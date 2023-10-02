КДК РФС не намерен рассматривать слова главы «Урала» о судьях

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не станет изучать слова президента «Урала» Григория Иванова о судьях.
Данное дисциплинарное нарушение не входит в компетенцию КДК, поскольку слова были произнесены Ивановым не на стадионе и не в период после матча.
По матчу «Ростов» — «Урал» КДК рассмотрит выходы за пределы технической зоны главных тренеров команд Валерия Карпина и Виктора Ганчаренко.
А тут президент клуба, который находится постоянно с командой и матчи проводит на скамейке запасных, угрожал судьям и как угрожает, он им прямо на поле собирается головы разбивать и это оказывается не их дело.
Да тут помимо своего наказания, надо в полицию материалы передовать.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц это клоун, которому не место в футболе, его место в цирке, а собственно его комитет это и есть цирк.
А тут президент клуба, который находится постоянно с командой и матчи проводит на скамейке запасных, угрожал судьям и как угрожает, он им прямо на поле собирается головы разбивать и это оказывается не их дело.
Да тут помимо своего наказания, надо в полицию материалы передовать.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц это клоун, которому не место в футболе, его место в цирке, а собственно его комитет это и есть цирк.