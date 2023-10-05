Объявлен состав сборной Англии на октябрьские матчи

Объявлен состав сборной Англии на матчи со сборными Австралии (13 октября) и Италии (17 октября).
Вратари: Сэм Джонстон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»);
Защитники: Леви Колуилл («Челси»), Льюис Данк («Брайтон»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Фикайо Томори («Милан»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал Мадрид»), Конор Галлахер («Челси»), Джордан Хендерсон («Аль-Эттифак»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Деклан Райс («Арсенал»);
Нападающие: Джаррод Боуэн (Вест Хэм Юнайтед) Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария» Мюнхен), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм Хотспур»), Эдвард Нкетиа («Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Букайо Сака («Арсенал»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Ранее свой состав объявила сборная Франции.