«Вулверхэмптон» одолел «Манчестер Сити»

1696090193

вчера, 19:09

«Вулверхэмптон» выиграл у «Манчестер Сити» в 7-м туре АПЛ (2:1).

Автогол Рубена Диаша на 13-й минуте вывел хозяев вперед. Хулиан Альварес на 58-й счет сравнял, а Хи-Чхан Хван на 66-й вернул хозяевам лидерство.

После поединка «волки» идут на 13-м месте (7 баллов), «горожане» лидируют (18 очков).