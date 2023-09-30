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«Милан» выиграл у «Лацио» в матче Серии А

вчера, 21:01
МиланЛоготип футбольный клуб Милан2 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

«Милан» переиграл «Лацио» в поединке 7-го тура Серии А (2:0).

Кристиан Пулишич на 60-й минуте открыл счет, Ноа Окафор на 88-й удвоил преимущество команды.

После игры миланцы лидируют в чемпионате (18 очков), «орлы» идут на 14-й строчке (7 баллов).

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stanichnik
stanichnik
вчера в 21:27, ред.
Мои поздравления Mikailу с победой в группе Льва Яшина! Сегодня Оренбург рулит!
Когда я ещё только начинал своё участие в конкурсе прогнозов кто-то написал: "Кто бы не играл, но в финале побеждает всегда Shlomo", сегодня эта истина подтвердилась.
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