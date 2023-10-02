КДК РФС не намерен рассматривать слова главы «Урала» о судьях

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не станет изучать слова президента «Урала» о судьях.

Данное дисциплинарное нарушение не входит в компетенцию КДК , поскольку слова были произнесены Ивановым не на стадионе и не в период после матча.