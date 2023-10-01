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Многие фанаты МЮ требуют отставки тен Хага. Но клуб спасёт только удачная продажа

вчера, 17:22
Тен Хаг

Глейзеры не умеют править, виноват не только тренер.

Тен Хаг бывает неправым в решениях и словах. Но отставка наставника МЮ вряд ли существенно улучшит положение, ведь Глейзеры тасовали тренеров в прошлом. Эрику доверили выбирать трансферные цели без присмотра спортивного директора уровня Бегиристайна, который помогает Гвардиоле в соседнем манчестерском клубе. Подобное уже было в меню американских миллиардеров. Моуриньо делал покупки МЮ, но выше победного финала Лиги Европы с «Аяксом» не прыгнул. Вот только бюджет у тен Хага ещё больше, поэтому пятый подряд удачный матч старины Ходжсона на «Олд Траффорд» — обыграл МЮ в гостях с «Кристал Пэлас», вызвал бурю негодования. Стоит ли увольнять тен Хага? Поищем «за» и «против».

За отставку. Футбол и результаты МЮ

Пять поражений в сезоне, пятнадцать пропущенных мячей, лишь одна победа с разницей более чем в один мяч. Пусть МЮ прошел дальше в Кубке Лиги, в Лиге чемпионов начали с поражения в Мюнхене, а в АПЛ на унизительном десятом месте. Всегда можно кивнуть на «Челси», который тоже много потратил на трансферы и ещё ниже в таблице, но МЮ планировал равняться на лидеров. Тен Хаг не поставил футбол, который приводит к частым победам. Если оценивать стилистически, то осторожный тренер Сульшер до появления Роналду работал с командой лучше. Эрик не справился ни с помощью португальца, ни после его ухода.

Против отставки. Отсутствие плана Б

Боссы МЮ не подготовили смену тренера. Зидан договаривается с шейхами, чтобы купили «Марсель» и отдали клуб в руки французскому тренеру. Если получится, то бросят вызов ПСЖ, тем более, у парижан непростой старт сезона. В «Манчестер Юнайтед» Зидан не рвется, справедливо побаивается АПЛ, где много сильных тренеров. Де Дзебри не бросит посреди сезона «Брайтон», чтобы тренировать МЮ, хотя интересно применить подход итальянца. Вот только сработает ли атакующий футбол, если речь о клубе имени Фергюсона? Свежие идеи нужны, а готового наставника на замену тен Хага нет. А ведь это первый пункт при принятии решения об увольнении тренера.

За отставку. Вечные скандалы в клубе

Фанаты МЮ устали от пикантных разворотов. Тен Хаг не смог нормально проститься с Роналду, поссорился с португальцем. Допускаем, легендарный форвард был неправ, что унижал напарников по команде, но без результативного форварда лучше не стало. Антони, как считают правоохранители, бьет женщин – полиция расследует его предполагаемые преступления. Санчо поссорился с тен Хагом и отказывается извиниться. Эрик не проявил гибкость и не вернул Джейдона в состав. Не сумели красиво убрать Де Хеа, не нашли Давиду новый клуб. Магуайр тоже остался мертвым грузом. Осталось добавить ссоры тренера с Фернандешем и Каземиро, чтобы окончательно уничтожить атмосферу в раздевалке.

Против отставки. Травмы и фаза сезона

У «Манчестер Юнайтед» в лазарете семь человек. Игроков в заявке немало, но когда в центре обороны Линделефа меняет Магуайр, а слева в защите новичок и хавбек Амрабат, то не стоит удивляться проблемам против «Кристал Пэлас». Были матчи, в которых тен Хаг был заложником ситуации. Также очевидно, что после семи туров глупо делать окончательный вывод о целом сезоне для «Манчестер Юнайтед». Отпустили лидера АПЛ на девять пунктов на старте – «дьяволы» не будут чемпионами, но за место в Лиге чемпионов обязательно повоюют.

За отставку. Трансферные ляпы тен Хага

Эрик получил многих футболистов из списка своих желаний. Но Осимхен и Кейн к нему не приехали. Знаменитые форварды не хотели связываться с нестабильным клубом. Также отказался Френки Де Йонг из «Барселоны». Но Онана, Лисандро Мартинес, Маласия, Антони, Маунт и Хёйлунд – новички, которых одобрил главный тренер МЮ. И теперь не знает, что с ними делать. Эрик виноват, что не создал в первом сезоне в Манчестере атмосферу, которая притягивала к себе. Трансферные ляпы – многие не заиграли, усугубляют положение наставника.

Против отставки. Вина боссов и игроков

Всегда виноват главный тренер, но в клубе сотня работников. Директора не остановили тен Хага по пути ко многим покупкам. Также не собрали идеальную команду менеджеров вокруг Эрика. Директора МЮ не сумели избавиться от Магуайра, переложили ответственность за уход Роналду на тренера. Много трусливых решений безымянной толпы начальников. Футболисты ничем не лучше. У МЮ состав для борьбы за первую четверку. Также стоило победить в Лиге Европы. Многие игроки команды не прогрессируют и не думают о футболе.

