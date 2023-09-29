Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2023

Все детали товарищеского матча сборных России и Кении согласованы

вчера, 10:40

Представители сборных России и Кении достигли полной договорённости о месте и дате проведения товарищеского матча. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции.

Напомним, 12 октября в Москве сборная России сыграет со сборной Камеруна.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тен Хаг выразил обеспокоенность увеличением числа матчей в календаре
Вчера, 21:33
Слухи«Интер Майами» Месси и «Аль-Наср» Роналду могут сыграть товарищеский матч
28 сентября
Матч «Аякса» и «Фейеноорда» будет доигран с 55-й минуты
27 сентября
Стало известно, где состоится контрольный матч сборных России и Камеруна
26 сентября
В ассоциации футбола Египта не против проведения ответного матча с Россией
25 сентября
СлухиТоварищеский матч между Россией и Кенией, скорее всего, пройдёт в Анталье
25 сентября
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 17:58
Наша сборная ещё много разных команд откроет, до селе миру неизвестные…)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:47
Там уже играли недавно в Кубке команда Медиалиги с "Брянском".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:46
Пусть Матицын это прокомментирует, пожалуйста, после его слов, что в России глубокие тренерские традиции, высокий уровень игроков и Европа нам не нужна, почему мы играем в Европе с футбольным карликом?) А ещё лучше, пусть поступит как офицер (я, конечно, призываю не к суициду, а к отставке, но, думаю, в любом случае после ухода клоуна никто плакать не будет).
протон
протон
вчера в 14:55
На стадионе турецкого отеля
А почему не в сухом доке в Мурманске?
112910415
112910415
вчера в 13:43
ура, это счастье практически
lotsman
lotsman
вчера в 13:19
Хорошо что в Анталии, а не в самой Кении. И лететь ближе, и болельщики какие нибудь будут.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:12
А сколько это будет стоить для России?!.
nubom
nubom
вчера в 12:20, ред.
Восхитительно! Западным туристам теперь будет вдвойне интересней посетить Анталию и посмотреть шоу российских футболистов в качестве таперов при гостиничном ресторане. Впервые с сольным исполнением народной песни русских казаков "Виновата ли я..." выступит новое футбольное чудо ВалерИ КарпИн!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 11:48
А счёт тоже согласовали? Озвучьте!
ОПС
ОПС
вчера в 11:36
Вот и хорошо. Да и болельщики наши там обязательно будут. Тем более поле принадлежит отелю.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 11:31
Кенийцы в своё время громили Джибути 9:1 ! Так что, не надо шапкозакидательства !
Futurista
Futurista
вчера в 11:31, ред.
Играйте в футбол не отходя от отеля)...стюарды разносят напитки и закуску...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:20, ред.
До этого матча я думал, что наш футбол и его главнокомандующий, РФС, находятся на дне Марианской впадины, самой глубокой в мире. Ошибался и приношу всем в связи с этим свои извинения.
adekvat
adekvat
вчера в 11:06
Кому то повезло, во все включено включили еще и кОнТрОлЬнЫй матч двух суперсборных.
vve7jus2y88f
vve7jus2y88f
вчера в 10:43
И лозунг придуман - "Бегуны против пешеходов"
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 