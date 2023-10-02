Ромащенко заявил, что он не удовлетворён результатом матча с «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» прокомментировал результат матча против «Динамо».

Всегда хочется большего. Знаем силу соперника, готовились, понимали, как он строит игру. Но всё равно пытались плясать от себя. Какие‑то вещи удавались, какие‑то нет, но это не наша вина, а заслуга соперника. Одно очко — это плюс, но мы хотели доставить неприятности этой хорошей команде. Хотели взять три очка, была обоюдоострая игра, мы создали моменты, которые голами не закончились. Такие моменты надо реализовывать. Тем не менее спасибо ребятам за бойцовские качества, старание. С нашими маленькими проблемами — отсутствие профильного центрального защитника мы компенсируем присутствием крайнего левого защитника, левого ставим направо.

У наших ворот были моменты — игра открывалась. Интересный матч, есть позитив, который можно вынести, готовимся к кубковой игре.