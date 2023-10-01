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Любой клуб РПЛ может обыграть «Зенит». Ключевая особенность нового сезона

вчера, 12:18
Зенит (Санкт-Петербург)
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Клаудиньо
Клаудиньо
Полузащитник
Барриос Вильмар
Барриос Вильмар
Полузащитник
Вендел
Вендел
Полузащитник

Семаку надо бояться всех соперников.

Чемпионы начали проигрывать дома

Поражения от «Динамо» и «Локомотива» важны. Неудачи не из-за невероятного преимущества московских гостей, но это не разовые акции, как в прошлых сезонах. У «Зенита» два поражения в четырёх домашних матчах РПЛ. За весь прошлый сезон проиграли один раз. В позапрошлом чемпионате был аналогичный гроссмейстерский показатель. Дома команда Семака могла набрать 40 очков из 45 возможных, когда лучшие преследователи по игре в родных стенах набирали максимум 36 пунктов, как ЦСКА. Но тот рывок не сделал Федотова чемпионом. А вот «Зенит» благодаря домашним успехам компенсировал выездные неудачи. В прошлом сезоне у Семака 2 осечки дома и целых 7 в гостях. Уже по пути к пятому титулу было понятно, что команда выдыхается, хотя соперники сами из года в год прощали «Зенит». Семак позволял себе много ничьих, 15 за два последних сезона РПЛ. Сейчас результаты ещё хуже, потеряли очки в половине сыгранных матчей нового чемпионата. Гостевой синдром тоже остался, «Оренбург» им воспользовался.

Оборона лишена характерного лидера

Капитан Сантос классный игрок, но харизмы у него не больше, чем у Магуайра. Ключевые центральные защитники чемпионских составов «Зенита» были выше классом, чем те, кто доступен сейчас. Возвращение в основу Родригао не гарантирует успех. Ренан, Эракович и Алип не настолько интересные игроки, как аргентинец Перес из «Оренбурга». Всем названным футболистам, как и затравленному Чистякову, не хватает харизматичности, чтобы управлять игрой. Семак сказал, что у «Оренбурга» всё залетело, это правда. Но даже если в основе вратарь Кержаков, а не Васютин, то петербуржцы могут пропустить три мяча за матч. При этом «Зенит» везучий коллектив, им удалось сравнять счёт против ЦСКА. Также Семаку сказочно повезло, что Абаскаль начудил в матче «Спартака» и «Зенита». Если бы все москвичи обыграли петербуржцев, то у чемпионов было бы 5 поражений в 10 турах, а также ничья против «Ростова». У «Зенита» ужасная оборона без ярко выраженного лидера, хотя команда почти всегда с мячом.

Главные футболисты потеряли мотивацию

«Зениту» не хватает элитного форварда. По ударам в створ за матч петербуржцы несильно оторвались от «Ростова». Также чемпионы уступают «Динамо», «Крыльям Советов» и «Спартаку». Видим проблемы с мотивацией? Когда у человека такая зарплата, как у Сантоса, Барриоса и Вендела, то агенты щебечут, будто игрок любит «Зенит» и мечтает выиграть РПЛ. Вот только для каждого ключевого иностранца новое чемпионство будет очередным, а не первым. Также титул не даст путёвку в еврокубки, а ЛЧ была конкурентным преимуществом «Зенита» на переговорах с Витселем, Халком, Кришито и остальными звёздами. Вендел и Клаудиньо пытались уехать, устроиться во «Фламенго». Барриос жалеет, что отказался от приглашения в «Ноттингем Форест». В следующем году в АПЛ могут не позвать из-за спада и возраста, уедет в Турцию. И молодой защитник Ренан лишён мотивации. У него не получается в РПЛ, выпал из основы. Рискует потерять место в заявке сборной Бразилии.

Семак не умеет заинтересовать футболистов

Малком захотел поиграть – стал лучшим игроком в РПЛ. До этого бразилец катал вату, даже когда не мешали травмы. Вингер мечтал о вызове в первую сборную Бразилии и переходе в ПСЖ. Не получилось уехать в Париж, но зарабатывает деньги с Неймаром в Саудовской Аравии. Без лидера, коим до Малкома был Дзюба, Семак не может создать команду с характером и живыми эмоциями. Даже если вспомнить лучшие матчи «Зенита» в новом сезоне, а их было немного, то видели рационального фаворита. Никакого вдохновения, никакого карнавала. Семаку в сложные для петербуржцев отрезки не хватает личной яркости. Сергей Богданович даже Дзюбу не послал после явного хамства от Артёма. Смирение в футболе не всегда уместно. После поражения от «Оренбурга» Семак родил гениальную фразу «иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает». В футболе всегда побеждает тот, кто забил больше мячей. Пять лет подряд это был «Зенит», но даже на золотом отрезке после провалов в Европе у фанатов клуба хватало вопросов к Семаку. По меркам РПЛ тренер у команды приличный, не хуже остальных. Но это наставник для благополучных лет.

