Игрок «Локо» пришла в сознание после столкновения с футболисткой ЦСКА

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вчера, 13:28

Полузащитник женского клуба «Локомотив» Полина Юкляева потеряла сознание после того, как столкнулась головой с игроком ЦСКА в начале второго тайма матча женской Суперлиги.

Врачи унесли футболистку на носилках, прямо на поле за ней выехала машина скорой помощи.

В пресс-службе «железнодорожников» рассказали о состоянии пострадавшей: