Многие фанаты МЮ требуют отставки тен Хага. Но клуб спасёт только удачная продажа

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вчера, 17:22

Глейзеры не умеют править, виноват не только тренер.

Тен Хаг бывает неправым в решениях и словах. Но отставка наставника МЮ вряд ли существенно улучшит положение, ведь Глейзеры тасовали тренеров в прошлом. Эрику доверили выбирать трансферные цели без присмотра спортивного директора уровня Бегиристайна, который помогает Гвардиоле в соседнем манчестерском клубе. Подобное уже было в меню американских миллиардеров. Моуриньо делал покупки МЮ , но выше победного финала Лиги Европы с «Аяксом» не прыгнул. Вот только бюджет у тен Хага ещё больше, поэтому пятый подряд удачный матч старины Ходжсона на «Олд Траффорд» — обыграл МЮ в гостях с «Кристал Пэлас», вызвал бурю негодования. Стоит ли увольнять тен Хага? Поищем «за» и «против».

За отставку. Футбол и результаты МЮ

Пять поражений в сезоне, пятнадцать пропущенных мячей, лишь одна победа с разницей более чем в один мяч. Пусть МЮ прошел дальше в Кубке Лиги, в Лиге чемпионов начали с поражения в Мюнхене, а в АПЛ на унизительном десятом месте. Всегда можно кивнуть на «Челси», который тоже много потратил на трансферы и ещё ниже в таблице, но МЮ планировал равняться на лидеров. Тен Хаг не поставил футбол, который приводит к частым победам. Если оценивать стилистически, то осторожный тренер Сульшер до появления Роналду работал с командой лучше. Эрик не справился ни с помощью португальца, ни после его ухода.

Против отставки. Отсутствие плана Б

Боссы МЮ не подготовили смену тренера. Зидан договаривается с шейхами, чтобы купили «Марсель» и отдали клуб в руки французскому тренеру. Если получится, то бросят вызов ПСЖ , тем более, у парижан непростой старт сезона. В «Манчестер Юнайтед» Зидан не рвется, справедливо побаивается АПЛ , где много сильных тренеров. Де Дзебри не бросит посреди сезона «Брайтон», чтобы тренировать МЮ , хотя интересно применить подход итальянца. Вот только сработает ли атакующий футбол, если речь о клубе имени Фергюсона? Свежие идеи нужны, а готового наставника на замену тен Хага нет. А ведь это первый пункт при принятии решения об увольнении тренера.

За отставку. Вечные скандалы в клубе

Фанаты МЮ устали от пикантных разворотов. Тен Хаг не смог нормально проститься с Роналду, поссорился с португальцем. Допускаем, легендарный форвард был неправ, что унижал напарников по команде, но без результативного форварда лучше не стало. Антони, как считают правоохранители, бьет женщин – полиция расследует его предполагаемые преступления. Санчо поссорился с тен Хагом и отказывается извиниться. Эрик не проявил гибкость и не вернул Джейдона в состав. Не сумели красиво убрать Де Хеа, не нашли Давиду новый клуб. Магуайр тоже остался мертвым грузом. Осталось добавить ссоры тренера с Фернандешем и Каземиро, чтобы окончательно уничтожить атмосферу в раздевалке.

Против отставки. Травмы и фаза сезона

У «Манчестер Юнайтед» в лазарете семь человек. Игроков в заявке немало, но когда в центре обороны Линделефа меняет Магуайр, а слева в защите новичок и хавбек Амрабат, то не стоит удивляться проблемам против «Кристал Пэлас». Были матчи, в которых тен Хаг был заложником ситуации. Также очевидно, что после семи туров глупо делать окончательный вывод о целом сезоне для «Манчестер Юнайтед». Отпустили лидера АПЛ на девять пунктов на старте – «дьяволы» не будут чемпионами, но за место в Лиге чемпионов обязательно повоюют.

За отставку. Трансферные ляпы тен Хага

Эрик получил многих футболистов из списка своих желаний. Но Осимхен и Кейн к нему не приехали. Знаменитые форварды не хотели связываться с нестабильным клубом. Также отказался Френки Де Йонг из «Барселоны». Но Онана, Лисандро Мартинес, Маласия, Антони, Маунт и Хёйлунд – новички, которых одобрил главный тренер МЮ . И теперь не знает, что с ними делать. Эрик виноват, что не создал в первом сезоне в Манчестере атмосферу, которая притягивала к себе. Трансферные ляпы – многие не заиграли, усугубляют положение наставника.

Против отставки. Вина боссов и игроков

Всегда виноват главный тренер, но в клубе сотня работников. Директора не остановили тен Хага по пути ко многим покупкам. Также не собрали идеальную команду менеджеров вокруг Эрика. Директора МЮ не сумели избавиться от Магуайра, переложили ответственность за уход Роналду на тренера. Много трусливых решений безымянной толпы начальников. Футболисты ничем не лучше. У МЮ состав для борьбы за первую четверку. Также стоило победить в Лиге Европы. Многие игроки команды не прогрессируют и не думают о футболе.

Мнение читателей. Примите решение о будущем тен Хага

Представьте, что вы – владельцы «Манчестер Юнайтед». Какое решение примите этой осенью? Компенсация за досрочную отставку тен Хага не волнует Глейзеров, выбросили сотни миллионов фунтов на клуб, поскольку за счет успехов Фергюсона МЮ до сих пор генерирует прибыль, позволяет выкачивать деньги за океан в качестве чистой прибыли для Глейзеров. Глобально проблема как раз в боссах, а не только в тренерской работе и работе футболистов. Американцы просят неадекватную сумму за МЮ , поэтому летом сорвалась продажа клуба.