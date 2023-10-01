Игрок «Локо» пришла в сознание после столкновения с футболисткой ЦСКА

Полузащитник женского клуба «Локомотив» Полина Юкляева потеряла сознание после того, как столкнулась головой с игроком ЦСКА в начале второго тайма матча женской Суперлиги.
Врачи унесли футболистку на носилках, прямо на поле за ней выехала машина скорой помощи.
В пресс-службе «железнодорожников» рассказали о состоянии пострадавшей:
Так как у ЦСКА нет второй скорой, уехать в больницу сразу не смогли. Согласно регламенту, должно быть две машины скорой помощи. Полина пришла в себя. Дальше — будут обследования.