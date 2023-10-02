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Даниил Фомин рассказал, как чувствует себя после возвращения на поле

вчера, 10:23
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин поделился эмоциями от первого сыгранного матча после долгой паузы.

Тяжёлая игра, как и все матчи в Грозном. Думаю, сама ничья закономерная — моменты были и у нас, и у «Ахмата». Поэтому набираем одно очко, идём дальше, впереди не менее сложные игры. Надо подтянуть те моменты, из‑за которых не получилось выиграть.

Целую неделю полноценно тренировался, нормально себя чувствовал. Конечно, не прям супероптимально… Но в целом выдержал и комфортно было по ходу игры. Жаль, что не получилось забить, когда попал в штангу перед перерывом.

Напомним, из-за повреждения Фомин пропустил почти месяц. В текущем сезоне на счету 26-летнего футболиста: 10 матчей, гол, 2 ассиста и жёлтая карточка.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:36
Вчера все мазали, кто бил по воротам, а не только Фомин, но как раз к нему из игроков Динамо в прошедшем матче претензий немного. Может в Грозном просто полузащита сыграла средненько, а может конкуренция с легионерами заставила его играть лучше. Глянем,как сыграет со Спартаком в среду, за ним должок перед болельщиками и командой за финал весны двадцать второго, есть повод реабилитироваться, а нет, так на лавку. Хочется верить все же в хорошее. Болейте за своих, а не против чужих!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:26
Я думаю что у любого игрока после травмы , первый матч бывает не лёгким.
Гость
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