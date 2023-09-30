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«Оренбург» вскрыл слабость «Зенита». У чемпионов – 2 поражения подряд, могут выпасть из топ-5

вчера, 17:37
Победа «Оренбурга»

Задел для отрыва «Краснодара» в 7 очков.

Вспомните, когда «Зенит» в последний раз в двух матчах чемпионата кряду оставался без очков? В октябре 2021 года. Светлые времена – россияне играли в еврокубках, «сине-бело-голубые» рубились с «Ювентусом», «Мальме» и «Челси» в ЛЧ. И на том отрезке уступили «Сочи» с тульским «Арсеналом». А потом дома проиграли туринцам 0:1. Сейчас это случилось снова – на этот раз творцами сенсации стали «Локомотив» и «Оренбург».

Без Ренана, Караваева и Мостового в составе

Вячеслав получил повреждение в матче против «Локомотива» на прошлой неделе. Роберт перестал появляться на поле после встречи с «Факелом», а поединок с ЦСКА пропустил из-за простуды (вероятно, сейчас продолжает бороться с последствиями заболевания, поэтому Семак не рискует). Что касается Андрея Мостового, он из-за растяжения мышц бедра не сыграл против «Факела», «Спартака» и «Урала», а в игре с «армейцами» вновь получил повреждение.

Всё это привело к тому, что Семаку пришлось придумывать новое решение со стартовым составом. Менеджер стал чаще задействовать расстановку «3-5-2», где одного из центральных защитников играет ещё один профильный край. Ранее это был Караваев – он насыщал правую бровку вместе с Марио Фернандесом. Теперь же акцент переместился на левый фланг – левым центральным вышел Дуглас Сантос, латералем стал Данил Круговой.

Что до «Оренбурга», они провели точечную ротацию – Воробьёв вместо Обухова на острие, Перес снова в центре обороны вместо Сивакова, вместо самого Матиаса к Вере и Башичу выпустили опорника Капленко.

«Оренбург» использовал один и тот же приём

Хозяева не разрывали петербуржцев по всем показателям – на мяче гости действовали, как всегда, уверенно. Но и автобус южноуральцы не выстраивали. Всё свелось к нескольким факторам.

Во-первых, команда Деограсии планомерно давила на одну и ту же точку – подачи на правый фланг штрафной. В этой зоне центрдэфа впервые играл Сантос, поэтому такой акцент дал результат. В эпизоде с первым голом хозяева быстро вскрыли левую бровку (Сидоров и Вера обыграли Фернандеса). За вбросом аута последовала быстрая подача – Воробьёв легко отклеился от Сантоса и в упор расстрелял Васютина.

Второй мяч – угловой, подключение Матиаса Переса. Защитник вбежал во вратарскую после подачи – и поскольку «сине-бело-голубые» уже разобрали оппонентов, накрывать его было некому. Дуглас в том эпизоде никого не опекал и пошел закрывать правую штангу – в итоге наблюдал за голом в первых рядах.

Третий гол – снова быстрое продвижение по флангу тогда уже Сутормина (заменил Марио). Диагональ в штрафную – Ковалёв обыгрывает Кругового, смещается в центр и отдаёт под удар Мансилье.

Конечно, надо отметить аномальную реализацию – моментов «Оренбург» создавал не так много. Но в них была системность и доля удачи.

Во-вторых, «Зенит» не сделал ничего, чтобы лишить хозяев их козыря. Даже наоборот. Петербуржцы отлично обращаются с мячом – поэтому легко забирают владение. Но «Оренбург» отлично работает без него – и эффективно мячом распоряжается за тот минимум касаний, что у них есть. Не было бы у южноуральцев тех моментов, будь они медленнее на мяче. Помогала игра в касание, смещение Веры к бровке и цепкость вингеров.

Проблема в завершении

«Зенит» оставлял «Оренбургу» свободное пространство в моменты быстрых розыгрышей, никак не исправил проблему на флангах (слева давали подавать, справа – не накрывали). И забил только один. Но проблем при владении мячом не было – подопечные Сергея Семака легко проходили прессинг соперника.

Прежде всего, сдвоенный левый фланг приносил доминирование на этом участке поля – Сантос беспрепятственно подавал в штрафную даже после того, как петербуржцы вернулись к двум центральным защитникам. Плюс активные перемещения Клаудиньо. Бразилец быстро проникал на свободное пространство и открывался под передачу. При необходимости – сам разворачивал атаку.

Если же оренбуржцы успевали выдвинуться на оппонентов уже в центральном круге, помогал класс хавбеков «сине-бело-голубых» — Вендел, Барриос и Клаудиньо молниеносно обыгрывались в касание, разбивая давление.

Гол на первых минутах как раз начался с перевода из центра на левый фланг – оттуда Круговой подавал на Мантуана. И Густаво никто не накрыл.

Моментов для завершения создали много – проблема здесь именно в реализации. Причём били гости из убойных позиций – из центра и полуфлангов. Внутри вратарской, в штрафной. Из-за её пределов.

Мало осечки чемпиона – для интриги ей надо пользоваться

Петербуржцы делают всё, чтобы после пяти чемпионств кряду бороться за титул им было веселее. За эти 9 туров команда дома уступила «Динамо» и «Локомотиву», теперь добавилось гостевое поражение от «Оренбурга». Также очки успели отнять «Ростов» и ЦСКА.

Лидирующий в чемпионате «Краснодар» прямо сейчас играет с «Рубином» — в случае победы будет опережать «Зенит» уже на 7 баллов. Сами «сине-бело-голубые» опускаются ниже – «Локомотив» переиграл «Пари НН» и минимум до завтра будет в топ-3. Там выше могут подняться и «Спартак» с «Динамо» — тогда команда Семака вообще покинет первую пятёрку.

