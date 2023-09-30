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Президента «Урала» могут дисквалифицировать на длительный срок

вчера, 10:50
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов может получить длительную дисквалификацию за высказывания после матча 10-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2) об арбитрах встречи.

По информации источника, РФС рассматривает вариант наложения санкций на Иванова. Сообщается, что его могут отстранить на 3 месяца.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:47, ред.
Легко рассуждать со стороны и вешать на Иванова всех чертей...
А вот себя на его место поставить и как следует поразмышлять, каковы были бы собственные чувства..., вот тут как то тяжело с этим.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:35
Чем отличается этот персонаж от президента коня? Ровно ничем, но был период после, судили коней "с честью". Так что переживать не стоит. Пройдет экзекуцию и все пойдет своим чередом. Смотришь, Урал так чемпионом станет!).
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 12:30
Как можно было даже сгоряча такое сказать?
Утопить и разбить битой голову это угроза насилия
Все понимают что эта угроза только на словах, но если бы арбитры захотели привлечь Иванова к уголовной ответственности, то это было бы вполне реально
ОПС
ОПС
вчера в 12:02
От футбола совсем отстранить не смогут. Запретить посещать стадион тоже. Будет себе сидеть в ВИП ложе и смотреть игру. А денежный штраф, видать, ему не страшен.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:55
Степень адекватности Иванова должны оценивать врачи-психиаторы.
shlomo
shlomo
вчера в 11:31
Неприятная ситуация... будем надеяться что обойдется без особых мер...хотя утопить было слишком.
Гость
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