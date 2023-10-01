Арбитры ВАР матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» отстранены от ближайших матчей

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вчера, 14:18

Помощники судьи матча 7-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1) отстранены от работы на ближайших встречах турнира.

Арбитр ВАР и его помощник Дэн Кук не будут обслуживать поединки «Ноттингем Форест» — «Брентфорд» и «Фулхэм» — «Челси» соответственно.

Их заменят Крейг Поусон и Эдди Смарт.

Орган PGMOL, отвечающий за судейство матчей в английском профессиональном футболе, признал ошибку в игре между «шпорами» и «красными», из-за которой не был засчитан гол нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса.