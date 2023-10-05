Минспорт Украины призывает УЕФА и ФИФА отменить допуск россиян

Министерство спорта и молодёжи Украины обратилось к ФИФА и УЕФА с требованием отменить допуск юношеских сборных России к официальным международным турнирам.
Напомним, 26 сентября исполком УЕФА принял решение о допуске российских сборных до 17 лет к соревнованиям под своей эгидой. Вчера аналогичную позицию поддержали в ФИФА.
Десять стран отказались играть со сборными России (Англия, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Финляндия, Ирландия, Норвегия, Румыния). Швейцария, Чехия, Нидерланды и Эстония заявили, что ждут разъяснений от УЕФА.