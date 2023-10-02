Даниил Фомин рассказал, как чувствует себя после возвращения на поле

Полузащитник «Динамо» и сборной России поделился эмоциями от первого сыгранного матча после долгой паузы.

Тяжёлая игра, как и все матчи в Грозном. Думаю, сама ничья закономерная — моменты были и у нас, и у «Ахмата». Поэтому набираем одно очко, идём дальше, впереди не менее сложные игры. Надо подтянуть те моменты, из‑за которых не получилось выиграть.

Целую неделю полноценно тренировался, нормально себя чувствовал. Конечно, не прям супероптимально… Но в целом выдержал и комфортно было по ходу игры. Жаль, что не получилось забить, когда попал в штангу перед перерывом.