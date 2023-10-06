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Объявлен состав сборной Италии на октябрьские матчи отбора на Евро-2024

вчера, 23:32

Объявлен состав сборной Италии на октябрьские матчи отборочного этапа Евро-2024. Коллектив сыграет с командами Мальты и Англии.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гильельмо Викарио («Тоттенхэм», Англия).

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Гатти («Ювентус»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм», Англия).

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Бриан Кристанте («Рома»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Сандро Тонали («Ньюкасл Юнайтед», Англия).

Нападающие: Доменико Берарди («Сассуоло»), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба – «Ювентус»), Джакомо Распадори («Наполи»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла», Англия).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 11:09
Вратари конечно подобраны классные. Ну правда. Все 4 основы в своих командах и порой реально подтаскивают.
Защиту можно тупо ставить 4ку из Интера. Причём настолько интересная 4ка, что они убивают все позиции: центр и оба фланга(Дармиан же сам по себе всю жизнь был фланговым)
В ПЗ Барелла, Тоналли и Ману тоже хороши сейчас. Да и остальные неплохо себя показывают.
А вот напов нет. Вроде как и играют неплохо, но вот ТОПового стабильного напа кроме Кьезы - нет.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:05
Чиро нет, а так состав болевой
tuxes8693m5g
tuxes8693m5g
сегодня в 06:26
Матч с Англией предстоит интересный, там тоже состав не слабый
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:11
Состав боевой играть и выигрывать можно!
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