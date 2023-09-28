Дзюбу оштрафовали на 10 тысяч рублей

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба оштрафован на 10 тысяч рублей за выход из технической зоны в матче против «Зенита». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
За выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Олега Левина назначить штраф: Дзюбе и Левину — по 10 тыс. рублей, футбольному клубу «Локомотив» — 50 тыс. рублей за массовый выход.
КДК РФС вышел на работу !))
КДК РФС вышел на работу !))
За какой то месяц...журналиста телефоном пометил...майку на себе порвал...Семака не узнал...из техзоны выбегает...
Такими темпами его скоро на цепи выводить будут.....
За какой то месяц...журналиста телефоном пометил...майку на себе порвал...Семака не узнал...из техзоны выбегает...
Такими темпами его скоро на цепи выводить будут.....