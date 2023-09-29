Все детали товарищеского матча сборных России и Кении согласованы

Представители сборных России и Кении достигли полной договорённости о месте и дате проведения товарищеского матча. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.

Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталии на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции.