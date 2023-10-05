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Вратарь «Динамо» разместил свой баннер на Times Square

вчера, 11:59

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что разместил свой баннер в Нью-Йорке на площади Times Square.

В 500 долларов мне это обошлось. Мой баннер на Times Square появлялся каждый час по минуте в течение суток.

Я сделал фотографию, кайфанул.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:18, ред.
чем бы дитя ни тешилось ...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 17:49
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 17:46
    Ноль матчей в сезоне в РПЛ,5-в кубке,пропустил восемь мячей -и кайфует.При этом заявляет,что в России все завистники,не ценят его каторжный труд,а вот в Америке...Менты,где вы берёте такую рухлядь? И до сих пор не в СИЗО!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 16:40
    Не знаю, что там написано, но должно быть нечто похожее: "Я Игорь Лещук, мне 27 лет и я никто в футболе".
    А если серьёзно, то Динамо должно отстранить такого игрока, тем более бесполезного.
    Разместить банер, там где всем пофиг до Лещука, но сфотографировать и кайфовать от этого. Это похоже психическое расстройство, которое характеризуется клинически значимым нарушением когнитивной функции, эмоциональной регуляции или поведения человека.
    nubom
    nubom
    вчера в 14:34
    Комплексует парень. Может теперь полегчает...
    kow13
    kow13 ответ galem72 (раскрыть)
    вчера в 14:13
    Он тот еще куколд, его "жена" просто высасывает с него лавандос. Типичная голдигерша
    adekvat
    adekvat
    вчера в 13:56
    Такое делают в двух случаях, если пьяный или если с головой не все в порядке.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 13:52
    Слишком много он получает, потому и тратит на сомнительный кайф...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 13:20
    Ахаха, ну и дурачок) Я бы советовал ему обратиться в какие-нибудь Карибати и Вануату, все островные государства очень бедные, живут впроголодь, там можно хоть все острова баннерами заставить со своим фото.

    Причём на Times Square никто и не будет смотреть на эти баннеры, а жителям Карибати будет просто некуда взглянуть, чтобы Лещука не увидеть, будут удивляться, что это за чудила, но и благодарны будут за копеечку.
    баск
    баск
    вчера в 13:04
    Ну тщеславен Лещ, тщеславен, что поделаешь)
    Все мы не без некоторых слабостей, тех или иных..

    Можно Гарику ещё посоветовать в следующий раз сфоткаться с президентом
    США, только договариваться придётся сильно заранее.
    Это, конечно, будет подороже $500, но далеко не миллионы, зарплаты Лещука для этого тоже хватит))
    galem72
    galem72
    вчера в 13:00
    Этот ноунейм волен распоряжаться своими деньгами, как ему вздумается. Но поступок на редкость идиотский! В РФии 500 долларов примерно равно 50000 рубликам. К примеру, на эти деньги можно было помочь какому-нибудь детскому дому, накупив туда игрушек, или ещё каким нуждающимся передать.
    Ах да, мы же в скрепах живём, а там нет никаких нуждающихся, больных и инвалидов. Все счастливы и с упоением слушаем шамана да газмана.
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    вчера в 12:51, ред.
    Вот, во многом и поэтому, я не понимаю, и не принимаю постсоветское ДИНАМО, и постсоветский футбол...
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 12:46
    А что не на "Ленинском проспекте " !??)))
    FenixSL
    FenixSL
    вчера в 12:11
    спасибо за новость
    когда футбола в стране нет, остается писать о таком
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 12:01
    Из цикла - "здесь был я"...)))
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