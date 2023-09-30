«Милан» выиграл у «Лацио» в матче Серии А

«Милан» переиграл «Лацио» в поединке 7-го тура Серии А (2:0).
Кристиан Пулишич на 60-й минуте открыл счет, Ноа Окафор на 88-й удвоил преимущество команды.
После игры миланцы лидируют в чемпионате (18 очков), «орлы» идут на 14-й строчке (7 баллов).
«Милан» переиграл «Лацио» в поединке 7-го тура Серии А (2:0).
Кристиан Пулишич на 60-й минуте открыл счет, Ноа Окафор на 88-й удвоил преимущество команды.
После игры миланцы лидируют в чемпионате (18 очков), «орлы» идут на 14-й строчке (7 баллов).
Когда я ещё только начинал своё участие в конкурсе прогнозов кто-то написал: "Кто бы не играл, но в финале побеждает всегда Shlomo", сегодня эта истина подтвердилась.
Когда я ещё только начинал своё участие в конкурсе прогнозов кто-то написал: "Кто бы не играл, но в финале побеждает всегда Shlomo", сегодня эта истина подтвердилась.