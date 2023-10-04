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Абаскаль: «Я не мотивирован и хочу уйти из „Спартака“, ха-ха»

вчера, 19:59

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал слухи о своей возможной отставке после поражения от «Динамо» (0:3) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

СМИ начали писать о том, что руководство начало поиски моей замены? Представьте себе, если бы я этим интересовался... Ну как такое возможно? Считаете, я думаю об этом? Меня интересует только подготовка к следующему матчу, к следующей команде. Это футбол, здесь так бывает. Проиграл — виновен, выиграл — ты бог!

Чувствую ли я мотивацию тренировать «Спартак»? Давайте поиграем... Нет, я не мотивирован и хочу уйти, ха-ха.

Я мотивирован ещё сильнее, чем раньше. И поражение — только дополнительная мотивация. Только после падений появляется возможность для роста, для того, чтобы прибавить. Мотивация лишь растёт. Хочу работать с командой каждый день и делать работу лучше и лучше. Мы должны прогрессировать. Это касается не только работы, но и жизни: завтра нужно сделать лучше, чем было вчера. Мне 34 года. Я полон желания работать и двигаться вперёд.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:03
Конечно, вали из команды! И чем раньше, тем лучше.
112910415
112910415
сегодня в 07:35
прогрессируй срочно !
вот к ближайшему выходному
Comentarios
Comentarios
сегодня в 07:21
Очень напоминает Боаша и по стилю и по ответам
альсато
альсато
сегодня в 01:50
"мы будем работать еще лучше"))))...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:25
Главному тренеру "Спартака" респект за ответы на вопрос корреспондента.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 22:16
Ну тогда я тебе пожелаю ещё одной дополнительной мотивации в предстоящие выходные.
Уже не стесняясь проговаривает то,что я давно утверждаю: Мальчик приехал свои бредовые идеи отрабатывать на "папуасах",коими считает представитель страны "Райского Сада" наши клубы.
Но увольнять его нельзя,ибо он выполняет благородную миссию-избавление наших "буратин" от наигранной чистоты и девственности.Хотя тут он прав,если выправит ситуацию-герой,а нет-виновата страна,народ и лично Путин,не понявший и не оценивший гений гастарбайтера.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:12
Глупо было радоваться победе над динамиками 1.0 , которая всех обманула
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:11
Даёшь ещё 34 года в Спартаке? хватит на столько мотивации?
Спартак это играешь, а не тебя играют
протон
протон
вчера в 21:50
Ну на самом деле этот матч действительно ничего не решал и делать какие-то выводы по нему относительно тренера глупо. Вот следующая игра где равенство очков, может быть поводом к оргвыводам, но и то - если будет проиграна без шансов.
Бубнин
Бубнин
вчера в 21:33
"Чем больше поражений - тем больше ты прибавляешь, тем выше ты поднимаешься в турнирной таблице"
lotsman
lotsman
вчера в 21:14
Абаскаля не уволить, он корнями пророс в Спартак.))
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:12, ред.
Что толку от твоей мотивации Абаскаль, если нет результата от твоей тренерской деятельности: игра толком не поставлена, работы над ошибками нет.

Хотя бы будущих соперников анализировал, но даже этого нет.

Но зато есть всякие абсурдные и непродуманные решения...

Как можно было оставить Спартак без нападающих к важному дерби с ЦСКА? Разве здравомыслящий и грамотный тренер мог такое допустить?
True Story
True Story
вчера в 21:07
"Только после падений появляется возможность для роста"
Предлагаю начать рост из ФНЛ
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:54
И здесь после такого его высказывания я понял... , что так просто от него Спартаку не избавиться . Видимо пока не изведет команду до конца не уволят....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:51
У Абаскаля все признаки истерики!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:49
Думаю желающих помочь ему "собрать чемодан" будет не мало...
Capral
Capral
вчера в 20:41, ред.
Цитата от Абaскаля: "Только после падений появляется возможность для роста"...

Он столько раз уже падал, что удивляюсь, как он еще не убился...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:30
Рыжий из-за незнания русского языка не понимать разницу смыслового наполнения слов "желать что то делать"(тренировать) и " уметь это делать" (тренировать). Это не на остановке стоять и ждать.....
Futurista
Futurista
вчера в 20:04
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:04
Тебя ещё не уволили. Сделаешь коня выпью кефир за тебя! Извини! Крепче нельзя).
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:02
Да кто тебя будет спрашивать.
Вылет уже готов , билеты 🎟 забронировали !))
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