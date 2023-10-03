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«Ростов» не планирует отпускать Карпина

вчера, 20:39

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера Валерия Карпина.

Мы никуда не планируем отпускать Валерия Георгиевича. У него большой кредит доверия. Он главный тренер «Ростова». Результаты? Бывают разные результаты. Почему не набираем очки, которых хотелось бы? Много для этого причин: синдром второго сезона, психологические, команда молодая.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 23:21
Почётный казак нужен Ростову.Ну и ладно,остальное узнаем по итогам сезона.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 22:10
Мне кажется что пора подыскивать нового тренера,Карпин не тащит!
Валерыч
Валерыч
вчера в 21:15
Думается, что Ростов прибавит и наберёт обороты.
Спады бывают у всех.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:59
Когда 3 года назад Карпин пришёл в команду Ростов шёл на предпоследнем месте в зоне вылета и в том же сезоне команда заняла 9 место одержав серию побед подряд
В прошлом сезоне Ростов занял 4 место играя без единого легионера весь сезон
В этом сезоне есть проблемы. Но они постепенно будут преодолены
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:50
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