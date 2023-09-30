Президента «Урала» могут дисквалифицировать на длительный срок

Президент «Урала» Григорий Иванов может получить длительную дисквалификацию за высказывания после матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2) об арбитрах встречи.
По информации источника, РФС рассматривает вариант наложения санкций на Иванова. Сообщается, что его могут отстранить на 3 месяца.
А вот себя на его место поставить и как следует поразмышлять, каковы были бы собственные чувства..., вот тут как то тяжело с этим.
А вот себя на его место поставить и как следует поразмышлять, каковы были бы собственные чувства..., вот тут как то тяжело с этим.
Утопить и разбить битой голову это угроза насилия
Все понимают что эта угроза только на словах, но если бы арбитры захотели привлечь Иванова к уголовной ответственности, то это было бы вполне реально
Утопить и разбить битой голову это угроза насилия
Все понимают что эта угроза только на словах, но если бы арбитры захотели привлечь Иванова к уголовной ответственности, то это было бы вполне реально