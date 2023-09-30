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ЦСКА минимально переиграл «Балтику» в матче Премьер-Лиги

вчера, 20:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

ЦСКА выиграл у «Балтики» в матче 10-го тура РПЛ (1:0).

Гол забил Виктор Давила на 18-й минуте.

После поединка ЦСКА занимает 6-е место (16 очков), «Балтика» идет на 14-й позиции (7 баллов).

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 10:49
Молодцы порадовали армейцы.
С победой!
vova505
vova505 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:48
Спасибо за ваши слова
Хоть это радует
Red blu
Red blu ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:57, ред.
Эйфории никакой нет. А есть поздравления что прервали серию из пяти ничеек и наконец то выиграли. Да и Локомотив уже обыграли 4:1, Зенит еле ноги унес, еле, еле в самом конце матча с ЦСКА сравняв счёт. Проиграли пока только Динамо из твоего списка.
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:48
- Рад за ЦСКА! С победой. Но так радоваться победой над Балтикой???

- Вот обыграете Спартак, или Зенит, или Динамо, или Локомотив, или Краснодар, или всех сразу - тогда уже можете впадать в эйфорию... А пока рановато, ребята...
112910415
112910415
вчера в 21:40
трудовая победа
Ев17
Ев17
вчера в 21:36
С победой, армейцы ! Гол хорош !
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:30
По мне, так Максим был САМЫМ лучшим сегодня но поле.
alexgurzan
alexgurzan ответ nubom (раскрыть)
вчера в 21:27
Хорошо, передам Ваше предложение.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:24
Согласен.
Будь здрав.
blitz
blitz
вчера в 21:21
Как же с Рошей спокойно и надёжно сзади, лучший ЦЗ чемпионата.
Сегодня очень понравились Мухин и Гайич, молодцы.
Центр поля стабильно слабо, атака должна быть резче и быстрее.
Выиграли, хорошо. Но ещё работать и работать.
Сп62
Сп62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:19
Мухин действительно лучший.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:16
Пожалуй одним из лучших игроков ЦСКА был Мухин, бровку пахал как надо, разгонял атаки. В атаке мало дальних уларов, Давила с первым голом, Игоря с первым (дай бог не последним) сухарём, нас болельщиков с победой .СНИ побед с другими соперникам.
nubom
nubom ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:16
Почему на сайте в профиле пользователя при авторизации не создать опцию выбора таблицы для показа?
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:13
Армейцы соорудили прекрасный гол......Хороши были Чалов, Файзуллаев, Гайич. А в завершение великолепный удар Давилы в дальнюю девятку, просто конфетка...... Важнейшие три очка взяли армейцы....прервав серию из пяти ничейных матчей.
Сп62
Сп62
вчера в 21:13
ЦСКА был явно сильней соперника. Много моментов во втором тайме армейцы не реализовали. Поздравления победителям.
alexgurzan
alexgurzan ответ nubom (раскрыть)
вчера в 21:07
Как Лига Чемпионов пройдёт, по умолчанию будет снова РПЛ.
На главной, всё так же, в выпадающем списке можно выбрать турнир, РПЛ там на первом месте.
Red blu
Red blu
вчера в 21:04
Отлично. С победой ЦСКА!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:04, ред.
Соглашусь, но Балтика никому не дает играть как они хотят. Организованная команда. против них очень тяжело играть
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:02
Армейцы, с победой!
cska1948
cska1948
вчера в 20:59
Какая-то невыразительная игра. Много ошибок в передачах. Ну, хоть выиграли.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:59
Поздравляю болельщиков ЦСКА с победой
particular
particular
вчера в 20:59
Ну, не сказать, что армейцы положили гостей на лопатки...
Хотя, очков и наковыряли...
Командного мало, по персоналиям слабо... Всё так же, неубедительно...
Гость
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