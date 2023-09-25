Осимхен выразил недовольство заменой в матче с «Болоньей»

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вчера, 09:39

Нападающий «Наполи» остался недоволен своей заменой.

В матче 5-го тура Серии А с «Болоньей» (0:0) игрок не реализовал пенальти на 73-й минуте, а на 86-й форварда заменили на Джованни Симеоне. Нигериец на эмоциях покидал поле. Ранее на 76-й также с игры сняли , вместо которого вышел Эльхиф Элмас.

По данным репортёров DAZN, Осимхен после своего ухода по-французски кричал главному тренеру неаполитанцев Руди Гарсии, выражая желание, чтобы два нападающих были вместе на поле, чтобы одержать победу.