Мнение читателей. Примите решение о будущем тен Хага

Представьте, что вы – владельцы «Манчестер Юнайтед». Какое решение примите этой осенью? Компенсация за досрочную отставку тен Хага не волнует Глейзеров, выбросили сотни миллионов фунтов на клуб, поскольку за счет успехов Фергюсона МЮ до сих пор генерирует прибыль, позволяет выкачивать деньги за океан в качестве чистой прибыли для Глейзеров. Глобально проблема как раз в боссах, а не только в тренерской работе и работе футболистов. Американцы просят неадекватную сумму за МЮ, поэтому летом сорвалась продажа клуба.

Ценные игроки не меняют ситуацию. Например, Каземиро переоценил себя, когда просил передать год назад через агента, что вылечит команду от всех болезней богатых неудачников. В новом сезоне у МЮ четыре победы и пять поражений в разных турнирах, результаты богатого середняка. Раньше были вопросы к игре на выезде, но удачно выступали в родных стенах. А теперь проиграли дома «Брайтону» и «Кристал Пэлас». Неделю назад инсайдер Романо сообщил, что у тен Хага есть полное доверие боссов МЮ, тренер организовал барбекю, чтобы сплотить команду. Но если уступят дома опасному «Галатасараю» во вторник в Лиге чемпионов, то Глейзеры могут поменять свое мнение.

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Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
Да и при Жозе все также было )
Взяли КЛ и Лигу Европы, следующий сезон 2 место в АПЛ, третий сезон провальный.
Жозе продержался 3 сезона как обычно, но не всем он обещал выиграть ЛЧ как было с Челси и с Реалом или чемпионат. Ясно тут одно, контракт на 3 года должен быть у Жозе.
lobsterdam
lobsterdam ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:28
Да, но играли многие из тех кого убрал: Фред, ДДХ... Кстати, зачем убрал ДДХ? А теперь, у этого новоявленного кипера отсутствует взаимопонимание с защитой! Да и наглотал он за 7 матчей АПЛ и 1 ЛЧ столько, сколько и не припомню, чтобы столько пропускали в начале сезона
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:20, ред.
Нужно брать Бенитеса.
Бенитесу не нужно тратить время с Сельтой, как и МЮ с Тен Хагом.
Я не знаю как считают другие, но то как провернул победу Бенитес в ЛЧ, говорит о многом.
Ливерпуль до прихода Бенитеса не мог преодолеть 2-й групповой этап ЛЧ, а через сезон невероятным образом преодолел путь до финала ЛЧ и выиграл кубок ЛЧ в таком же невероятном стиле. Он слепил команду за полсезона. Да не все было гладко в чемпионате, но Бенитес твёрдо решил покорить ЛЧ, после Кубка УЕФА с Валенсией. Ливерпуль был тем самым гадким утенком который выиграл ЛЧ.
Есть несколько причин, почему это может быть Бенитес.
Бойцовские качества Ливерпуля идентичны как у МЮ, то есть сделать из них команду за полсезона Рафа сможет.
Ливерпуль в 00-х был примерно 3-й командой в АПЛ по бюджету, как и МЮ на данный момент который уступает МС и Челси. Тогда Ливерпуль уступал по бюджету Челси и МЮ, то есть чтобы брать трофеи Бенитесу нужно 3-4 команда по бюджету в чемпионате.
А других физруков ставить бесполезно, так как они всегда будут кивать на команду у которых бюджет больше.
В целом МЮ по бюджету подходит Бенитесу чтобы удовлетворить запросы в ТО для побед.
Нужно ещё вспомнить Челси, когда Рафа занял 3 место в АПЛ, а ведь Челси был в похожей ситуации что и МЮ. Лично я с трудом верил в то что Челси по итогам сезона будет 3-м в АПЛ при Бенитесе, так как Челси был очень плох при Ди Маттео на второй сезон. Это было сложно.
Так ведь ещё и Лигу Европы выиграл Рафа.
Если на месте Челси был МЮ, они бы его ни за что не отпустили бы его и продлили бы его. Просто болельщики Челси не смогли успокоить свою неприязнь после поражений от Ливерпуля при Рафе. Хотя Абрамович его поддерживал.
Возможно ли снова такое повторить с МЮ? Мастерство никуда не денешь. Время проходит, догма живёт. Мало кто верил что Анчелотти снова выиграет ЛЧ с Реалом после Зидана, так как Зидан покорил 3 ЛЧ, но после провалился.
В любом случае пока не попробуешь, никогда МЮ не узнает.
А Фергюсон мог заценить тот самый камбек на пенсии, если Рафа смог бы такое сотворить снова )
DXTK
DXTK ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 18:44
Но по прошлому сезону все же у тен хага было не совсем все плохо, два финала - кубок лиги взяли, и вернулись в ЛЧ.
lobsterdam
lobsterdam ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 18:22
Развалины? А после лысого будут руины и борьба за то, чтобы не улететь в ЧШ! У него нет авторитета в команде, особенно после случая с Давидом Де Хея, ему не верят, отсюда и результаты! Роналду хотя бы забивал! Избавляется от всех, кто якобы ему мешает, создаёт свой пресловутый Аякс. Кстати, есть прачечная с таким именем, именно там ему самое место!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:15
С автором не совсем согласен. Проблем с КП не было. Почти. Проблема не в том, что пропустили, но в том, что не смогли забить в ответ! Купили бревно за 75 млн в центр нападения и что? Где его успехи? Другие тоже не подарок! Организация игры отсутствует! Когда смотришь как играет Бернли, КП или ТТХ, то виден рисунок, есть взаимопонимание между игроками! По-моему между игроками и ТенХагом огромная пропасть, нет химии, вот в чем дело! Думаю никаких идей у него просто нет! Зачем катать мяч в своей штрафной и позволять противнику выстраивать позицию, теряя время, когда противник даже не поессингует? Это чего он хочет этим показать, какую стратегию, в чем она? По мне его надо готовить к увалу и уже подбирать кого-нибудь, а то будет поздно! Впрочем, на горизонт никого, чисто… Да и кто пойдёт, когда уже накупили шлака порочного, который придётся сбывать за бесценок!
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:08
Думаю этот сезон нужно дать поработать Тен Хагу. Конечно есть тренерские просчеты. Но ЭТХ пришел на развалины, особенно после Рангника, нет нормального руководства, владельцы клоуны. Сейчас нужно впервую работать над морально волевыми качествами игроков, Больше половины команды балду гоняют, нет отдачи не рвут одно место за команду, даже Каземиро слаб, хотя казалось бы по духу победитель.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 18:04
Действительно Тупизм. Роналду положил на всех и одноклубников. Сам не смог нормально уйти.
Elliada
Elliada
вчера в 17:54
Не дают тен Хагу поработать. Уволить легко, а кто на замену придет? Может, еще хуже станет. Лучше пусть остается. В середине или конце сезона будет видно, исходя из результатов.
Elliada
Elliada ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:53
С Роналду МЮ деградировал сильнее, чем без него. Тем более, что Роналду больше на инфраструктуру жаловался. Как говорится, плохому танцору .... Хотя это была просто отмазка его личной деградации, попытка оправдать свою никчемность. Вон в Насре не жалуется на инфраструктуру, хотя там только стульчик с формой
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:47
Не смог нормально проститься с Авейру?. Это как?.. Хе.. Вещи помочь ему погрузить?.. Так он и на базе не появлялся.. Вещи Бруну просил забрать из шкафчика.. Стыдно было дельфину в глаза глядеть всем после интервью Моргану.. Factos..
DXTK
DXTK
вчера в 17:37, ред.
А вы посмотрите после Фергюсона МЮ тренируют либо сбитые летчики (типо Моуриньо и Ван Гала) или тренеры середняки которые устраивают руководство (Сульшер и Тен Хаг), в нынешний МЮ большие тренеры сегодня не идут, им попросту не дадут нормально руководить.

