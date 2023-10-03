«Ростов» не планирует отпускать Карпина

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Валерия Карпина.
Мы никуда не планируем отпускать Валерия Георгиевича. У него большой кредит доверия. Он главный тренер «Ростова». Результаты? Бывают разные результаты. Почему не набираем очки, которых хотелось бы? Много для этого причин: синдром второго сезона, психологические, команда молодая.
Спады бывают у всех.
Спады бывают у всех.
В прошлом сезоне Ростов занял 4 место играя без единого легионера весь сезон
В этом сезоне есть проблемы. Но они постепенно будут преодолены
В прошлом сезоне Ростов занял 4 место играя без единого легионера весь сезон
В этом сезоне есть проблемы. Но они постепенно будут преодолены