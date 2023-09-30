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«Кристал Пэлас» минимально обыграл «Манчестер Юнайтед»

вчера, 19:07
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в 7-м туре АПЛ (0:1).

Гол забил Йоаким Андерсен на 25-й минуте.

После игры «дьяволы» расположились на 10-й строчке (9 баллов), «орлы» идут на 9-й позиции (11 пунктов).

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Все комментарии
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2p2mvh6xcufn
сегодня в 06:29
Когда уже выгонят этого недотренера
kf9g63q7szfw
kf9g63q7szfw
сегодня в 06:28
Опять Роналду виноват?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:49
магия САФа и его влияния канули в лета,остались серые будни для Мю.ВРОДЕ И НЕ ПЛОХО ИГРАЛИ,НО НЕ ИГРАЛИ НА УРОВНЕ ТОП-КЛУБА.Похоже МЮ возвращается в лихие 90тые, осталось проиграть Ротору. Нет давления на соперника,играют - как получится,повезёт или нет. В Кубке Лиге повезло,а тут наоборот. Будут бороться за попадание в ЛК.
lobsterdam
lobsterdam ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 20:47
Не соглашусь: ошибок при передачах столько, что похоже г-на игру студенческой команды любителей, ударов в створ вообще не упомню! Купили форварда за 75 млн. и где он? Бревно бревном и ещё аукнется этот трансфер боком МЮ, ведь это бревно ещё и с травмой, того и гляди ляжет на койку!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:26
Это ещё раз доказывает, что в футбол играют люди, а не деньги, когда большие деньги, нужно их грамотно тратить на инфраструктуру , на академию, и точечно усиливать состав. под каждого тренера, а то тренера провожают, а игроки остаются, а новому тренеру они не подходят
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:58
Два главных неудачника этого сезона в Англии на сегодня это МЮ и Челси.
112910415
112910415
вчера в 19:48
что-то невероятное творится с командой
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 19:46
Иногда так происходит когда соперник часто обороняется, но орлы лучше сыграли по PPDA у них 6,27, а у МЮ 9,12. У PPDA наоборот, чем меньше показатель, тем лучше команда прессинговала в матче и не позволила сопернику развернуться. Такой показатель xG позволили создать орлы для МЮ, при равной игре показатель xG падает. И тут вступает тренерская смекалка и детали.
Топ тренер должен уметь больше создавать по xG и лучше играть по PPDA, то есть нужен баланс и умение реагировать в матчах.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 19:43
Ответ прост отдать немогут отдать пас в финальной трети поля, и обороны выходят, а там индивуалы врубаются которым сложно играть в пас, Кержаковить начинают, сегодня Депутат попёр на троих все знают это канает раз из 20-ти или 30-типопыток, но прёт и нет пользы, хотя правый фланг был оголён, но это не по Манчестеровски
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 19:31, ред.
Тен Хаг жертва этих товарищей, Санчо, Рэша и ко кто любит самоедничать и выпендриваться, когда депутата на поле не было в прошлом матче игра другая была, сразу видно кто всех тянет на дно, Глазированные, не продают клуб, а игроки на 200лямлв, один под следствием, второй Лингард 3.0 а если капнуть в историю то Балотелли 4.0
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 19:21
Я уже просто не знаю, кто проклял эту команду...

Сказать, что плохо играли? нет...

Сказать, что не создали моментов? xG 1,97 тому опровержение...

Сказать, что было сегодня много ошибок? И снова нет...

Но счет 0:1 в пользу КП на Олд Траффорде...
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 19:19
Сегодня в Манчестере день не удачный.
Incredulous
Incredulous ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 19:16
И все эти причины объединяет одна - Тен Хаг.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:12, ред.
Третья, раньше всей командой защищались, теперь прут все в атаку
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:11
Вторая -Травмы
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:11, ред.
У Манчестера три проблемы. Первая - Результативность
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