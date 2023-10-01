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Арбитры ВАР матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» отстранены от ближайших матчей

вчера, 14:18
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Помощники судьи матча 7-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1) отстранены от работы на ближайших встречах турнира.

Арбитр ВАР Даррен Ингланд и его помощник Дэн Кук не будут обслуживать поединки «Ноттингем Форест» — «Брентфорд» и «Фулхэм» — «Челси» соответственно.

Их заменят Крейг Поусон и Эдди Смарт.

Орган PGMOL, отвечающий за судейство матчей в английском профессиональном футболе, признал ошибку в игре между «шпорами» и «красными», из-за которой не был засчитан гол нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:35
Специально не разбирались. Они даже линии не вычерчивали
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 15:31
И? Что будет если вы их на два матча отстраните? Очки уже не вернуть, это понятно, но они могут стоит Ливерпулю чемпионства. Мерсисайдцы не раз финишировали за МС, отставая всего лишь на 1-5 очка. Считаю что наказание должно быть более жёстким!
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 14:20
Правильное решение... судьи отобрали у Ливера три очка.
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