанин снаряд принимал только спиной или под прессингом, потому как на ход ему хорошо отдать ни вингеры МЮ, ни атакующие хавы, не в состоянии.
P.S. Ещё один матч ЭТХ, где тренерская импотенция голландца вырисовывается пуще некуда. Дальше - больше (имхо).
Действия Далота в роли нападающего на правом фланге - это канеш., жесть ещё та.
Маркус (на левом фланге) как обычно идёт в обыгрыш и ... безуспешно..., и это, попрошу заметить, против английского дога. В этой связи, подытожим: Хейлунну мячики на острие прилетать нихрена не будут. Вот и сегодня бедный датчанин снаряд принимал только спиной или под прессингом, потому как на ход ему хорошо отдать ни вингеры МЮ, ни атакующие хавы, не в состоянии.
P.S. Ещё один матч ЭТХ, где тренерская импотенция голландца вырисовывается пуще некуда. Дальше - больше (имхо).
Если учитывать, что большая часть игроков сегодня играла на "неродных" позициях, и что после трех поражений подряд наконец есть победа - то не все так плохо.
Уж тем более странно делать какие-то выводы по поводу будущего на основе сегодняшней игры. Когда игроки начнут выздоравливать - именно таким составом команда вряд ли вообще когда-либо больше сыграет. Плюс на днях МЮ сделал главное приобретение, которое нужно было делать еще в прошлом году - новый главный физиотерапевт с опытом работы в АПЛ, после чего, я надеюсь, количество травм снизится.
Так что в этой ситуации, как бы банально это ни звучало, нужно просто набраться терпения
Если учитывать, что большая часть игроков сегодня играла на "неродных" позициях, и что после трех поражений подряд наконец есть победа - то не все так плохо.
Уж тем более странно делать какие-то выводы по поводу будущего на основе сегодняшней игры. Когда игроки начнут выздоравливать - именно таким составом команда вряд ли вообще когда-либо больше сыграет. Плюс на днях МЮ сделал главное приобретение, которое нужно было делать еще в прошлом году - новый главный физиотерапевт с опытом работы в АПЛ, после чего, я надеюсь, количество травм снизится.
Так что в этой ситуации, как бы банально это ни звучало, нужно просто набраться терпения