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Игрок «Локо» пришла в сознание после столкновения с футболисткой ЦСКА

вчера, 13:28

Полузащитник женского клуба «Локомотив» Полина Юкляева потеряла сознание после того, как столкнулась головой с игроком ЦСКА в начале второго тайма матча женской Суперлиги.

Врачи унесли футболистку на носилках, прямо на поле за ней выехала машина скорой помощи.

В пресс-службе «железнодорожников» рассказали о состоянии пострадавшей:

Так как у ЦСКА нет второй скорой, уехать в больницу сразу не смогли. Согласно регламенту, должно быть две машины скорой помощи. Полина пришла в себя. Дальше — будут обследования.

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Источник: matchtv.ru Фото: ЖФК «Локомотив»
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Все комментарии
АлексАлекс
АлексАлекс
вчера в 16:48
Что за бред, человек без сознания, а его не везут в больницу, потому что регламент боятся нарушить? Надо разбираться в этой ситуации и цска технарь, раз не умеют организовывать игры
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:34
Здоровья девушке.Андрюха сейчас классно обгадил "мужиков" РПЛ,прокомментировав,что миллионЭры стонут и валяются,а девчонки на поле ведут себя мужественней,и если она сама не смогла встать,то это точно травма,а не "маленькие футбольные хитрости".
lotsman
lotsman
вчера в 14:45
Это очень серьёзная травма. Могут быть последствия.
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:14
Здоровья девчонке
asraeil
asraeil
вчера в 13:49
Бардак... нужно за такое наказывать принимающую сторону.
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