Для итогов первой трети сезона РПЛ это – потенциальная сенсация.

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Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:35, ред.
в Зените одна слабость и её не стоит выявлять тем более Оренбургу середняку РПЛ слабость эта в тренерском штабе и её гл тренере вот если разложить по полочкам тренер вратарей просто давно его пора отправить на пенсию в команде уже лет 10 нет приличного вратаря и сами не могут и купить тоже не в силах, а уж про защиту вообще говорить нет смысла она самая проходимая в РПЛе и даже когда были другие защитники в ЛЧ просто было смотреть страшно а в середине поля нет ни диспетчера нет розыгрышей просто катают мяч поперёк или назад и только нападение было раньше хоть как то более менее а сейчас и забивать некому тогда вопрос где тренерская рука мысль её просто нет Семак слабый тренер и как тактик и как вдохновитель не может настроить команду на определённого соперника всегда чудит с заменами хочет казаться современным тренером перейдя на схему с тремя ц.защитниками но дураку понятно эта схема работает когда у тебя есть исполнители под эту схему, но ему не понятно и она не работает и самое главное он в этом году Барриоса передвинул вперёд что просто не эффективно он теперь у него чуть ли не диспетчер, а диспетчер из него никакой тоже самое касается Марио толку от него в нападении ноль и в защите тоже вот и получается этот фланг самый уязвимый в Зените ну и большая ошибка что не отпустили Венделла он то играет то нет на него смотрит и Клаудиньо человек настроения из бразильцев только один носится Мантуан но его беготня почти никакая Сантос тоже часто косячит вот и как такая команда может что то выигрывать и на что то претендовать 5 лет пора строить новый Зенит и желательно из своих игроков а не покупать чёрт знает кого типа Ренана или Ду Кейроса неужели в Бразилии дураки хороших игроков отдавать почти даром, а этих отдали ещё и в придачу всяких Иванов присылают тут таких вагон и маленький сапсан
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 08:45
Ну хоть какая то интрига в чемпе,главное,что бы судьи не испортили, но пока больших скандалов нет.
Ваня лучший
Ваня лучший ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:16
А разве так бывает, что футболист , выходя на поле, да ещё и за миллионы евро вдруг не желает играть? Я думаю не бывает. И Зенит сыграл так как ему позволил Оренбург. Впрочем и в всх других играх, Зенит, да и все команды играют так, как позволяет соперник. Это футбольная истина, известная всем, кроме поморов?
nubom
nubom ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:05
Зачем мне Лига чемпионов, если там наши не играют?
Вам что, кто-нибудь жаловался на показ таблицы первенства РПЛ??
Почему игнорируете мнение любителей российского футбола???
pomor45
pomor45
вчера в 20:50
Оренбург ничего не вскрывал. Это Зенит проявил слабость и нежелание играть. Думаю, что это какие-то внутренние конфликты, которые пока не вылезли наружу. Когда объявили, что в клубе появилось какое-то Правление, а бывший ГД стал его Председателем, то мне сразу стало понятно, что от эта либерализация - начало разрушительного процесса. У семи нянек дитя без глазу и по игрокам это сразу видно.
alexgurzan
alexgurzan ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:25
Это футбольный ресурс, а не политический.
К тому же, вся информация по всем турнирам есть в выпадающем списке, где Россия на первом месте.
pomor45
pomor45 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:11
А что знать? Всё российское должно быть в приоритете.
pomor45
pomor45 ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 20:02, ред.
Разве он так сильно играет, чтобы впадать в шок?
valt134
valt134
вчера в 19:50
«СуперМарио» в шоке: «Куда я попал???»
ra8mucg248tn
ra8mucg248tn
вчера в 18:22
Дружно сегодня топим за Краснодар.
alexgurzan
alexgurzan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:17
Всё же не стоит связывать эти обстоятельства между собой.
Как Лига Чемпионов пройдёт, думаю по умолчанию будет снова РПЛ.
На главной, всё так же, в выпадающем списке можно выбрать турнир, РПЛ там на первом месте, в отличии от Зенита;)
112910415
112910415
вчера в 18:06
чем дальше, тем интереснее
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 18:03
Возможно потому, что Зенит теперь не на 1 месте и кому то это не нравится ? Или я ошибаюсь?:
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:02
Зачем плакать по поводу Ренана. Он косячил по полной и сел на лавку. А играли Сутормин и Круговой - игроки сб. России. Сложно назвать одну причину провала Зенита. Этих причин много. Одна из них в том, что ЦСКА в игре за СуперКубок и потом в чемпионате показала, что с Зенитом можно играть , надо давить его. Это же подтвердили и Динамо с Локо. Определенную лепту внесли и СМИ, которые после провала Зенита на старте и пары игр, когда Зенит выше на 2-3 место начали дружно петь дифирамбы, все возвращается к доминированию Зенита. СМИ то понять можно, все таки Газпром Медиа, но спецы вроде Ловчева, Романцева, Мостового дружно запели о 6-м чемпионстве подряд. А король то оказался голый. Я думаю, что в этом году шансов у Газпрома нет.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 17:59
Здравствуйте. На данный момент так. Пока не знаем как именно будет в дальнейшем.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 17:53
Добрый вечер. Раньше на главной странице была таблица чемпионата России. Сейчас вместо неё появились таблицы групп лиги чемпионов
Это временно или так теперь всегда будет? Знаю нескольких человек которые после исключения наших клубов из еврокубков больше не интересуются этими турнирами и не следят за ними. Я тоже не слежу
На мой взгляд среди пользователей соккера всё-таки больше тех кому интересен именно чемпионат России
Гость
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