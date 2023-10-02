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Ромащенко заявил, что он не удовлетворён результатом матча с «Динамо»

вчера, 09:33
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал результат матча против «Динамо».

Всегда хочется большего. Знаем силу соперника, готовились, понимали, как он строит игру. Но всё равно пытались плясать от себя. Какие‑то вещи удавались, какие‑то нет, но это не наша вина, а заслуга соперника. Одно очко — это плюс, но мы хотели доставить неприятности этой хорошей команде. Хотели взять три очка, была обоюдоострая игра, мы создали моменты, которые голами не закончились. Такие моменты надо реализовывать. Тем не менее спасибо ребятам за бойцовские качества, старание. С нашими маленькими проблемами — отсутствие профильного центрального защитника мы компенсируем присутствием крайнего левого защитника, левого ставим направо.

У наших ворот были моменты — игра открывалась. Интересный матч, есть позитив, который можно вынести, готовимся к кубковой игре.

После десяти туров «Динамо» занимает 6-е место в таблице РПЛ, «Ахмат» 10-е.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:11
максималист, однако !... счёт по игре
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 11:06
Матч смотрел,по сути все таки закономерный результат.Моменты были 100 процентные у обеих команд,реализация подводила.Игра понравилась.Спасибо обеим командам за то,что смотрел игру на одном дыхании.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:22
Ничья, огорчившая обоих тренеров.
ОПС
ОПС
вчера в 09:55
В следующий раз проиграет и будет говорить, что доволен игрой своей команды.
shlomo
shlomo
вчера в 09:52
Скорее всего Динамо потеряло 2 очка, чем Вы приобрели одно...
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