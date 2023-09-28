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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2023/2024

Зидан согласился возглавить «Марсель», если клуб сменит владельца

вчера, 19:33

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан дал согласие на то, чтобы возглавить «Марсель», если клуб приобретут инвесторы из Саудовской Аравии.

Сообщается, что в ближневосточной стране присматриваются к покупке «Марселя». У потенциальных владельцев очень амбициозные планы на «провансальцев», они заверили Зидана, что бюджет будет подходящим для того, чтобы конкурировать с ведущими клубами Европы. Именно по этой причине специалист готов возглавить эту команду.

Кроме того, Зизу хочет, чтобы у него была возможность набирать персонал, а также бюджет в размере 300 млн евро.

Однако нынешний владелец «Марселя» — американский бизнесмен Фрэнк МакКорт, неоднократно заявлял, что клуб не продаётся.

27 сентября стало известно о назначении Дженнаро Гаттузо новым главным тренером «бело-голубых».

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 11:34, ред.
Помню потрясный Марсель времет Бернара Тапи. Вот это был настоящий владелец. Амбициозный и одиозный.

Нынешние америкосы просто дно. Да и вообще после Тапи там мрак.

Если арабы купят Марсель буду только рад. И Лига 1 выиграет, так как у ПСЖ появится реальный конкурент. Тем более конкурент исторически злостный.

Давайте арабы.. Флаг а руки. Денег все равно у них пудами :)
Байкал-38
Байкал-38 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:45
Франция арабская страна.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 00:39
Скорее Зидану.)
Futurista
Futurista ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:49, ред.
Потому что Париж уже давно "столица арабского государства")...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:44
Зачем этим арабам французский футбол? Не английский, не испанский, а именно французский.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:13
Придется Пересу раскошелиться на покупку Марселя)
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
OLYMPIQUE DE MARSEILLE
вчера в 21:30
Новость про утку.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:19
Такая себе новость
Зидан туда не пойдёт
Сборную Франции ждёт
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:40
Всё что не продаётся за большие деньги, продаётся за очень большие деньги, всё зависит от степени желания будущего владельца, а судя по сообщению денежки для этого имеются.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:46
Получается Гаттузо так и не удастся основательно "порулить" Марселем...)
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