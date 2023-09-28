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«Атлетик» могут наказать за оскорбления Гринвуда болельщиками команды

вчера, 23:33
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)2 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Атлетик» может подвергнуться санкциям за поведение своих болельщиков.

В домашнем матче с «Хетафе» болельщики хозяев оскорбляли нападающего команды-соперника Мэйсона Гринвуда, арендованного у «Манчестер Юнайтед». Когда форвард исполнял штрафные, были слышны крики «Гринвуд, умри». Кроме того, фанаты баскской команды освистывали англичанина перед началом встречи во время объявления составов, а также в те моменты, когда лицо футболиста показывали на экране.

Были слышны и другие выкрики, в том числе «Хетафе в сегунду» в концовке поединка, когда произошёл конфликт между главным тренером гостей Хосе Бордаласом и нападающим «Атлетика» Иньяки Уильямсом, в результате чего наставник «Хетафе» получил красную карточку.

Ла Лига зафиксировала эти эпизоды, отметив, что будет действовать в том же ключе, что и после матча 5-го тура между «Хетафе» и «Осасуной», когда болельщики памплонцев также оскорбляли Гринвуда.

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Все комментарии
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 04:55
Ой не хорошо это всё. Такое не красит футбол!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:57
Это не критика, а уханье woke-толпы. Если проще говорить, они не признают, что он невиновен, потому что это даёт им право (по их мнению) быть лучше известного человека и поливать его грязью.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:56
А почему его так критикуют?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:46
Вот вам неомарксисты в действии, несмотря на то, что Гринвуд был признан полностью невиновным, Твиттер даёт сигнал "топтать".
Гость
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