Варди отпраздновал гол в ворота «Бристоль Сити» перед трибунами соперника

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вчера, 12:33

Нападающий «Лестера» оригинально отпраздновал гол в ворота «Бристоль Сити» (1:0).

Футболист забил победный мяч с пенальти на 67-й минуте встречи. Форвард пробежал через всё поле к трибуне болельщиков команды-соперника, приложил палец к уху, а также отпраздновал гол.

Подобным образом в 2009 году отметился форвард «Манчестер Сити» , когда отпраздновал забитый мяч перед трибуной «Арсенала». За это тоголезец был условно дисквалифицирован на 2 матча и получил штраф в размере 25 тысяч фунтов.

Стоит отметить, что на протяжении всей игры фанаты «Бристоля» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Варди и его жены.