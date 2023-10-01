Любой клуб РПЛ может обыграть «Зенит». Ключевая особенность нового сезона

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вчера, 12:18

Семаку надо бояться всех соперников.

Чемпионы начали проигрывать дома

Поражения от «Динамо» и «Локомотива» важны. Неудачи не из-за невероятного преимущества московских гостей, но это не разовые акции, как в прошлых сезонах. У «Зенита» два поражения в четырёх домашних матчах РПЛ . За весь прошлый сезон проиграли один раз. В позапрошлом чемпионате был аналогичный гроссмейстерский показатель. Дома команда Семака могла набрать 40 очков из 45 возможных, когда лучшие преследователи по игре в родных стенах набирали максимум 36 пунктов, как ЦСКА . Но тот рывок не сделал Федотова чемпионом. А вот «Зенит» благодаря домашним успехам компенсировал выездные неудачи. В прошлом сезоне у Семака 2 осечки дома и целых 7 в гостях. Уже по пути к пятому титулу было понятно, что команда выдыхается, хотя соперники сами из года в год прощали «Зенит». Семак позволял себе много ничьих, 15 за два последних сезона РПЛ . Сейчас результаты ещё хуже, потеряли очки в половине сыгранных матчей нового чемпионата. Гостевой синдром тоже остался, «Оренбург» им воспользовался.

Оборона лишена характерного лидера

Капитан Сантос классный игрок, но харизмы у него не больше, чем у Магуайра. Ключевые центральные защитники чемпионских составов «Зенита» были выше классом, чем те, кто доступен сейчас. Возвращение в основу Родригао не гарантирует успех. Ренан, Эракович и Алип не настолько интересные игроки, как аргентинец Перес из «Оренбурга». Всем названным футболистам, как и затравленному Чистякову, не хватает харизматичности, чтобы управлять игрой. Семак сказал, что у «Оренбурга» всё залетело, это правда. Но даже если в основе вратарь Кержаков, а не Васютин, то петербуржцы могут пропустить три мяча за матч. При этом «Зенит» везучий коллектив, им удалось сравнять счёт против ЦСКА . Также Семаку сказочно повезло, что Абаскаль начудил в матче «Спартака» и «Зенита». Если бы все москвичи обыграли петербуржцев, то у чемпионов было бы 5 поражений в 10 турах, а также ничья против «Ростова». У «Зенита» ужасная оборона без ярко выраженного лидера, хотя команда почти всегда с мячом.

Главные футболисты потеряли мотивацию

«Зениту» не хватает элитного форварда. По ударам в створ за матч петербуржцы несильно оторвались от «Ростова». Также чемпионы уступают «Динамо», «Крыльям Советов» и «Спартаку». Видим проблемы с мотивацией? Когда у человека такая зарплата, как у Сантоса, Барриоса и Вендела, то агенты щебечут, будто игрок любит «Зенит» и мечтает выиграть РПЛ . Вот только для каждого ключевого иностранца новое чемпионство будет очередным, а не первым. Также титул не даст путёвку в еврокубки, а ЛЧ была конкурентным преимуществом «Зенита» на переговорах с Витселем, Халком, Кришито и остальными звёздами. Вендел и Клаудиньо пытались уехать, устроиться во «Фламенго». Барриос жалеет, что отказался от приглашения в «Ноттингем Форест». В следующем году в АПЛ могут не позвать из-за спада и возраста, уедет в Турцию. И молодой защитник Ренан лишён мотивации. У него не получается в РПЛ , выпал из основы. Рискует потерять место в заявке сборной Бразилии.

Семак не умеет заинтересовать футболистов

Малком захотел поиграть – стал лучшим игроком в РПЛ . До этого бразилец катал вату, даже когда не мешали травмы. Вингер мечтал о вызове в первую сборную Бразилии и переходе в ПСЖ . Не получилось уехать в Париж, но зарабатывает деньги с Неймаром в Саудовской Аравии. Без лидера, коим до Малкома был Дзюба, Семак не может создать команду с характером и живыми эмоциями. Даже если вспомнить лучшие матчи «Зенита» в новом сезоне, а их было немного, то видели рационального фаворита. Никакого вдохновения, никакого карнавала. Семаку в сложные для петербуржцев отрезки не хватает личной яркости. Сергей Богданович даже Дзюбу не послал после явного хамства от Артёма. Смирение в футболе не всегда уместно. После поражения от «Оренбурга» Семак родил гениальную фразу «иногда побеждает не тот, кто лучше, а тот, кто больше забивает». В футболе всегда побеждает тот, кто забил больше мячей. Пять лет подряд это был «Зенит», но даже на золотом отрезке после провалов в Европе у фанатов клуба хватало вопросов к Семаку. По меркам РПЛ тренер у команды приличный, не хуже остальных. Но это наставник для благополучных лет.

«Зенит» окончательно потерял неприкасаемость

А ещё не нашёл идентичность. Проект ещё при Виллаш-Боаше строили на легионерах. Потом копировали «Шахтёр». Но украинский клуб умеет выгодно продавать игроков, а ещё у них сильная академия. А у «Зенита» сколько молодых воспитанников в основе? Также Семак не умеет работать с покупными россиянами. А иностранцы потеряли желание сражаться за «Зенит» без Лиги чемпионов. Семак проиграл «Динамо», «Локомотиву» и «Оренбургу». Тренерские осечки. И это не последние неудачи «Зенита», ведь в футболе даёшь слабину – тебя понижают в статусе, как «Ювентус», «Лион» или МЮ в лигах, где эти клубы были «вечными чемпионами». «Краснодару» и «Спартаку» должно быть стыдно не навязать такому «Зениту» серьёзную борьбу в таблице. А петербуржцам стыдно не лидировать уверенно, ведь по-прежнему мощнее всех.