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«Динамо» пытается договориться с «Аль-Раэдом» по делу Норманна

вчера, 16:54

«Динамо» ведёт переговоры с саудовским «Аль-Раэдом» о выплате компенсации за полузащитника Матиаса Норманна, который самовольно покинул московский клуб.

Ранее сообщалось, что «Ростов» обратился в ФИФА по делу норвежского хавбека.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:12
Арабы могут и заплатить...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:43
НАдо радоваться,что ушёл,а не компенсацию требовать.Или они уже сами всё поняли и хотят выплатить компенсацию этому великому клубу за оказанную услугу???
баск
баск
вчера в 17:21
АльРаеду не до того..
Возглавляемый великим Норманном, этот клубец-живопырка на всех парах летит
в пердив
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:05
Переговоры типа мальчиков в песочнице:
"Отдай черпалку!😭"
Гость
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