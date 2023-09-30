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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

«Клермон» и ПСЖ голов не забили

вчера, 19:56
КлермонЛоготип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)0 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Клермон» и ПСЖ сыграли вничью в матче 7-го тура Лиги 1 (0:0).

В следующем туре «красно-синие » сыграют с «Монпелье», парижане сразятся с «Ренном».

После поединка «Клермон» занимает 17-е место (2 пункта), ПСЖ идет на 2-й строчке (12 баллов).

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:11
Понравился правый латераль Клермона - Шейк Умар Конате, парнишка провел хороший матч, надо следить за ним, может летом пойдет на повышение если продолжит так играть
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 21:35
Уехал Месси - ушли победы.
112910415
112910415
вчера в 20:53
скромнейшего Клермона не одолели ?!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:48
Во всем виноват Месси)))
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:05
что-то их (псж) очень перспективный форвард ...в общем то себя - никак не показал.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:05
Не неправильный заголовок.
«Клермон» и ПСЖ и Мбаппе голов не забили...
Вот правильный заголовок!!!
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