Зидан согласился возглавить «Марсель», если клуб сменит владельца

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вчера, 19:33

Экс-тренер «Реала» дал согласие на то, чтобы возглавить «Марсель», если клуб приобретут инвесторы из Саудовской Аравии.

Сообщается, что в ближневосточной стране присматриваются к покупке «Марселя». У потенциальных владельцев очень амбициозные планы на «провансальцев», они заверили Зидана, что бюджет будет подходящим для того, чтобы конкурировать с ведущими клубами Европы. Именно по этой причине специалист готов возглавить эту команду.

Кроме того, Зизу хочет, чтобы у него была возможность набирать персонал, а также бюджет в размере 300 млн евро.

Однако нынешний владелец «Марселя» — американский бизнесмен Фрэнк МакКорт, неоднократно заявлял, что клуб не продаётся.

27 сентября стало известно о назначении Дженнаро Гаттузо новым главным тренером «бело-голубых».