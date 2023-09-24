Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Чемпионшип 2023/2024

Варди отпраздновал гол в ворота «Бристоль Сити» перед трибунами соперника

вчера, 12:33
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль СитиМатч завершен

Нападающий «Лестера» Джейми Варди оригинально отпраздновал гол в ворота «Бристоль Сити» (1:0).

Футболист забил победный мяч с пенальти на 67-й минуте встречи. Форвард пробежал через всё поле к трибуне болельщиков команды-соперника, приложил палец к уху, а также отпраздновал гол.

Подобным образом в 2009 году отметился форвард «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор, когда отпраздновал забитый мяч перед трибуной «Арсенала». За это тоголезец был условно дисквалифицирован на 2 матча и получил штраф в размере 25 тысяч фунтов.

Стоит отметить, что на протяжении всей игры фанаты «Бристоля» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Варди и его жены.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Матч «Аякс» — «Фейеноорд» не был доигран из-за поведения болельщиков
Сегодня, 10:59
Осимхен выразил недовольство заменой в матче с «Болоньей»
Сегодня, 09:39
Хавбек «Аль-Ахли» ждал Роналду возле раздевалки после матча с «Аль-Насром»
Вчера, 14:47 Фото
Арендованный у «Баварии» игрок ПСВ проспал матч своего клуба
Вчера, 11:55
«Атлетико» вступил в переговоры с Матеу Алемани
23 сентября
Месси рассказал, за какой клуб он мечтает сыграть
23 сентября
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:54
Варди красавец, и очень даль, что его карьера подходит к концу, и скорее всего это его последний сезон в составе лис! Игрок показал преданность клубу как минимум два раза имея возможность покинуть Лестер и пепейти в более сильный и крупный клуб!!! Он был очень близок к переходу в Арсенал, после громкого чемпионства Лестера, но в последний момент решил остаться, он мог уйти и этим летом, но в рчередной раз остался в клубе, и теперь уже практически в 37 лет помогает клубу в Чемпионшипе и я рчень надеюсь, что Лестер по итогам сезона вернется в АПЛ!!! Респект и уважение таким игрокам, как Джейми Варди!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 