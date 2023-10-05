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В «Зените» рассказали о состоянии травмированных футболистов

вчера, 13:05

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов «сине-бело-голубых».

В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой. Что касается тех, кто не поедет [на ближайший матч], то это Васильев, которому понадобится ещё несколько недель для восстановления, Марио Фернандес, у которого повреждение боковой связки, и Миша Кержаков — это те игроки, которые не готовятся к матчу. Все остальные на сегодняшний день здоровы.

У Кержакова спазмирована приводящая мышца. Никаких серьёзных травм нет, но это не позволяет ему работать в общей группе.

В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» занимает 4-е место. В матче 5-го тура Кубка России петербуржцы обыграли «Балтику».

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 19:13
Наверное,зачем и Караваева,Мостового,Кержакова и Васильева.Разве ситуация у них отлична???
Напрасный труд
Напрасный труд ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:12
...жуя полезную травку.
pomor45
pomor45 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 18:53
Да хоть 10 составов. Играет один, а остальные прозябают на лавке, поддерживая физическую, но утрачивая игровую форму.
pomor45
pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 18:51
Он молитвами восстанавливаетс.
adekvat
adekvat ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 14:05
Вопрос века на который не смогут ответить даже те кто брал.
Вещий
Вещий
вчера в 13:54
Ну учитывая длину скамейки Сергей может что то придумать, если захочет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:50
Зачем брали Фернандеса.
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:42
Мостового и Васильева Зениту действительно не хватает
Молодые шустрые, могли в проигранных матчах сделать нетривиальные действия и как следствие нивелировать потерю очков
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:26
А психологическую травму Семака уже залечили???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:18
Всем здоровья и снова в бой!
ДСА
ДСА
вчера в 13:08
В Зените на 3 состава игроков, так что лазарет не помеха.
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