«Зенит» окончательно потерял неприкасаемость

А ещё не нашёл идентичность. Проект ещё при Виллаш-Боаше строили на легионерах. Потом копировали «Шахтёр». Но украинский клуб умеет выгодно продавать игроков, а ещё у них сильная академия. А у «Зенита» сколько молодых воспитанников в основе? Также Семак не умеет работать с покупными россиянами. А иностранцы потеряли желание сражаться за «Зенит» без Лиги чемпионов. Семак проиграл «Динамо», «Локомотиву» и «Оренбургу». Тренерские осечки. И это не последние неудачи «Зенита», ведь в футболе даёшь слабину – тебя понижают в статусе, как «Ювентус», «Лион» или МЮ в лигах, где эти клубы были «вечными чемпионами». «Краснодару» и «Спартаку» должно быть стыдно не навязать такому «Зениту» серьёзную борьбу в таблице. А петербуржцам стыдно не лидировать уверенно, ведь по-прежнему мощнее всех.

Семак должен признать свою вину в главной перемене сезона. Теперь все клубы РПЛ видят, что против «Зенита» можно играть именно на победу. Не у всех получится так ловко разнести чемпионов навесами до перерыва, как у «Оренбурга», но даже «Балтика» обыграла Семака в Кубке. Неприкасаемость снята, другой мир для «Зенита». В прошлый раз путешествие в зазеркалье закончилось тремя сезонами без «золота». И это ещё учтите, что прогнозы на шестую победу Семака делаем с упором на успешную игру Вендела и Клаудиньо. Без этих бразильцев, если затребуют трансферы зимой и не получится купить равноценную замену за огромные деньги, станет намного сложнее.

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:26
Похоже проблемы в раздевалке, Сирожа начал строить бразилил,те на него забили.
Forwert
Forwert
вчера в 18:10
Спартак только не может и цска.
dynkel
dynkel
вчера в 15:24
Главная слабость Зенита это Семак который за всё время работы в Зените не воспитал ни одного своего футболиста.
nubom
nubom
вчера в 15:24
Зениту нужно перестать пижонить при игре на своей половине поля. Нормально перейти в атаку сейчас может только Вендел.
Zafootball
Zafootball ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:08
Это вопрос к специалистам и к Семаку. Складывается впечатление, что проблема даже не в самой штрафной, там определенное место имеет доля везения ( и в матче с Оренбургом она была колоссальной, достаточно посмотреть статистику игры - Зенит 15 ударов в створ, Оренбург 3 удара, счет 1:3). Ошибки возникают на подступах к ней. И даже не тактические ошибки, а ляпы, оплошности, недоработки.. С Оренбургом Марио "недобежал", с Локо Круговой закинул мяч в собственную штрафную.. Зенит по инерции продолжает играть на классе и расслабоне, и соперники это почувствовали. Любая команда может теперь выиграть за счет удачного удара, волевой и самоотверженной игре в нападении. Это добавило уверенности соперникам и заставило Зенит иногда выглядеть растерянным, играющим в странный футбол, когда преимущество в каждой игре вроде очевидно, но оно никак не выражается в результате. Самое удобное объяснения для тренерского штаба в таком случае - не фарт.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Zafootball (раскрыть)
вчера в 14:44
Что нужно сделать чтобы усилить оборону?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Serious94 (раскрыть)
вчера в 14:43
Скорее всего им ещё вполне довольны в руководстве.
Zafootball
Zafootball
вчера в 14:29
В этом сезоне Зенит реально слаб в обороне. Абсолютно глупая затея с подписанием Фернандеса дополнительно ослабила правый фланг, очевидно, что он уже не соответствует тому уровню, который показывал еще год назад. И возвращение его в ЦСКА, а не переход в Зенит, было бы логичнее и для игрока, и для клубов. Нападение. Изидор тоже не игрок Зенита, вряд ли из этого трансфера получится что-либо перспективное. Не смотря на общий класс игроков, команды на поле не видно, не говоря уже о мотивации, постоянно какой-то перекат мяча, и такое ощущение, что каждый играет сам по себе.. Посмотрим, какие выводы из этого сделает Семак и изменится ли игра команды в ближайшее время. Пока же этой ситуацией надо пользоваться Краснодару и выжимать максимум, появился реальный шанс на первое чемпионство в истории.
Serious94
Serious94
вчера в 13:05
Сколько можно ещё терпеть этого импотента в футбольном плане, я про Семака.??????
протон
протон ответ Neuron0002 (раскрыть)
вчера в 12:37
Лайк не всегда имеет значение, что оппонент согласен с чужими доводами. Возможно, что на других социальных площадках оно моно полярно по смыслу, а здесь он может быть с разным значением. Если человек не согласен, он может поставить и дизлайк.
Гость
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