Румыния отказалась от проведения матчей со сборными России

Румынская федерация футбола сделала заявление по поводу решения УЕФА допустить сборные России до 17 лет к международным соревнованиям под своей эгидой.

Румынская федерация футбола считает, что футбол и спорт в целом не могут быть отделены от правовых, институциональных и экономических ценностей, которые превратили Европу в пространство мира, свободы и экономического процветания. Следовательно, федерация считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтверждённых европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча со сборной Российской Федерации.