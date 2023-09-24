Нападающий «Штутгарта» повторил рекорд Левандовского

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вчера, 09:18

Вчера, в матче 5-го тура Бундеслиги, «Штутгарт» обыграл «Дармштадт» (3:1). Нападающий «швабов» и сборной Гвинеи оформил дубль. У 27-летнего игрока 10 голов в 5 матчах Чемпионата Германии. Он повторил рекорд нападающего Роберта Левандовского.

Гуйрасси перешёл в «Штутгарт» из «Ренна» в июле 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне на счету форварда 6 матчей, 11 голов и 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает Гуйрасси в 14 миллионов евро.

«Штутгарт» занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги.