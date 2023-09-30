«Вулверхэмптон» одолел «Манчестер Сити»

«Вулверхэмптон» выиграл у «Манчестер Сити» в 7-м туре АПЛ (2:1).
Автогол Рубена Диаша на 13-й минуте вывел хозяев вперед. Хулиан Альварес на 58-й счет сравнял, а Хи-Чхан Хван на 66-й вернул хозяевам лидерство.
После поединка «волки» идут на 13-м месте (7 баллов), «горожане» лидируют (18 очков).
Ушел Гюндоган, КБД много пропускает из за травм.. остальные, кроме Родри тупо не вывозят.
Защитную линию Сити знатно усилили, вот над средней линией наверное придётся немного поработать. Чисто мое мнение со стороны)
Ушел Гюндоган, КБД много пропускает из за травм.. остальные, кроме Родри тупо не вывозят.
Защитную линию Сити знатно усилили, вот над средней линией наверное придётся немного поработать. Чисто мое мнение со стороны)