«Атлетик» могут наказать за оскорбления Гринвуда болельщиками команды

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вчера, 23:33

«Атлетик» может подвергнуться санкциям за поведение своих болельщиков.

В домашнем матче с «Хетафе» болельщики хозяев оскорбляли нападающего команды-соперника , арендованного у «Манчестер Юнайтед». Когда форвард исполнял штрафные, были слышны крики «Гринвуд, умри». Кроме того, фанаты баскской команды освистывали англичанина перед началом встречи во время объявления составов, а также в те моменты, когда лицо футболиста показывали на экране.

Были слышны и другие выкрики, в том числе «Хетафе в сегунду» в концовке поединка, когда произошёл конфликт между главным тренером гостей Хосе Бордаласом и нападающим «Атлетика» Иньяки Уильямсом, в результате чего наставник «Хетафе» получил красную карточку.

Ла Лига зафиксировала эти эпизоды, отметив, что будет действовать в том же ключе, что и после матча 5-го тура между «Хетафе» и «Осасуной», когда болельщики памплонцев также оскорбляли Гринвуда.