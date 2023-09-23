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Гол Бруну Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» переиграть «Бернли»

вчера, 23:57
БернлиЛоготип футбольный клуб Бернли0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Бернли» уступил «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре АПЛ (0:1).

Гол забил Бруну Фернандеш на 45-й минуте.

После матча «кларетовые» замыкают таблицу (1 пункт), «дьяволы» идут на 8-м месте (9 баллов).

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 06:51
в проблемах Антони и Санчо виноват тренер?))) ухахаха, и он их отстранил по собственной инициативе?)) что я сейчас прочитал?))
Ванечка
Ванечка
сегодня в 06:48
Скромно играет МЮ... но победа есть победа. Затолкали один.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 06:36, ред.
Джони Эванс если будет так играть, то он будет в основе. В
Мю он косячил конечно всегда. Но может опыта набрался??? И в защите куча выносов и в нападении отдал шикарный голевой пас.
В остальном же, ужасная игра. Можно в защиту ЭТХ сказать что он наигрывал основу с Санчо и Антони в составе. Но можно на это сразу и парировать. А кто ему виноват??? Оба игрока доступны, но отстранены им и клубом. Сам создал себе проблемы и болельщикам.
В итоге, нет вингеров, нет абсолютно никакого снабжения Хеулунда. Зачем выпускать тогда его? Человек просто отбывает номер. Рэш хоть пытался проталкивать мяч но его дриблинг просто ужасен. Его считай что нет, только скорость и все. Каждая атака - потеря мяча или блокировка его удара.
Пока что Хойланд выглядит китайской подделкой Холланда с Алиэкспресс.
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:19
НАЗЫВАЕТСЯ ТРАВМЫ И УСТАЛОСТЬ , ПОТОМУ ЧТО МЮ БОЛЬШЕ ВСЕХ МАТЧЕЙ ПРОВЕЛ ОКОЛО 70
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 01:31, ред.
Много негатива в комментариях... но скажите мне, пожалуйста: вы действительно с таким количеством недоступных игроков и после трех поражений подряд ожидали какой-то яркой фееричной игры?

Если учитывать, что большая часть игроков сегодня играла на "неродных" позициях, и что после трех поражений подряд наконец есть победа - то не все так плохо.

Уж тем более странно делать какие-то выводы по поводу будущего на основе сегодняшней игры. Когда игроки начнут выздоравливать - именно таким составом команда вряд ли вообще когда-либо больше сыграет. Плюс на днях МЮ сделал главное приобретение, которое нужно было делать еще в прошлом году - новый главный физиотерапевт с опытом работы в АПЛ, после чего, я надеюсь, количество травм снизится.

Так что в этой ситуации, как бы банально это ни звучало, нужно просто набраться терпения
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:57
Отличный гол от Бруну ..
протон
протон
сегодня в 00:19
МЮ просто ужасен..
Бруно и матч года от Эванса сделали результат. Бёрнли не хватило класса игроков и хладнокровия. Компани делает прогресс.
Однозначно Эванс. Вспомнил времена САФА, разозлился на не дофутбол ЭТХ и вытащил матч. Ещё Межбри выделю, очень старался парень и смотрелся круто.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:16, ред.
Посмотрел сегодня на команду, которую когда то прозвали красными дьяволами... Без комментариев, друзья.
Действия Далота в роли нападающего на правом фланге - это канеш., жесть ещё та.
Маркус (на левом фланге) как обычно идёт в обыгрыш и ... безуспешно..., и это, попрошу заметить, против английского дога. В этой связи, подытожим: Хейлунну мячики на острие прилетать нихрена не будут. Вот и сегодня бедный датчанин снаряд принимал только спиной или под прессингом, потому как на ход ему хорошо отдать ни вингеры МЮ, ни атакующие хавы, не в состоянии.

P.S. Ещё один матч ЭТХ, где тренерская импотенция голландца вырисовывается пуще некуда. Дальше - больше (имхо).
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 00:13
Бруну Фернандеша объявили лучшим игроком матча, но он отдал награду Эвансу
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:07
Такой себе матч. Джонни Эванс на мой взгляд был лучшим
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:04, ред.
Бруно Решалдеш, Кто если не ОН!!!
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