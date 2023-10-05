Минспорт Украины призывает УЕФА и ФИФА отменить допуск россиян

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вчера, 13:18

Министерство спорта и молодёжи Украины обратилось к ФИФА и УЕФА с требованием отменить допуск юношеских сборных России к официальным международным турнирам.

Напомним, 26 сентября исполком УЕФА принял решение о допуске российских сборных до 17 лет к соревнованиям под своей эгидой. Вчера аналогичную позицию поддержали в ФИФА .