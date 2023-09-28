Зидан согласился возглавить «Марсель», если клуб сменит владельца

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан дал согласие на то, чтобы возглавить «Марсель», если клуб приобретут инвесторы из Саудовской Аравии.
Сообщается, что в ближневосточной стране присматриваются к покупке «Марселя». У потенциальных владельцев очень амбициозные планы на «провансальцев», они заверили Зидана, что бюджет будет подходящим для того, чтобы конкурировать с ведущими клубами Европы. Именно по этой причине специалист готов возглавить эту команду.
Кроме того, Зизу хочет, чтобы у него была возможность набирать персонал, а также бюджет в размере 300 млн евро.
Однако нынешний владелец «Марселя» — американский бизнесмен Фрэнк МакКорт, неоднократно заявлял, что клуб не продаётся.
27 сентября стало известно о назначении Дженнаро Гаттузо новым главным тренером «бело-голубых».
Нынешние америкосы просто дно. Да и вообще после Тапи там мрак.
Если арабы купят Марсель буду только рад. И Лига 1 выиграет, так как у ПСЖ появится реальный конкурент. Тем более конкурент исторически злостный.
Давайте арабы.. Флаг а руки. Денег все равно у них пудами :)
Нынешние америкосы просто дно. Да и вообще после Тапи там мрак.
Если арабы купят Марсель буду только рад. И Лига 1 выиграет, так как у ПСЖ появится реальный конкурент. Тем более конкурент исторически злостный.
Давайте арабы.. Флаг а руки. Денег все равно у них пудами :)
Зидан туда не пойдёт
Сборную Франции ждёт
Зидан туда не пойдёт
Сборную Франции ждёт