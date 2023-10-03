Эти тренеры на краю пропасти после трети сезона. Замена Абаскалю, вторая отставка «Сочи»

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вчера, 15:56

Даже Игнашевич из симпатичной «Балтики».

За первые 10 туров нового сезона РПЛ мы уже увидели 4 тренерские отставки. «Ахмат» и «Оренбург» после рокировки ожили и подбираются к топ-10. «Факел» остаётся в стыках, «Сочи» всё так же безнадёжен. Смотрим, перед кем ещё висит угроза увольнения по итогам трети чемпионата.

Точилин держится на отсутствии альтернатив

Всё, что было в «Сочи» после ухода Вадима Гаранина – стихийность и непоследовательность. Назначали прагматичного Бердыева – а потом увольняли за его закрытую систему. Дмитрия Хохлова сделали главным, просто чтобы был – никакого прогресса при нём у сочинцев не было.

Точилин же всегда поблизости – и возвращается, как только появляется возможность. После его прихода южане уступили ЦСКА в серии пенальти, выкатили «автобус» перед «Спартаком», уступили «Крыльям» и провалились с «Факелом».

Вряд ли у Точилина есть хоть какой-то кредит доверия – «Сочи» по итогам первой трети сезона замыкает турнирную таблицу. Что забавно – Гаранина годом ранее отправляли в отставку, когда коллектив на 4 очка отставал от топ-5.

Игнашевич и «Балтика» — приз зрительских симпатий в РПЛ не оставляет

Можно играть в интересный футбол, давать узнаваемую структуру игры – но этого мало, чтобы бороться за выживание. «Балтика» Игнашевича – один из главных кандидатов на приз зрительских симпатий. И в том же Кубке России проявляется себя отлично (победа над «Зенитом», 9 очков в 4 матчах).

Только в Премьер-Лиге такие результаты не находят продолжения. «Балтийцы» первую победу в чемпионате одержали в начале августа – 2:1 с «Факелом» дома. Она же оставалось единственной до второй половины сентября – 1:0 с «Ахматом», тоже в домашних стенах.

К счастью для калининградцев, отставание от зоны стыков пока минимально – да и надёжных альтернатив Игнашевичу крайне мало. Но руководство клубов такие факторы редко сдерживают.

«Рубин» Рахимова – борьба за стыки и не более

По совокупной стоимости состава казанский клуб – в первой десятке. Другое дело, что у команды самая длинная скамейка в лиге, поэтому в пересчёте на среднюю стоимость каждого исполнителя «Рубин» оказывается в нижней четвёрке.

Под руководством Рашида Рахимова коллектив не прогрессирует – выдаёт иногда сенсации, играя вничью с «Локомотивом», обыгрывая «Крылья» и отбирая очки у «Динамо». Чтобы держаться на плаву, очки надо набирать с прямыми конкурентами – и «Рубин» делает это с «Оренбургом» и «Факелом».

Но достаточно этого только для того, чтобы держаться на вершине зоны стыков. Нужно закрепить результат – и именно от этого будет зависеть судьба наставника клуба. После кубкового выезда в Екатеринбург предстоит гостевой матч с «Ахматом», домашние – с ЦСКА и «Балтикой». В двух из них казанцы просто обязаны забирать очки.

«Спартак» — в поисках альтернатив Абаскалю

Недавнее поражение от «Крыльев» в 10-м туре спровоцировало целую волну инсайдов – сообщалось, что Абаскаль потерял раздевалку, что испанец срывается на коллег и ходит к руководству с жалобами. Появился инсайд и об альтернативах менеджеру «красно-белых». Среди них, например, Станислав Черчесов. Ещё есть вариант с возглавляющим «Краснодар» Владимиром Ивичем – правда, за серба потребуется выплатить компенсацию в случае перехода. В любом случае процесс, видимо, уже запущен.

И сложно представить, что тренер «Спартака» сможет это остановить. Во-первых, из-за упрямства – Абаскаль мешает сам себе, оставляя в запасе Литвинова и Пруцева, выпуская Зобнина. Во-вторых, из-за потерянного взаимопонимания. В-третьих – из-за предстоящего календаря. «Динамо» обожглось уже дважды и дышит реваншистскими настроениями. ЦСКА Федотова славится характером и системностью – тем, чего у «красно-белых» нет.

Вполне вероятно, что два ближайших дерби и станут основанием для решения по Абаскалю.

Ситуация с испанцем может спровоцировать возвращение Карпина

Кстати о кандидатах на место Абаскаля – одним из них называют Валерия Карпина. Наставнику «Ростова» отлично знаком «спартаковский» дух, когда ещё под этим понимали чемпионские традиции – плюс в клубе он уже работал.

Это с одной стороны – а с другой, у специалиста не складываются дела в «Ростове». Южане исчерпали запасы фарта и морально-волевых в прошлом сезоне, в этом всё даётся с огромным трудом. По итогам 10 туров коллектив идёт на 12-м месте – в 1 балле от зоны стыковых матчей.

Вот и получается, что в «Ростове» Карпин может оказаться на грани увольнения (если рассудят, что расставание пойдёт на пользу всем). И в то же время у «Спартака» появится повод избавиться от испанского тренера.

Семак – в ранге неприкасаемых

В этот список можно было бы включить и главного тренера «Зенита» — но представить, что петербуржцы попрощаются с Семаком, практически невозможно.

Каждый год в клубе Семак приносил «сине-бело-голубым» трофеи – сделал команду гегемоном РПЛ . Этого не удавалось никому из иностранных легенд тренерского цеха. На фоне многолетнего доминирования просадка в начале текущего сезона выглядит просто незначительно.

К тому же «Зенит» вступает в стадию перестройки – ушли Кузяев и Малком, с трудом удалось сохранить Вендела, при этом были опасения и за Клаудиньо. Этот период лучше проходить с менеджером, который отлично знаком с клубом – резкие движения сделают только хуже.