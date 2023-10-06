Объявлен список игроков сборной Бельгии на октябрьские матчи отбора Евро-24

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объявил состав на предстоящие отборочные матчи к чемпионату Европы 2024 года.
Вратари: Арно Бодарт («Стандард»), Томас Камински («Лутон Таун»), Матц Зельс («Страсбур»), Кун Кастелс («Вольфсбург»).
Защитники: Амин Аль Дахил («Бернли»), Воут Фаэс («Лестер»), Тимоти Кастань («Фулхэм»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Артур Тете («Ренн»), Зено Дебас («Андерлехт»).
Полузащитники: Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Орель Мангала («Ноттингем Форест»), Оливер Деман («Вердер»), Доди Люкебакио («Севилья»), Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Амаду Онана («Эвертон»), Леандро Троссард («Арсенал»), Мандела Кейта («Антверпен»).
Нападающие: Янник Карраско («Аль-Шабаб»), Жоан Бакайоко (ПСВ), Ромелу Лукаку («Интер»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Лоис Опенда («РБ Лейпциг»).
Ранее список игроков на октябрьские матчи обнародовала сборная Испании.
Вот защитников маловато
Вот защитников маловато