ЦСКА минимально переиграл «Балтику» в матче Премьер-Лиги

ЦСКА выиграл у «Балтики» в матче 10-го тура РПЛ (1:0).
Гол забил Виктор Давила на 18-й минуте.
После поединка ЦСКА занимает 6-е место (16 очков), «Балтика» идет на 14-й позиции (7 баллов).
ЦСКА выиграл у «Балтики» в матче 10-го тура РПЛ (1:0).
Гол забил Виктор Давила на 18-й минуте.
После поединка ЦСКА занимает 6-е место (16 очков), «Балтика» идет на 14-й позиции (7 баллов).
Сегодня очень понравились Мухин и Гайич, молодцы.
Центр поля стабильно слабо, атака должна быть резче и быстрее.
Выиграли, хорошо. Но ещё работать и работать.
Сегодня очень понравились Мухин и Гайич, молодцы.
Центр поля стабильно слабо, атака должна быть резче и быстрее.
Выиграли, хорошо. Но ещё работать и работать.