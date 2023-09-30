«Кристал Пэлас» минимально обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в 7-м туре АПЛ (0:1).
Гол забил Йоаким Андерсен на 25-й минуте.
После игры «дьяволы» расположились на 10-й строчке (9 баллов), «орлы» идут на 9-й позиции (11 пунктов).
|Манчестер Юнайтед0 : 1Кристал Пэлас
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в 7-м туре АПЛ (0:1).
Гол забил Йоаким Андерсен на 25-й минуте.
После игры «дьяволы» расположились на 10-й строчке (9 баллов), «орлы» идут на 9-й позиции (11 пунктов).
Сказать, что плохо играли? нет...
Сказать, что не создали моментов? xG 1,97 тому опровержение...
Сказать, что было сегодня много ошибок? И снова нет...
Но счет 0:1 в пользу КП на Олд Траффорде...
Сказать, что плохо играли? нет...
Сказать, что не создали моментов? xG 1,97 тому опровержение...
Сказать, что было сегодня много ошибок? И снова нет...
Но счет 0:1 в пользу КП на Олд Траффорде...