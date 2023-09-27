В Литве отказались играть с юношескими сборными России

Литовская футбольная федерация выступила с заявлением по поводу решения УЕФА о допуске российских национальных команд до 17 лет (мужских и женских) к международным турнирам под своей эгидой.

Президент ЛФФ Эдгарас Станкявичюс сказал следующее:

Такое решение УЕФА было немного неожиданным, но наша позиция по этому вопросу нисколько не изменилась и сохраняется — мы не думаем, что какие-либо российские сборные или клубы должны иметь возможность выступать в международных соревнованиях в данный момент. Даже несмотря на то, что они не будут использовать флаг, гимн или другую национальную символику страны и будут играть на нейтральных полях.

Сегодня у нас было много разговоров с представителями других членов УЕФА , и они тоже не склонны согласиться с этим решением.

Можем заверить вас, что не будем играть с российскими футболистами на сто процентов, даже если это будет определяться жеребьёвкой того или иного турнира.

Если так случится, что наша и российская молодёжные сборные окажутся вместе в том или ином турнире, наши футболисты не выйдут на поле, какие бы санкции за это ни грозили федерации и где бы ни был проведён матч.

В данном случае можно лишь согласиться с представителями футбольных федераций Украины, Англии, Латвии и других стран, которые уже публично заявили, что их игроки не будут играть против сборной России.