Вратарь «Динамо» разместил свой баннер на Times Square

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что разместил свой баннер в Нью-Йорке на площади Times Square.
В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток.
Я сделал фотографию, кайфанул.
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что разместил свой баннер в Нью-Йорке на площади Times Square.
В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток.
Я сделал фотографию, кайфанул.
Все мы не без некоторых слабостей, тех или иных..
Можно Гарику ещё посоветовать в следующий раз сфоткаться с президентом
США, только договариваться придётся сильно заранее.
Это, конечно, будет подороже $500, но далеко не миллионы, зарплаты Лещука для этого тоже хватит))
Все мы не без некоторых слабостей, тех или иных..
Можно Гарику ещё посоветовать в следующий раз сфоткаться с президентом
США, только договариваться придётся сильно заранее.
Это, конечно, будет подороже $500, но далеко не миллионы, зарплаты Лещука для этого тоже хватит))
Причём на Times Square никто и не будет смотреть на эти баннеры, а жителям Карибати будет просто некуда взглянуть, чтобы Лещука не увидеть, будут удивляться, что это за чудила, но и благодарны будут за копеечку.
Причём на Times Square никто и не будет смотреть на эти баннеры, а жителям Карибати будет просто некуда взглянуть, чтобы Лещука не увидеть, будут удивляться, что это за чудила, но и благодарны будут за копеечку.
А если серьёзно, то Динамо должно отстранить такого игрока, тем более бесполезного.
Разместить банер, там где всем пофиг до Лещука, но сфотографировать и кайфовать от этого. Это похоже психическое расстройство, которое характеризуется клинически значимым нарушением когнитивной функции, эмоциональной регуляции или поведения человека.
А если серьёзно, то Динамо должно отстранить такого игрока, тем более бесполезного.
Разместить банер, там где всем пофиг до Лещука, но сфотографировать и кайфовать от этого. Это похоже психическое расстройство, которое характеризуется клинически значимым нарушением когнитивной функции, эмоциональной регуляции или поведения человека.