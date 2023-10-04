Потерявшая сознание на поле футболистка «Локо» рассказала о своём состоянии

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Полина Юкляева, потерявшая сознание в матче против ЦСКА , рассказала о своем состоянии после травмы.

Чувствую себя не идеально, но уже намного лучше. Обследовали меня, лечат. Что касается момента столкновения, то была борьба за мяч. Прыгнула, хотела сыграть головой. Но что-то пошло не по плану. После удара ничего не помню до того момента, как пришла в себя в машине скорой помощи.

Было очень приятно получить множество слов поддержки и пожеланий, в том числе и от Артема Дзюбы. Спасибо всем большое. Наш доктор разрешил посетить матч с «Ростовом». Пришла поддержать нашу команду. Удивилась, когда на стадионе в перерыве объявили о моей истории, показали мое видео, где я благодарю за поддержку. Не думала, что записываю видеообращение для табло стадиона.