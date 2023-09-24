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Нападающий «Штутгарта» повторил рекорд Левандовского

вчера, 09:18
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт3 : 1Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадтМатч завершен

Вчера, в матче 5-го тура Бундеслиги, «Штутгарт» обыграл «Дармштадт» (3:1). Нападающий «швабов» и сборной Гвинеи Сехру Гуйрасси оформил дубль. У 27-летнего игрока 10 голов в 5 матчах Чемпионата Германии. Он повторил рекорд нападающего Роберта Левандовского.

Гуйрасси перешёл в «Штутгарт» из «Ренна» в июле 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету форварда 6 матчей, 11 голов и 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Гуйрасси в 14 миллионов евро.

«Штутгарт» занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:44
Был бы по моложе , может быть и подошёл. Дело в том что он выстрелил за всю свою карьеру только играя за Штутгарт. Так что как-то наврядли его даже бы рассматривали в Реале. Я думаю что если он нашёл себя в Штутгарте, то пусть там и остаётся играть. Тем более ему уже идёт двадцать восьмой год .
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:27
Он подошёл бы Реал Мадриду?
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:31
Этот паренёк творит чудеса за Штутгарт. Очень здорово играет и забивает кучу мячей. А ведь скитался по арендам и не был никому не нужен особо. И только в прошлом сезоне когда его Штутгарт взял в очередную аренду начал забивать, потом травма, а теперь уже руководство Штутгарта подписали с ним полноценный контракт и паренёк раскрылся в новом для себя и для всех качестве , настоящего голеодора . Я надеюсь что если Сехру и дальше будет показывать такой же футбол, то рекорды Левандовского рухнут . Хороший паренёк, сильно мне понравился как играет. Пожелаю ему Удачи !
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:26
Гвинеец молодчик
Здраво начал, удачи ему дальше
протон
протон
вчера в 09:25
Результативность упадет но я думаю 25 сможет за 31 тур 15 голов
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:22
Вот так уже Роберт не первый...:))))... может еще Серху сто ни будь покорит. Удачи ему!
Гость
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