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Объявлен состав сборной Англии на октябрьские матчи

вчера, 16:47

Объявлен состав сборной Англии на матчи со сборными Австралии (13 октября) и Италии (17 октября).

Вратари: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»);

Защитники: Леви Колуилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Эттифак»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»);

Нападающие: Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед) Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария» Мюнхен), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм Хотспур»), Эдвард Нкетиа («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Ранее свой состав объявила сборная Франции.

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Все комментарии
ru8m45exgsex
ru8m45exgsex
вчера в 17:52
Главное Гарик "Бирюса" Макгварик на месте - за ним любой воротчик как за каменной стеной!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:08
Состав боевой, играть и побеждать можно и нужно !
Гость
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