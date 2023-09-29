Большинство вице-президентов УЕФА против возвращения сборных команд России

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вчера, 10:11

На исполкоме УЕФА трое из пяти вице-президентов организации выступили против возвращения юношеских сборных команд России в официальные международные турниры. Предполагается, что это англичанин Дэвид Гилл, представительница Уэльса Лаура Макаллистер и поляк Збигнев Бонек. За возвращение россиян высказался швед Карл-Эрик Нильссон. Какую точку зрения поддерживает пятый вице-президент УЕФА итальянец Габриэль Гравина (за возвращение или воздержался), неизвестно.

Напомним, 26 сентября УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России к международным турнирам.

Семь стран отказались играть с россиянами (Литва, Латвия, Польша, Англия, Дания, Швеция и Норвегия).