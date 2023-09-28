Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Дзюбу оштрафовали на 10 тысяч рублей

вчера, 14:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба оштрафован на 10 тысяч рублей за выход из технической зоны в матче против «Зенита». Об этом сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

За выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Олега Левина назначить штраф: Дзюбе и Левину — по 10 тыс. рублей, футбольному клубу «Локомотив» — 50 тыс. рублей за массовый выход.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Большинство вице-президентов УЕФА против возвращения сборных команд России
Сегодня, 10:11
Слухи«Атлетик» могут наказать за оскорбления Гринвуда болельщиками команды
Вчера, 23:33
ОфициальноВ Литве отказались играть с юношескими сборными России
27 сентября
ОфициальноЧетырёх игроков ПСЖ вызвали на заседание дисциплинарного комитета
27 сентября
ОфициальноШвеция не допустит женскую сборную России до участия в юниорском Евро
27 сентября
Польша не будет играть с юношескими сборными России
27 сентября
Сортировать
Все комментарии
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 07:58
Десять тысяч рублей для Дзюбы копейки!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:18, ред.
Почему "в футболе" ???
Разве Дзюба в футболе ???
Не думаю что история с журналистом....их тандем со Слуцким или оскорбление Семака...да и любая иная новость про Дзюбу - футбольная....
Чтоб о тебе говорили как о футболисте - надо работать....а зачем...когда можно просто порвать майку...выбежать из техзоны...или сказать глупость...
У него теперь контракт скорее с желтой прессой...чем с Локо....
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:09
Пока более популярной фигуры у нас в футболе нет. Кокорин за кордоном, а иных уж нет. Надо смириться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:01, ред.
Совсем у парня кукушка слетела....
За какой то месяц...журналиста телефоном пометил...майку на себе порвал...Семака не узнал...из техзоны выбегает...
Такими темпами его скоро на цепи выводить будут.....
112910415
112910415
вчера в 18:20
ободрали как липку
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:45
60 тысяч за волевую победу над Зенитом в Питере, да ещё в добавленное время?
Да не вопрос, получите распишитесь!!!
FenixSL
FenixSL ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 14:35
если он замолчит, то кто будет веселить и хоть что то говорить?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:30
И прищепку на язык не помешало бы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:28
За выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Олега Левина назначить штраф: Дзюбе и Левину — по 10 тыс. рублей, футбольному клубу «Локомотив» — 50 тыс. рублей за массовый выход.

КДК РФС вышел на работу !))
nubom
nubom
вчера в 14:27
Я думаю, Дзюбе понравится…Реальный шанс быть в центре внимания СМИ каждый тур всего за 10 тыс. Другие для этого миллионы тратят..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 