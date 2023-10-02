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КДК РФС не намерен рассматривать слова главы «Урала» о судьях

вчера, 11:33
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет не станет изучать слова президента «Урала» Григория Иванова о судьях.

Данное дисциплинарное нарушение не входит в компетенцию КДК, поскольку слова были произнесены Ивановым не на стадионе и не в период после матча.

По матчу «Ростов» — «Урал» КДК рассмотрит выходы за пределы технической зоны главных тренеров команд Валерия Карпина и Виктора Ганчаренко.

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Все комментарии
h37nxsc76brd
h37nxsc76brd
вчера в 16:09
Всё правильно сказал, разве нет?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:55, ред.
Слуцкого вообще не было даже близко к стадиону, он в своём шоу в нете говорил, а его наказали и это при том, что на данный момент он к футболу отношения не имеет, да и высказался к какому то журналюге.
А тут президент клуба, который находится постоянно с командой и матчи проводит на скамейке запасных, угрожал судьям и как угрожает, он им прямо на поле собирается головы разбивать и это оказывается не их дело.
Да тут помимо своего наказания, надо в полицию материалы передовать.
Глава КДК РФС Артур Григорьянц это клоун, которому не место в футболе, его место в цирке, а собственно его комитет это и есть цирк.
Аксинья
Аксинья ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:02
Так Карпина за выходы в каждой игре наказывают - члены ЭСКа скоро коньячными алканами станут из-за Валеркиных выходок))
112910415
112910415
вчера в 12:52
да не надо приставать к несчастному Иванову
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:15
С одной стороны все правильно решили... ну а за выход, можно и наазать.
Гость
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