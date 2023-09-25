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Осимхен выразил недовольство заменой в матче с «Болоньей»

вчера, 09:39
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья0 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен остался недоволен своей заменой.

В матче 5-го тура Серии А с «Болоньей» (0:0) игрок не реализовал пенальти на 73-й минуте, а на 86-й форварда заменили на Джованни Симеоне. Нигериец на эмоциях покидал поле. Ранее на 76-й также с игры сняли Хвичу Кварацхелию, вместо которого вышел Эльхиф Элмас.

По данным репортёров DAZN, Осимхен после своего ухода по-французски кричал главному тренеру неаполитанцев Руди Гарсии, выражая желание, чтобы два нападающих были вместе на поле, чтобы одержать победу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:26
Наполи аномальный для себя чемпионский сезон провел. Всё же роль Спалетти была очень велика. В этом сезоне и в серии А и в ЛЧ результаты будут не очень и активы клуба вроде Осимхена летом будут проданы
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:42
Политики- здесь и близко нет!!! Я не уважаю его, исключительно из-за его нескромности!!! Сопляк, возомнивший себя Марадоной- для меня НИКТО и НИЧТО!!!!!!!
Grizly88
Grizly88 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:57
А что вы так критикуете Хвича? Ну я тоже критикую его игру, я думаю вы из-за политики .
Capral
Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 11:50
Только вместе с Хвичкой!!!
gy5szpx8n42t
gy5szpx8n42t
вчера в 11:42
Ему надо было сделать поблажку
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:08
Руди, уходи
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 11:00
С кем поведёшься. Год с Хвичкой- даром не прошел...
Capral
Capral
вчера в 10:17
Ну, с Хвичкой понятно, его ваще выпускать на поле не следует- галимый игрочишка. А вот замена нигерийца- неоправдана- он лучший!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 09:58
Потух ты Осимхен
Гость
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