«Крылья Советов» разбили «Спартак». Абаскаль снова не разобрал опасного соперника

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вчера, 19:51

Увидели редкое событие в РПЛ – дубль защитника.

Самарцы идеально подготовились к матчу

«Спартак» ужасно перестраивался против «Крыльев Советов». Пустая опорная зона подарила самарцам много классных атак. Команда тренера Осинькина благодаря поражению «Зенита» в Оренбурге получила шанс закрепиться на второй строчке в РПЛ , приблизиться к «Краснодару» на расстояние трех пунктов. В прошлом сезоне самарцы были самыми невезучими в чемпионате – с худшей разницей между ожидаемыми и реальными очкам. Теперь удача улыбается им намного чаще, но работает старая поговорка «везет тому, кто везет».

Три первых удара в створ конвертировали в два гола от левого защитника «Крыльев Советов» Горшкова. Обескураженный «Спартак» бросился отыгрываться, но попал в ловушку «Зенита». Идеальная реализация важна, но ещё важнее уважать соперников. Абаскаль не уважал Семака, когда чемпион гостил в Москве, поэтому проиграл 1:3. Также не было никакого уважения к стилю «Крыльев Советов» в Самаре. Столичный клуб вышел играть так, словно напротив слабый соперник, с которым можно танцевать от собственной печки. Это ошибка, за которую оборону Максименко наказали четыре раза.

Абаскаль подарил Осинькину фору в два мяча, что существенно усложнило задачу футболистам в белых футболках. По темпу, схеме, высоте прессинга и рисунку контратаках «Крылья Советов» показали идеальную готовность. Также не было проблем с настроением. Самарцы верили, что смогут забить «Спартаку».

Соперники изучили тактику «Спартака»

Москвичи владели мячом, но счет по ударам в створ 7:3 в пользу «Крыльев Советов». Мозес в роли свободного художника, Зобнин с рывками в штрафную площадь, смещения Соболева в глубину поля, самостоятельные проходы Промеса и Бонгонды. Всё это было в предыдущих матчах и не всегда приносило пользу. Ничего нового Абаскаль не предлагает, даже на уровне тактических полутонов. Не всегда может сделать разницу Хлусевич слева. Денисову не хватает навыков работы в атаке.

У «Спартака» нет тонкого финального паса после очередных атак. Плеймейкеру Игнатову нет места в основе, а Зобнин и Мозес не радуют количеством ассистов. Промес может создавать моменты, но Квинси не всегда будет спасителем команды, ведь физически не настолько хорош, как по игровому интеллекту. Зиньковскому и Пруцеву, бывшим игрокам «Крыльев Советов», в оптимальной основе Абаскаля нет места. Сильный по составу «Спартак» не смог предложить солидному сопернику ничего нового. Кто сам ошибается против москвичей – проигрывает.

Но достаточно показать характер, и сразу видим однотипные неудачи фаворита. А если оппонент настолько смелый, что ведет атаку с пятью игроками впереди, как делали «Крылья Советов», то горе побежденным – Максименко пропустил четыре гола, а мог получить также пятый мяч. «Спартак» так сильно не били в РПЛ с матча против «Зенита» и поражения 1:7.

«Крылья Советов» стали увереннее в себе

У самарцев классная команда. Аргентинский легионер Гарре и юный россиянин Салтыков добавили им природной наглости. Был еще третий участник – Ежов, но вингера на время выбила травма. Также лечится голкипер Ломаев, «Крылья Советов» не могли использовать против «Спартака» оптимальную основу. Но поскольку работает полезная наглость, то в атаке раскрылся даже Рассказов. Бывший правый защитник «Спартака» в Самаре удачно работает на фланге с голландцем Бейлом.

У «Крыльев Советов» частенько довольно примитивная игра без мяча, ставят на выносы. Это опасно, порой завершается пропущенными мячами и очевидными ошибками в обороне. Но «Спартак» не зацепился за голы и камбэк при счете 0:2. Количество подходов не имеет значения, если из одиннадцати ударов первого тайма у «красно-белых» лишь два в створ ворот. Голкипер Овсянников чаще радовался классным контратакам «Крыльев Советов», чем спасал свою команду. Первый гол Горшкова показывает, насколько уверенной стала команда Осинькина в новом сезоне.

Мяч Гарре доказал то, о чем твердим годами. Пока у «Спартака» нет правильного опорного полузащитника, ни о каком титуле в РПЛ нельзя даже мечтать. Мартинс не подходит, и даже Литвинов не всегда грамотно работает на позиции бразильца Фернандо, который помог Глушакову и Зобнину стать чемпионами страны. Огромная дыра в центре схемы «Спартака» помогла «Крыльям Советов».

«Спартак» заслуженно проиграл важный матч

Получился разгром, а не просто поражение. Горшков стал одним из всего пяти защитников с дублями за последние пять сезонов в РПЛ . Рядом атакующие Тикнизян из «Локомотива» и Вильена из «Краснодара», центральный защитник «Спартака» Жиго и латераль Хлусевич, который раньше был вингером. Дубль защитника это всегда стечение обстоятельств, но не в пользу «Спартака», его тактики, игроков и тренера. В футболе дубли защитников такая большая редкость, потому что почти все команды грамотно выбирают позиции, не пуская игроков обороны на ударные позиции.

Подвиги Горшкова лишь подчеркивают главные выводы после запоминающегося поединка. «Спартак» неудачно прошел треть сезона. Потерял историческую возможность отправить «Зенит» на пятое место к началу октября. А ещё хуже для Абаскаля, что его подопечные не сократили отрыв от «Краснодара» до пяти пунктов. А вот «Крыльям Советов» дарим только комплименты, они провели один из своих лучших матчей последних лет. Осинькин подготовил команду, у которой центральный защитник Евгеньев готов нанести опасный дальний удар и никто не боится работать с мячом.