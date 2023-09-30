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«Вулверхэмптон» одолел «Манчестер Сити»

вчера, 19:09
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Вулверхэмптон» выиграл у «Манчестер Сити» в 7-м туре АПЛ (2:1).

Автогол Рубена Диаша на 13-й минуте вывел хозяев вперед. Хулиан Альварес на 58-й счет сравнял, а Хи-Чхан Хван на 66-й вернул хозяевам лидерство.

После поединка «волки» идут на 13-м месте (7 баллов), «горожане» лидируют (18 очков).

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 11:52
Ман Сити показал лишь половину своей силы. Есть ощущение, что экономили энергию для ЛЧ, но переусердствовали с этим. Пепа не хватало на бровке.

Вулверхэмптон с победой. Достойная игра.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:02
Расслабился
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:45
Это перезагрузка МС . Ничего не случилось. Пепу нужно посадить временно на лавку Холанда и наладить игру в короткий пас. Это всегда отличало команды Гвардиола от остальных. Холанд должен стать сейчас запасным наконечником. Временно..
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 21:31
Сдают красиво,потом выиграть ещё 5 -6 матчей...эьо везде так.
DXTK
DXTK
вчера в 21:25
Гвардиола решил несильно оторваться от Арсенала, чтобы создать иллюзию борьбы в чемпионате. Сити выглядит тяжело в последних играх проигрыш Ньюкаслу на кубке лиги и сейчас от волков.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:04
Может, я и спешу с выводами, но мне кажется с такой полузащитой горожанам будет очень сложно по ходу сезона..
Ушел Гюндоган, КБД много пропускает из за травм.. остальные, кроме Родри тупо не вывозят.
Защитную линию Сити знатно усилили, вот над средней линией наверное придётся немного поработать. Чисто мое мнение со стороны)
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 20:11
Уникальное достижение для Вулв. Нанести один удар в створ и выиграть матч.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:09, ред.
"Хорошо, что слили никому не нужный кубок" писали фаны Сити ещё вчера, а сегодня, что они придумают?)) придумают, вывернутся.
Второе подряд поражение, видна закономерность и закат эпохи
112910415
112910415
вчера в 20:02
мало кто планировал ...
Igo0rek
Igo0rek ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 19:54, ред.
Столько пафоса с 13 места xD
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:50
хороший результат, даже отличный
azkan
azkan
вчера в 19:47
Видимо у шейхов тоже прицел сбился)
В волков с труднейшей победой!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:44
Я имею ввиду, что ключевым игроком был Кевин. А так, да, согласен абсолютно по ним. Просто не понимаю почему так восхваляют норвежца. Это чтобы ЗМ отдали любому, но не Месси? Холланда вообще в тройке претендентов на эту награду не должно быть - он еще "не дорос" до такого уровня.
Elliada
Elliada ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 19:39
Не только Кевин тащил в прошлом сезоне, но и Силва, Илкай, Родри. Их сегодня не хватало. Молодняк еще без опыта. И играли в меньшинстве. Холанн невидимка
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:36
Без Гюндогана и КДБ тяжко. Ковачич просто днище, на кой его вообще купили не понятно.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:35
Так и я про то же. В прошлом сезоне КДБ тащил Сити, но восхваляют норвежца.
Grizly88
Grizly88 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 19:32
Ну когда Сити нужна победа его не видно
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:29
Норвежский тащер не затащил? Без КДБ он вообще когда-нибудь решает? Спрашиваю на полном серьезе: Сити смотрю редко, но его не вижу что-то в тех матчах, которые удается увидеть (сегодня также не видел игру).
Результат очень неожиданный, конечно.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:28
сегодня неудачный денек-вечерок для обоих из Манчестера. Синим больнее, а нам - ничего, мы уже привыкли! Оба тренера - лысые как бильярдный шар, а результаты разные! В чем дело, наконец?
Сп62
Сп62 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 19:24
Ливерпулю не надо говорить, а то расслабятся.
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:22
Если слово сарказм вам чуждо, лучше ничего не пишите.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 19:21
Ливерпуль может не простить !
Elliada
Elliada ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:20
Также, как Реал Ла Лигу
Elliada
Elliada
вчера в 19:19
Это было неожиданно, но поражение Сити когда-нибудь должно было случиться. Всё время выигрывать никто не может. Хотя матч мог сложиться иначе, если бы в первом тайме удалили автора победного гола "волков". Но вышло, что вышло. Ничего страшного не произошло.
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:17
Это, видимо, Пеп сливает ненужный турнир.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:17
Победа вулвз на классе!
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