В «Зените» рассказали о состоянии травмированных футболистов

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии травмированных футболистов «сине-бело-голубых».

В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой. Что касается тех, кто не поедет [на ближайший матч], то это Васильев, которому понадобится ещё несколько недель для восстановления, Марио Фернандес, у которого повреждение боковой связки, и Миша Кержаков — это те игроки, которые не готовятся к матчу. Все остальные на сегодняшний день здоровы.

У Кержакова спазмирована приводящая мышца. Никаких серьёзных травм нет, но это не позволяет ему работать в общей группе.