Хотя МЮ даже при этом собирает трофеи кубок англии, два кубка лиги и один кубок ЛЕ, а за титул у них просто нету шанса, про лЧ тоже самое, Скажем, когда они финишировали вторыми в чемпионате, первым был Ман Сити. Продажа клуба тут особо не изменит ситуации, они либо удачно попадут в тренера, либо ждать уход из МС Гвардиолы, но наверно реальность такова что современный МЮ на долгие годы больше не претендент на титул.

А в чем Сульшер лучше тренирует чем Тен Хаг, голландец хотя бы выиграл кубок лиги, Сульшер по моему проигрывал все возможности. А так у них результаты практически одинаковые, то могли удачно сыграть против оппонентов в ТОП 6 тот же Сити или Ливер, то затем ненужно проиграть какому нибудь на тот момент аутсайдеру Брайтону ну и сейчас также проигрыш Пэласу.

Да все же уход в первую очередь Де Хеи повлиял на результаты команды, все же он хоть и косячил иногда, но он же не позволял МЮ упасть слишком низко, и спасал взяв золотую перчатку в прошлом сезоне. Да и игроков, которых покупает тен хаг средние, почти многие из Аякса, а они давно не фавориты, у них нету сильных игроков.

А что изменит уход Тен Хага, да практически ничего ну может по началу выдадут какую то серию удачных игрок как это бывало уже, но в остальном все будет на прежнем уровне. Да и заменить тен Хага просто некем?

Хотя варианты наверно есть ну скажем Флик, которого уволили из сборной Германии, на клубном уровне у него все нормально, но АПЛ более конкуретный чемпионат все же не бундеслига где он тренировал Гегемона Баварию.

PS А ведь Роналду в чем-то был прав))))))) МЮ деградировал, а Тен Хаг среднего пошиба тренер.
Гость
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