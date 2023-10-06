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Объявлен список игроков сборной Бельгии на октябрьские матчи отбора Евро-24

вчера, 14:40

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объявил состав на предстоящие отборочные матчи к чемпионату Европы 2024 года.

Вратари: Арно Бодарт («Стандард»), Томас Камински («Лутон Таун»), Матц Зельс («Страсбур»), Кун Кастелс («Вольфсбург»).

Защитники: Амин Аль Дахил («Бернли»), Воут Фаэс («Лестер»), Тимоти Кастань («Фулхэм»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Артур Тете («Ренн»), Зено Дебас («Андерлехт»).

Полузащитники: Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Орель Мангала («Ноттингем Форест»), Оливер Деман («Вердер»), Доди Люкебакио («Севилья»), Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Амаду Онана («Эвертон»), Леандро Троссард («Арсенал»), Мандела Кейта («Антверпен»).

Нападающие: Янник Карраско («Аль-Шабаб»), Жоан Бакайоко (ПСВ), Ромелу Лукаку («Интер»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Лоис Опенда («РБ Лейпциг»).

Ранее список игроков на октябрьские матчи обнародовала сборная Испании.

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Все комментарии
jase5tus45yy
jase5tus45yy ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 21:18
защитников 8, а не 7, кстати!) Деман (левый краек) не особо хорош в обороне, но это еще не делает его хавбеком
kazakoff
kazakoff ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 16:40
Зельса или Кастельса
Вот защитников маловато
Вещий
Вещий
вчера в 14:43
Интересно, кого Доменико сделает основным воротничком...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:41
Вот эта очень интересная новость !)
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