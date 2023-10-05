«Динамо» пытается договориться с «Аль-Раэдом» по делу Норманна

«Динамо» ведёт переговоры с саудовским «Аль-Раэдом» о выплате компенсации за полузащитника Матиаса Норманна, который самовольно покинул московский клуб.
Ранее сообщалось, что «Ростов» обратился в ФИФА по делу норвежского хавбека.
«Динамо» ведёт переговоры с саудовским «Аль-Раэдом» о выплате компенсации за полузащитника Матиаса Норманна, который самовольно покинул московский клуб.
Ранее сообщалось, что «Ростов» обратился в ФИФА по делу норвежского хавбека.
Возглавляемый великим Норманном, этот клубец-живопырка на всех парах летит
в пердив
Возглавляемый великим Норманном, этот клубец-живопырка на всех парах летит
в пердив
"Отдай черпалку!😭"
"Отдай черпалку!😭"