Вратарь «Динамо» разместил свой баннер на Times Square

Вратарь «Динамо» рассказал, что разместил свой баннер в Нью-Йорке на площади Times Square.

В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток.

Я сделал фотографию, кайфанул.