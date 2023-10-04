Абаскаль: «Я не мотивирован и хочу уйти из „Спартака“, ха-ха»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал слухи о своей возможной отставке после поражения от «Динамо» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

СМИ начали писать о том, что руководство начало поиски моей замены? Представьте себе, если бы я этим интересовался... Ну как такое возможно? Считаете, я думаю об этом? Меня интересует только подготовка к следующему матчу, к следующей команде. Это футбол, здесь так бывает. Проиграл — виновен, выиграл — ты бог!

Чувствую ли я мотивацию тренировать «Спартак»? Давайте поиграем... Нет, я не мотивирован и хочу уйти, ха-ха.

Я мотивирован ещё сильнее, чем раньше. И поражение — только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста, для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растёт. Хочу работать с командой каждый день и делать работу лучше и лучше. Мы должны прогрессировать. Это касается не только работы, но и жизни: завтра нужно сделать лучше, чем было вчера. Мне 34 года. Я полон желания работать и двигаться вперёд.