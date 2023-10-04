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Потерявшая сознание на поле футболистка «Локо» рассказала о своём состоянии

вчера, 11:38

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Полина Юкляева, потерявшая сознание в матче против ЦСКА, рассказала о своем состоянии после травмы.

Чувствую себя не идеально, но уже намного лучше. Обследовали меня, лечат. Что касается момента столкновения, то была борьба за мяч. Прыгнула, хотела сыграть головой. Но что-то пошло не по плану. После удара ничего не помню до того момента, как пришла в себя в машине скорой помощи.

Было очень приятно получить множество слов поддержки и пожеланий, в том числе и от Артема Дзюбы. Спасибо всем большое. Наш доктор разрешил посетить матч с «Ростовом». Пришла поддержать нашу команду. Удивилась, когда на стадионе в перерыве объявили о моей истории, показали мое видео, где я благодарю за поддержку. Не думала, что записываю видеообращение для табло стадиона.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 15:12
Потерявшая сознание футболистка рассказала о своём состоянии: "Женский футбол очень важен и ни в чём не уступает мужскому. Нужно больше женского футбола, больше зарплаты, больше эфирного времени. Нужно разрешить женщинам выступать в мужских командах."
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:44
Здоровья смелой девушке!
И скорейшего возвращения в строй!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 14:04
Слава богу что все обошлось!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:53
Работяга с завода тихо завидует, вспоминая как нае….лся с высоты и …. никакого внимания! А здесь девка сиганула, играя в футбол и на тебе! Сколько внимания
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:00
Здоровья и еще 100 раз здоровья. И отдельное спасибо за мужество. Футбол это не шахматы.
Гость
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