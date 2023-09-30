«Оренбург» вскрыл слабость «Зенита». У чемпионов – 2 поражения подряд, могут выпасть из топ-5

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вчера, 17:37

Задел для отрыва «Краснодара» в 7 очков.

Вспомните, когда «Зенит» в последний раз в двух матчах чемпионата кряду оставался без очков? В октябре 2021 года. Светлые времена – россияне играли в еврокубках, «сине-бело-голубые» рубились с «Ювентусом», «Мальме» и «Челси» в ЛЧ . И на том отрезке уступили «Сочи» с тульским «Арсеналом». А потом дома проиграли туринцам 0:1. Сейчас это случилось снова – на этот раз творцами сенсации стали «Локомотив» и «Оренбург».

Без Ренана, Караваева и Мостового в составе

Вячеслав получил повреждение в матче против «Локомотива» на прошлой неделе. Роберт перестал появляться на поле после встречи с «Факелом», а поединок с ЦСКА пропустил из-за простуды (вероятно, сейчас продолжает бороться с последствиями заболевания, поэтому Семак не рискует). Что касается Андрея Мостового, он из-за растяжения мышц бедра не сыграл против «Факела», «Спартака» и «Урала», а в игре с «армейцами» вновь получил повреждение.

Всё это привело к тому, что Семаку пришлось придумывать новое решение со стартовым составом. Менеджер стал чаще задействовать расстановку «3-5-2», где одного из центральных защитников играет ещё один профильный край. Ранее это был Караваев – он насыщал правую бровку вместе с Марио Фернандесом. Теперь же акцент переместился на левый фланг – левым центральным вышел Дуглас Сантос, латералем стал Данил Круговой.

Что до «Оренбурга», они провели точечную ротацию – Воробьёв вместо Обухова на острие, Перес снова в центре обороны вместо Сивакова, вместо самого Матиаса к Вере и Башичу выпустили опорника Капленко.

«Оренбург» использовал один и тот же приём

Хозяева не разрывали петербуржцев по всем показателям – на мяче гости действовали, как всегда, уверенно. Но и автобус южноуральцы не выстраивали. Всё свелось к нескольким факторам.

Во-первых, команда Деограсии планомерно давила на одну и ту же точку – подачи на правый фланг штрафной. В этой зоне центрдэфа впервые играл Сантос, поэтому такой акцент дал результат. В эпизоде с первым голом хозяева быстро вскрыли левую бровку (Сидоров и Вера обыграли Фернандеса). За вбросом аута последовала быстрая подача – Воробьёв легко отклеился от Сантоса и в упор расстрелял Васютина.

Второй мяч – угловой, подключение Матиаса Переса. Защитник вбежал во вратарскую после подачи – и поскольку «сине-бело-голубые» уже разобрали оппонентов, накрывать его было некому. Дуглас в том эпизоде никого не опекал и пошел закрывать правую штангу – в итоге наблюдал за голом в первых рядах.

Третий гол – снова быстрое продвижение по флангу тогда уже Сутормина (заменил Марио). Диагональ в штрафную – Ковалёв обыгрывает Кругового, смещается в центр и отдаёт под удар Мансилье.

Конечно, надо отметить аномальную реализацию – моментов «Оренбург» создавал не так много. Но в них была системность и доля удачи.

Во-вторых, «Зенит» не сделал ничего, чтобы лишить хозяев их козыря. Даже наоборот. Петербуржцы отлично обращаются с мячом – поэтому легко забирают владение. Но «Оренбург» отлично работает без него – и эффективно мячом распоряжается за тот минимум касаний, что у них есть. Не было бы у южноуральцев тех моментов, будь они медленнее на мяче. Помогала игра в касание, смещение Веры к бровке и цепкость вингеров.

Проблема в завершении

«Зенит» оставлял «Оренбургу» свободное пространство в моменты быстрых розыгрышей, никак не исправил проблему на флангах (слева давали подавать, справа – не накрывали). И забил только один. Но проблем при владении мячом не было – подопечные Сергея Семака легко проходили прессинг соперника.

Прежде всего, сдвоенный левый фланг приносил доминирование на этом участке поля – Сантос беспрепятственно подавал в штрафную даже после того, как петербуржцы вернулись к двум центральным защитникам. Плюс активные перемещения Клаудиньо. Бразилец быстро проникал на свободное пространство и открывался под передачу. При необходимости – сам разворачивал атаку.

Если же оренбуржцы успевали выдвинуться на оппонентов уже в центральном круге, помогал класс хавбеков «сине-бело-голубых» — Вендел, Барриос и Клаудиньо молниеносно обыгрывались в касание, разбивая давление.

Гол на первых минутах как раз начался с перевода из центра на левый фланг – оттуда Круговой подавал на Мантуана. И Густаво никто не накрыл.

Моментов для завершения создали много – проблема здесь именно в реализации. Причём били гости из убойных позиций – из центра и полуфлангов. Внутри вратарской, в штрафной. Из-за её пределов.

Мало осечки чемпиона – для интриги ей надо пользоваться

Петербуржцы делают всё, чтобы после пяти чемпионств кряду бороться за титул им было веселее. За эти 9 туров команда дома уступила «Динамо» и «Локомотиву», теперь добавилось гостевое поражение от «Оренбурга». Также очки успели отнять «Ростов» и ЦСКА .

Лидирующий в чемпионате «Краснодар» прямо сейчас играет с «Рубином» — в случае победы будет опережать «Зенит» уже на 7 баллов. Сами «сине-бело-голубые» опускаются ниже – «Локомотив» переиграл «Пари НН» и минимум до завтра будет в топ-3. Там выше могут подняться и «Спартак» с «Динамо» — тогда команда Семака вообще покинет первую пятёрку.