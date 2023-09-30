«Клермон» и ПСЖ голов не забили

«Клермон» и ПСЖ сыграли вничью в матче 7-го тура Лиги 1 (0:0).
В следующем туре «красно-синие » сыграют с «Монпелье», парижане сразятся с «Ренном».
После поединка «Клермон» занимает 17-е место (2 пункта), ПСЖ идет на 2-й строчке (12 баллов).
|Клермон0 : 0Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
«Клермон» и ПСЖ сыграли вничью в матче 7-го тура Лиги 1 (0:0).
В следующем туре «красно-синие » сыграют с «Монпелье», парижане сразятся с «Ренном».
После поединка «Клермон» занимает 17-е место (2 пункта), ПСЖ идет на 2-й строчке (12 баллов).
«Клермон» и ПСЖ и Мбаппе голов не забили...
Вот правильный заголовок!!!
«Клермон» и ПСЖ и Мбаппе голов не забили...
Вот правильный заголовок!!!